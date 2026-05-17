Las notas de los jugadores del Betis ante el Barça en el Camp Nou: Isco se reencuentra con el gol

El Real Betis Balompié cayó en el Camp Nou en una noche de despedidas con el adiós de Lewandowski al Barça y con Isco Alarcón como goleador verdiblanco.

Las notas de los jugadores del Betis

(5) Manuel Pellegrini: buscó más posesión con Lo Celso como falso nueve, pero el experimento no salió de cara y el Betis cuando mejor estuvo fue con Isco sobre el campo.

Titulares

(3) Álvaro Valles: en una noche con mucho trabajo encajó tres goles y pudo hacer más en el primero de Raphinha de falta y en el gol de Cancelo.

(4) Héctor Bellerín: en un partido correcto tuvo un error flagrante regalándole el 2-0 a Raphinha. Asistió a Isco en el penalti que le pitaron al malagueño en una de sus muchas subidas por la banda.

(5) Natan de Souza: estuvo muy atento al juego del Barça y no salió tanto de zona como acostumbra. Secó a Lewandowski.

(4) Valentín Gómez: jugó de central y apenas ganó duelos en el partido. Le echó un cable a Junior y con balón no estuvo preciso.

(5) Junior Firpo: tuvo un partido correcto y se sumó al ataque en varias ocasiones. Tiene que hacer una buena pretemporada, dejar atrás las lesiones y pelear con el lateral zurdo que venga la próxima temporada.

(4) Sofyan Amrabat: igual no es necesario pagar por él para que se quede un año más, pero sí necesita el Betis un pivote de su estilo, o un Amrabat implicado y siendo tan decisivo para bien como lo es cuando está al 100%.

(5) Álvaro Fidalgo: jugó 45 minutos como acompañante de Amrabat. Tiene mucho acierto en el pase, tampoco arriesga en demasía, metió un buen balón en el gol anulado a Abde y estuvo certero en la recuperación. Los datos están ahí, las sensaciones es que sigue sin cogerle el pulso al Betis.

(4) Antony: probó algún disparo con intención desde el costado del área, pero en general tuvo más desacierto que otras tardes a la hora de terminar las jugadas.

(1) Nelson Deossa: una máquina de perder balones. Un gasto injustificable y una temporada más que decepcionante. Otra oportunidad desperdiciada.

(7) Ez Abde: está a un nivel superlativo. El gol anulado que convirtió sólo es una muestra de la influencia que tiene en el juego del Betis. Jugador de Champions League. Si el Betis es inteligente no debería dejarlo salir a menos que paguen el íntegro de su cláusula.

(4) Giovani Lo Celso: Pellegrini lo ubicó como falso nueve y, sin ver el fútbol de cara, su influencia en el juego fue muy baja. Él mismo buscó participar más y lo hizo retrasando su posición hasta la base, para comenzar jugadas junto a Amrabat.

Suplentes

(8) Isco Alarcón: tuvo 45 minutos y mejoró al Betis aglutinando balón y generando oportunidades. Gavi le hizo penalti y el de Arroyo de la Miel no falló desde los once metros. Tiene un verano por delante para recuperarse bien y capitanear al equipo en la Champions League.

(2) Cédric Bakambu: no le aportó nada al equipo. Participación baja y mala.

(Sc) Marc Roca: entró en los minutos finales.

(Sc) Rodrigo Riquelme: no entró en juego.

(Sc) Chimy Ávila: entró en los minutos finales.