El Betis trabaja en estrenar el nuevo Villamarín en la 28/29: en otoño arranca la construcción de la nueva grada de Preferencia

El Betis regresará al Benito Villamarín en la temporada 2028/2029. Estará, por tanto, dos temporadas más en el estadio La Cartuja. El club verdiblanco mantiene su previsión conforme avanza la primera fase de obras de su hogar en La Palmera, que está dedicada a la demolición, excavación y contención. El director general de la entidad, Federico Martínez Feria, ha confirmado este martes que el objetivo sigue siendo tener la disponibilidad del estadio dentro de dos campañas, y se trabaja junto a Acciona para terminar de perfilar el plan de obras que servirá para ejecutar los trabajos de los próximos dos años. "Ello nos va a permitir obtener un cronograma de tiempos y de necesidades para cumplir con estos plazos", ha afirmado.

Desde el club de Heliópolis transmiten tranquilidad y conformidad con el desarrollo de las obras. No se descarta, y no habría problema, en continuar en el estadio La Cartuja más tiempo, pero no se contempla ese supuesto. "La Cartuja, gracias a Dios, es un estadio que nos está dando incluso satisfacciones en los últimos años y sería un perfecto hogar. No tenemos ningún problema y podríamos continuar haciendo compatibles los trabajos que hubiera que hacer para el Mundial, pero en ningún momento estamos considerando en este momento esa posibilidad. Nuestro horizonte es regresar en el 28-29", ha añadido Martínez Feria.

La primera meta es culminar esta primera fase de trabajos, que principalmente se centran en la excavación de la explanada de la calle Doctor Fleming para la construcción de un parking subterráneo. Ahí es donde se levantará el edificio anexo, con un hotel, y la grada de Preferencia. "En principio deben cumplirse los plazos sin problemas, que son finalizar esta fase a finales de verano, a principios de otoño", ha añadido el directivo bético. Todas estas obras las está desarrollando Acciona, que también se hará cargo de la construcción.

Trabajos de construcción del nuevo estadio Benito Villamarín, del Real Betis / Marina Casanova

Las obras hasta verano en el nuevo Benito Villamarín

Como ha explicado Federico Martínez Feria, "una vez finalizada la fase de demolición, estamos en la fase de contención y lo que sería el apantallamiento de la zona que incluye la parcela anexa al estadio. Ahora mismo lo que estamos haciendo es construir unos muros de un metro de ancho y vamos a llegar hasta 26 metros de profundidad que van a rodear el cajón que va a albergar todo el parking y toda la estructura del edificio anexo".

Federico Martínez Feria, Director General del Real Betis en la construcción del estadio Benito Villamarín / Marina Casanova

Tras la fase de contención, seguirá la fase de excavación del resto de la parcela, y posteriormente llegará la cimentación y construcción de la estructura. Actualmente, desde hace dos semanas unos 50 trabajadores de Acciona se encuentran trabajando en el interior del Benito Villamarín con el objetivo de finalizar esta primera fase entre finales de verano y principios de otoño, cuando llegará el momento de la construcción.

Hace dos semanas comenzaron los trabajos de pantallas y contención, que consisten en la construcción de hormigón armado, es decir, excavar un cuadrado de hormigón para ubicar el parking. Así, se empezará primero por el edifico anexo, cuya estructura se comenzará a desarrollar a principios de otoño. Paralelamente se arrancará con la grada de Preferencia, aunque esta no empezará a ser visible hasta antes del próximo año.

El Betis rediseña algunos aspectos del nuevo estadio

El resto del proyecto se materializará tras el verano en la fase de construcción, con el objetivo de tener la grada de Preferencia y el edificio anexos terminados para el comienzo de la temporada 2028/2029. Con Acciona se sigue trabajando en un proceso colaborativo, en el que se está rediseñando el proyecto inicial en algunos aspectos para cumplir con los plazos y abaratar costes.

Uno de esos elementos a optimizar es la cubierta. Se están simplificando los sistemas de apoyo, reduciendo el acero, para así rediseñarla ajustándose a las posibilidades que puede afrontar el Betis. Se está trabajando en los soportes, es lo que podrá cambiar. "Lo que es en sí la cubierta y lo que es la piel que va a envolver al estadio va a darle la sensación de Bombonera, va a cerrar bastante más el estadio y yo creo que le va a dar esa sensación de proximidad y lo que es en sí el vivir el fútbol más de cerca", ha valorado Martínez Feria.

En cuanto a la visibilidad, se eliminarán también algunos elementos que generan una baja visibilidad, y además se bajará la cota del terreno de juego, como se hiciera en el estadio La Cartuja, entre 20 y 40 centímetros. Precisamente este recinto está sirviendo como prueba para el Betis de cara a su regreso al Villamarín. "Nos sentimos confortables, más allá de los problemas de movilidad que estamos teniendo, pero nos está permitiendo poner ya en prueba algunos de los proyectos que vamos a desarrollar aquí, entonces estamos muy satisfechos. Estamos en permanente modificaciones y adaptaciones para adecuarlo a lo que va a ser nuestro nuevo Benito Villamarín", ha valorado al respecto el directivo del Betis.