Isco sonríe, Lewandowski dice adiós al Barça y el Betis cae en el Camp Nou (3-1)

El encuentro entre Fútbol Club Barcelona y Real Betis Balompié no pasará a la posteridad por su ritmo, intensidad y alicientes en juego. Con los deberes hechos, los pupilos de Hansi Flick y Manuel Pellegrini saltaron al Camp Nou con la única misión de terminar sin lesiones. El conjunto verdiblanco, eso sí, le hizo el tradicional pasillo a los azulgranas tras la consecución del título liguero.

El plan del Ingeniero con el once sorprendió desde que se dio a conocer. Fue Giovani Lo Celso quien salió como hombre más adelantado en una idea de tener un mediocentro extra y aprovechar la velocidad de Antony y Abde por fuera, pero poco se vio en unos quince minutos iniciales en los que casi ni se personó en el área de Joan García.

En la del Betis sí apareció el Barça, haciendo trabajar a un Álvaro Valles que sacó una de Fermín y dos de Raphinha en una noche con trabajo en el feudo barcelonés. Precisamente, el brasileño sería quien anotara el 1-0 tras una falta cometida por Junior sobre el crack del Barça, que sorprendió al de La Rinconada en el golpeo pegándole al palo largo.

El gol despertó en parte al Betis y adormeció a los de Flick, pero el empate que haría Abde quedaba anulado por fuera de juego previo de Antony en el comienzo de la jugada. Con el paso de los minutos, sólo el de Beni Melal probaría al meta del Barça en un disparo manso que le sirvió a Joan García para lucirse. Al borde del descanso salvó Valles el 2-0 tras una contra de los azulgranas que concluyó Fermín.

El paso por vestuarios cambió y mejoró al Betis. Lo elevó en el Camp Nou gracias a Isco Alarcón, que tenía ganas de jugar y demostró todo el fútbol que lleva dentro no fallando ningún pase y contribuyendo a que el conjunto bético buscara morder al Barça tras el descanso.

Las sensaciones del equipo de Manuel Pellegrini, ya más reconocible con Bakambu como delantero centro natural y con el malagueño de '10', se iban a topar con un nuevo gol de Raphinha. Héctor Bellerín se equivocó de forma grosera en un pase horizontal y el extremo brasileño del Barça no perdonó ante Valles.

Los verdiblancos no bajaron el pistón en tareas ofensivas y siete minutos más tarde del gol culé llegó el de Isco Alarcón, que firmó su primer tanto de la temporada. El de Arroyo de la Miel recibió dentro del área de Bellerín y Gavi lo derribó en el inicio del contacto. Cuadra Fernández fue a revisarlo al VAR tras comprobarse que no había fuera de juego previo y reafirmó su decisión. Desde los once metros, Isco no perdonó.

Apenas cinco minutos le duró la alegría al Betis y la posibilidad de meterse en el encuentro. Joao Cancelo, en un remate lejano en el que pilló mal colocado a Valles, hizo el 3-1 para certificar la decimonovena victoria del Barça como local, haciendo 57 de 57 puntos posibles, puntos que tienen los de Pellegrini a falta del último encuentro en casa.

En una noche de despedidas, el momento emotivo llegó con el adiós al Barça de Robert Lewandowski en el 85'. El polaco comunicó el sábado que ponía punto final a su etapa como azulgrana y todo el Camp Nou se deshizo en elogios al delantero en el cambio.

Sin nada clasificatorio en juego, el Betis, en el regreso al gol de Isco, cayó en el Camp Nou ante el campeón de Liga. El próximo sábado en La Cartuja cerrará LaLiga ante un Levante en clara ascendencia y que llegará con la permanencia en juego.