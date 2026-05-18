Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
PP pierde la mayoría absolutaRomero de la Osa compra Sevilla FCMunicipios Sevilla VoxVoto de tus vecinosDónde gana VoxMapa de resultados en AndalucíaJosé Ignacio GarcíaNueva cámara tráfico SevillaParón Manuel CarrascoSusana DíazPlaya dunas gigantesTeresa RodríguezCalor SevillaResultados Elecciones Andalucía 17M
instagramlinkedin

Real Betis Balompié

Oficial: los béticos Antony y Natan no entran en la convocatoria de Carlo Ancelotti para disputar con Brasil el Mundial 2026

El extremo brasileño ha sido uno de los descartes de Carlo Ancelotti para la cita mundialista pese a su gran temporada con el Betis

Antony se lamenta en un encuentro del Real Betis

Antony se lamenta en un encuentro del Real Betis / José Manuel Vidal / EFE

Pablo León

Pablo León

Antony no estará en el Mundial. Carlo Ancelotti ha anunciado la lista definitiva de convocados para la Copa del Mundo y en ella no figura el nombre del atacante del Real Betis Balompié. El extremo brasileño ha superado su registro personal en una temporada histórica para el cuadro de Pellegrini, pero no ha bastado para que sea llamado por el seleccionador del conjunto carioca.

El nombre de Antony estaba en la prelista de 55 futbolistas, pero ha sido elegido como uno de los descartes para la cita mundialista. Con 24 aportaciones de gol esta temporada, supera los registros de nombres como Estêvão, Cunha o Martinelli, pero no ha sido suficiente para ir convocado por Carlo Ancelotti.

El brasileño ha completado una gran temporada en la que no ha ahorrado esfuerzos a pesar de arrastrar dolencias a causa de una pubalgia. El 7 del Real Betis ha sido una de las grandes causas de la histórica clasificación de los verdiblancos a Champions League. No obstante, no estará en México, Estados Unidos y Canadá para representar a su nación en el Mundial.

Ya fue convocado para el Mundial en 2022

Este hubiera sido el segundo Mundial de Antony con la selección carioca. En 2022, antes de formalizar su traspaso por el Manchester United, disputó cuatro de los cinco encuentros del combinado nacional entrenado por Tite por aquel entonces. Partió desde el banquillo en todos ellos, menos la última jornada de la fase de grupos, en la que ya tenían la clasificación asegurada.

Aquel torneo no fue el mejor torneo para Brasil. Fueron eliminados en cuartos de final ante Croacia en tanda de penaltis. Ahora, Antony no estará con el cuadro brasileño a pesar de mejorar los números que lo llevaron a ir convocado en 2022.

Natan, durante el Barça-Betis de la jornada 37 de Liga en el Camp Nou

Natan, durante el Barça-Betis de la jornada 37 de Liga en el Camp Nou / AFP7 vía Europa Press

Natan no entra en los planes de Ancelotti y no se estrenará con Brasil en el Mundial 2026

El central del Real Betis Balompié, Natan de Souza, viene de cuajar la temporada de su consagración en el conjunto verdiblanco a las órdenes de Manuel Pellegrini. 44 partidos ha disputado este año por 52 en la campaña de su llegada desde el Napoli, aún cedido.

Noticias relacionadas y más

La gran regularidad del zaguero de Itapecerica da Serra no la ha premiado finalmente Carlo Ancelotti con su inclusión en la lista de 26 definitiva de Brasil de cara al Mundial 2026. Brasil debutará contra Marruecos y jugará también en el grupo C contra Haití y Escocia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Manuel Pellegrini, tras entrar a la Champions con el Betis: 'Clasificar con dos partidos de antelación demuestra que es una gran temporada
  2. El Betis, con un ojo en la final de Copa y otro en Montilivi tras la decepción europea ante el Braga
  3. Betis - Oviedo: Horario y dónde ver por televisión el partido de Liga en La Cartuja
  4. Girona FC - Real Betis Balompié: horario y dónde ver por televisión el partido de Liga en Montilivi
  5. Pellegrini, tras la dura eliminación del Betis ante el Braga: 'Cuando uno pierde como nosotros es muy difícil dar explicaciones
  6. Canal Sur estrena esta semana el documental de Isco y una entrevista exclusiva: día y hora de la emisión de 'En Silencio'
  7. Marko Soldo, centrocampista del Dinamo Zagreb, en el radar del Betis para este verano
  8. El Betis puede optar a ser equipo de Champions League este jueves: las cuentas para que el cupo extra sea para España

Oficial: los béticos Antony y Natan no entran en la convocatoria de Carlo Ancelotti para disputar con Brasil el Mundial 2026

Oficial: los béticos Antony y Natan no entran en la convocatoria de Carlo Ancelotti para disputar con Brasil el Mundial 2026

Isco valora sus sensaciones tras sumar sus primeros 45 minutos con el Betis tras la lesión: "Termino la temporada mucho mejor de como la empecé y mucho peor de lo que me gustaría"

Manuel Pellegrini se rinde a Isco Alarcón: "Es desequilibrante, tiene todos los tiempos de juego y hace jugar más al Betis"

Las notas de los jugadores del Betis ante el Barça en el Camp Nou: Isco se reencuentra con el gol

Isco sonríe, Lewandowski dice adiós al Barça y el Betis cae en el Camp Nou (3-1)

Isco sonríe, Lewandowski dice adiós al Barça y el Betis cae en el Camp Nou (3-1)

Barça-Betis, en directo: así te hemos contado el partido (3-1)

Barça-Betis, en directo: así te hemos contado el partido (3-1)

Las imágenes del FC Barcelona - Real Betis

El Betis se mide al Barça sin presión tras sellar su regreso a la Champions

El Betis se mide al Barça sin presión tras sellar su regreso a la Champions
Tracking Pixel Contents