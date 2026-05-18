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Real Betis Balompié

Isco valora sus sensaciones tras sumar sus primeros 45 minutos con el Betis tras la lesión: "Termino la temporada mucho mejor de como la empecé y mucho peor de lo que me gustaría"

Isco expresa su optimismo de cara a la siguiente temporada, con el objetivo de regresar completamente recuperado y al máximo nivel

Isco celebra su gol con el Real Betis ante el FC Barcelona.

Isco celebra su gol con el Real Betis ante el FC Barcelona. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Pablo León

Pablo León

El Real Betis cayó derrotado ante el Barcelona en un encuentro en el que ambos equipos llegaban con la temporada terminada. La buena noticia para los verdiblancos vino por parte de Isco. El malagueño ingresó tras el descanso y sumó los primeros 45 minutos tras recuperarse de su larga lesión y anotó el único tanto verdiblanco en el partido.

Análisis del partido: "Los dos habíamos cumplido el objetivo, pero bueno, yo creo que hemos dejado un partido bonito con muchas ocasiones, una pena el resultado al final. Con el 2-1 teníamos un par de acercamientos que podíamos haber empatado, pero bueno, no ha podido ser. Contra este tipo de equipos, si fallan no suelen perdonar. En la segunda parte hemos propuesto algo más de fútbol, hemos tenido ocasiones para meter algún gol más, pero no ha podido ser".

Progresión tras la lesión: "Termino la temporada mucho mejor de como la empecé y mucho peor de lo que me gustaría. Ahora tengo un proceso en el que tengo que ir paso a paso, coger buenas sensaciones, recuperar ritmo, intentar que se me vaya el dolor y ojalá poder volver la temporada que viene al máximo nivel y sin dolor, que sería lo más importante".

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Ilusión de cara al año que viene: "La ilusión siempre máxima, siempre intacta y con ganas de empezar la temporada que viene a tope".

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