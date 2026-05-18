Isco valora sus sensaciones tras sumar sus primeros 45 minutos con el Betis tras la lesión: "Termino la temporada mucho mejor de como la empecé y mucho peor de lo que me gustaría"

El Real Betis cayó derrotado ante el Barcelona en un encuentro en el que ambos equipos llegaban con la temporada terminada. La buena noticia para los verdiblancos vino por parte de Isco. El malagueño ingresó tras el descanso y sumó los primeros 45 minutos tras recuperarse de su larga lesión y anotó el único tanto verdiblanco en el partido.

Análisis del partido: "Los dos habíamos cumplido el objetivo, pero bueno, yo creo que hemos dejado un partido bonito con muchas ocasiones, una pena el resultado al final. Con el 2-1 teníamos un par de acercamientos que podíamos haber empatado, pero bueno, no ha podido ser. Contra este tipo de equipos, si fallan no suelen perdonar. En la segunda parte hemos propuesto algo más de fútbol, hemos tenido ocasiones para meter algún gol más, pero no ha podido ser".

Progresión tras la lesión: "Termino la temporada mucho mejor de como la empecé y mucho peor de lo que me gustaría. Ahora tengo un proceso en el que tengo que ir paso a paso, coger buenas sensaciones, recuperar ritmo, intentar que se me vaya el dolor y ojalá poder volver la temporada que viene al máximo nivel y sin dolor, que sería lo más importante".

Ilusión de cara al año que viene: "La ilusión siempre máxima, siempre intacta y con ganas de empezar la temporada que viene a tope".