Manuel Pellegrini se rinde a Isco Alarcón: "Es desequilibrante, tiene todos los tiempos de juego y hace jugar más al Betis"

Manuel Pellegrini, técnico del Real Betis Balompié, compareció en Movistar y en sala de prensa al término del partido de liga contra el Fútbol Club Barcelona. Los verdiblancos cayeron por 3-1 en la noche de despedida de Robert Lewandowski y en el regreso goleador de Isco Alarcón, que anotó desde los once metros.

Valoración del partido: "Fue un partido con dos facetas distintas, un primer tiempo con poca posesión donde ellos pudieron abrir el marcador con un tiro libre, pero el resto del primer tiempo hicieron mejor partido. La entrada de Isco cambió lo que estábamos haciendo como equipo y tomamos posesión nosotros, tuvimos llegadas y estuvimos muy desafortunados en los dos goles de ellos. Desgraciadamente, el marcador se nos fue en contra pero el segundo tiempo me gustó bastante el equipo".

Derrota: "Sin lugar a dudas que estaba claro que los dos equipos habían conseguido sus objetivos. Pero creo que los dos equipos intentaron jugar. En el primer tiempo quizás nos faltó un poco de llegada, donde ellos fueron superiores. Pero después en el marcador final hicimos un buen segundo tiempo. Estuvimos muy desafortunados en los tres goles y a este equipo no se les podía dar ventaja en el área porque te liquida los partidos".

Entrada de Isco Alarcón al partido: "Sí, absolutamente. Es un jugador desequilibrante, además tiene todos los tiempos de juego, hace jugar más al equipo. Creo que en el primer tiempo nos faltó un poco más de posesión, que justamente teníamos un medio más para conseguirla. No lo pudimos hacer. Pero en el segundo tiempo creo que llegamos, tuvimos ocasiones y equilibramos el partido en términos globales".

Temporada de Nelson Deossa: "Ha tenido un año bastante especial, tuvo una lesión de tobillo bastante larga que le costó poder retomar los entrenamientos de forma normal. También es su primera temporada en Europa y se demoran muchas veces en adaptarse a lo que es el fútbol. Yo creo que es un jugador de muchas condiciones y a medida que se vaya adaptando a la filosofía del fútbol del equipo nos va a aportar mucho".

Despedida de Robert Lewandowski del Barça: "Justamente partimos con ese conflictivo partido de Málaga contra el Borussia Dortmund que con VAR hubiese sido distinto el resultado. Pero ya ahí Lewandowski tenía varias temporadas y ha tenido una trayectoria brillante. Un jugador de altísimo nivel y que aquí en Barcelona lo ha demostrado todos estos años con sus actuaciones y su gol. Me alegro mucho con él por tener esta despedida, porque se la merecía por su carrera, lo que ha hecho en el fútbol español y lo que ha hecho en Barcelona".