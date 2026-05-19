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José Mourinho, ¿de vuelta al Real Madrid? El día que confesó lo que realmente pensaba de la afición del Betis

Mourinho regresaría a LaLiga casi cuatro años después de su último enfrentamiento oficial contra el Betis en la Europa League

José Mourinho, durante un partido como entrenador.

José Mourinho, durante un partido como entrenador. / Reuters

Víctor Navarro

Víctor Navarro

Sevilla

Todo apunta a que José Mourinho volverá a sentarse en el banquillo del Real Madrid la próxima temporada. El entrenador portugués, todavía al frente del Benfica, vivirá una segunda etapa en el equipo blanco, toda vez que Álvaro Arbeloa no ha conseguido los éxitos esperados tras el cese de Xabi Alonso a mitad de temporada. De concretarse finalmente el regreso del luso, volverá a LaLiga un personaje que no dejaba indiferente a nadie, sobre todo en sus ruedas de prensa. Icónica, por ejemplo, la que dio después de que el Real Madrid cayera por 1-0 frente al Real Betis Balompié en el Benito Villamarín en la temporada 2012/13 (1-0), cuando Mourinho acabó alabando a la grada verdiblanca: "Supieron ser afición, ser béticos, ayudaron a su equipo a ganar".

En aquel momento, el equipo entrenado por Pepe Mel consiguió el triunfo ante los madridistas gracias a un solitario tanto de Beñat. Los verdiblancos se asomaban a puestos europeos mientras que los madridistas comenzaban a despedirse del título liguero en pleno noviembre, algo que terminó consumándose al final de la campaña con un triunfo del Barcelona, que logró 100 puntos. Los madridistas tuvieron que conformarse con la segunda plaza, sumando un total de 85 unidades a final de campaña. Una temporada movida, en la que Mourinho tuvo varios encontronazos con la prensa o incluso grada madridista. Por eso, más si cabe, sus palabras a favor de la grada bética tuvieron todavía más eco, puesto que sonaron como una puyita a la afición del Santiago Bernabeu.

"Saludé a la afición porque es fantástica y porque después de una semana difícil y de algún conflicto con sus jugadores han sabido ser afición, ser béticos y apoyar a su equipo para ganar. Eso me gusta", declaró Mourinho en sala de prensa, después de marcharse al túnel de vestuarios reconociendo con aplausos la labor de la grada verdiblanca en la victoria de su equipo frente al Real Madrid.

El Betis y Mourinho: cuántas veces se han enfrentado y cuál ha sido el resultado

De concretarse finalmente la vuelta de José Mourinho al Real Madrid, el luso volvería a medirse al Betis casi cuatro años después de su último enfrentamiento oficial. Entonces (en octubre de 2022), el luso ocupaba el banquillo de la Roma y se midió a los verdiblancos de la Europa League, cuando quedaron enmarados en el mismo grupo de la competición continental. El resultado de ese último enfrentamiento, que se celebró en Heliópolis, fue 1-1. Antes, el luso se había medido al Betis en otras siete ocasiones, ocupando el banquillo de Chelsea y Real Madrid, amén del propio conjunto romano. El balance hasta el momento: 4 victorias para Mourinho, un empate y tres derrotas frente a los verdiblancos.

Mourinho vs Real Betis · Cara a cara
Análisis · Cara a cara
Vol. I · Mou × Betis 2005 — 2022 8 partidos
El cara a cara completo

Mourinho
frente al
Real Betis

Ocho duelos en tres clubes distintos —Chelsea, Real Madrid y AS Roma— y en tres competiciones —Champions, LaLiga y Europa League— a lo largo de diecisiete años. Este es el balance completo, partido a partido.

Partidos
8
Disputados como entrenador
Victorias
4
50% de éxito
Empates
1
Roma 1–1 Betis (2022)
Derrotas
3
37,5% de partidos
Goles
16:9
Diferencia +7

Reparto de resultados

Victoria de Mourinho Empate Derrota frente al Betis

Los ocho partidos, de más reciente a más antiguo

13 OCT 2022
Europa
League
22/23 · Grupos
RBB Real BetisLocal
11
AS RomaMourinho ASR
EMPATE
E
06 OCT 2022
Europa
League
22/23 · Grupos
ASR AS RomaLocal · Mourinho
12
Real BetisVisitante RBB
DERROTA
D
20 ABR 2013
LaLiga
12/13 · J.32
RMA Real MadridLocal · Mourinho
31
Real BetisVisitante RBB
VICTORIA
V
24 NOV 2012
LaLiga
12/13 · J.13
RBB Real BetisLocal
10
Real MadridMourinho RMA
DERROTA
D
10 MAR 2012
LaLiga
11/12 · J.27
RBB Real BetisLocal
23
Real MadridMourinho RMA
VICTORIA
V
15 OCT 2011
LaLiga
11/12 · J.8
RMA Real MadridLocal · Mourinho
41
Real BetisVisitante RBB
VICTORIA
V
01 NOV 2005
UEFA
Champions
05/06 · Grupos
RBB Real BetisLocal
10
Chelsea FCMourinho CFC
DERROTA
D
19 SEP 2005
UEFA
Champions
05/06 · Grupos
CFC Chelsea FCLocal · Mourinho
40
Real BetisVisitante RBB
VICTORIA
V

Goles a favor & en contra

Anotados por los equipos de Mourinho

16
Repartidos entre Chelsea, Real Madrid y AS Roma a lo largo de los ocho choques.
Promedio por partido2,00 Mejor resultado4–0

Encajados frente al Betis

9
El Real Betis no superó nunca los dos goles por partido contra un equipo de Mourinho.
Promedio por partido1,13 Diferencia total+7
Fuente · Transfermarkt
Elaboración · Propia

Hay que mirar muy atrás para rememorar el último triunfo de un equipo entrenado por el luso frente a los verdiblancos. Fue cuando ocupaba el cargo de entrenador del Real Madrid, precisamente en el encuentro de vuelta de la campaña 2012/2013 (en la que previamente había alabado a la afición verdiblanca), cuando su equipo se impuso por 3-1 en el Bernabeu. El último precedente que cayó del lado bético es más reciente: 6 de octubre de 2022. En aquel encuentro, los béticos vencieron en el Olímpico de Roma al equipo capitalino por 1-2 en el encuentro de grupos de la Europa League. En la memoria del aficionado bético, aquel triunfo frente al Chelsea en la primera comparecencia de los verdiblancos en la Champions League.

Noticias relacionadas y más

Habrá que ver en las próximas semanas, una vez concluya la temporada 2025/2026, qué ocurre con el futuro del banquillo del Real Madrid, Arbeloa y Mourinho. El desenlace, en apenas unos días.

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