El Real Betis apuesta por un hotel de una gran cadena extranjera para ocupar el 80% del nuevo edificio anexo al futuro Benito Villamarín

El Real Betis ha apostado por un hotel como el uso principal del futuro edificio anexo al futuro estadio Benito Villamarín. Este edificio estará pegado a la nueva grada de Preferencia, dos proyectos que el club verdiblanco comenzará a levantar después de verano, una vez finalice la actual fase de excavación y contención en la que se está construyendo el parking subterráneo. Los responsables de la entidad han decidido que el uso hotelero ocupe la mayor parte de la superficie, un 80%, con una categoría de 4 estrellas superior (4*) en adelante, si bien aún no está cerrada la cadena hotelera que se encargará de la gestión.

El club de Heliópolis trabaja en cerrar en breve el promotor del hotel que irá ubicado en la explanada de la calle Doctor Fleming. De momento, se ha recibido mucho interés de grandes cadenas hoteleras extranjeras, grandes multinacionales. El Betis está esperando las ofertas finales de los hoteles, ya que cada uno pide unas modificaciones estéticas diferentes y diferentes opciones de cifra de habitaciones.

"Siempre habíamos considerado que habría un hotel", ha valorado este martes el director general de la entidad, Federico Martínez Feria. Pero ahora el hotel, según los trabajos que se están desarrollando con los potenciales operadores, les vienen a definir "que va a ser el principal inquilino, va a ocupar en torno al 80% de la superficie y lo vamos a complementar con otro uso".

Trabajos de construcción del nuevo estadio Benito Villamarín, del Real Betis / Marina Casanova

La intención es tener cerrado el proceso cuanto antes, antes de verano. El proceso de selección ha tenido más de seis cadenas interesadas pero finalmente han sido tres las finalistas, las que tienen más posibilidades. La gestión del edificio en general correrá a cargo del Betis, aunque el hotel lo ocupará en alquiler de largo plazo, no en venta.

El resto de detalles del edificio anexo a la grada de Preferencia están por definir, aunque el Betis tiene claro que habrá una conexión entre ambos espacios, tanto en la mitad como en la zona más alta, y el edificio anexo llegará al nivel más alto de Preferencia, de manera que la altura no se rebasará. Además del hotel, la intención es culminar el interés que está llegando de clínicas especializadas, por ejemplo del sector de la estética, o de empresas de fashion sport.

Inicialmente, el proyecto del edificio anexo al Villamarín contemplaba un hotel de 150 habitaciones, una clínica deportiva, un gimnasio-Spa & Wellness, y una parte comercial destinada a moda deportiva, retail complementario, ocio y restauración.

Un auditorio y un parking subterráneo en el nuevo Benito Villamarín

Además del hotel, en la zona de obras en la que se levantará el edificio anexo y la nueva grada de Preferencia también está prevista la construcción de un parking subterráneo, que no irá debajo de la grada. Se llegará a excavar hasta los 26 metros de profundidad para crear el futuro cajón para el parking, de un solo nivel. Así, se podrán alcanzar las 900 plazas en todo el estadio incluyendo las ya existentes.

Entre los nuevos usos para el exterior del estadio, como la plaza pública, se sigue contemplando crear una zona de restauración y comercial, aunque esos usos no están cerrados y el Betis tiene la seguridad de que no faltará interés. Por ejemplo, para los córners se pretende que haya cadenas de sport bar. En el interior, habrá un gran auditorio de unas 300 plazas que podría ser compatible como sala de prensa.