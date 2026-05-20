El Betis pagará en 30 años la inversión de 170 millones para construir el nuevo Benito Villamarin y busca ayuda en fondos americanos

El Betis estará haciendo obras en el Benito Villamarín durante dos años y medio. Como informó El Correo de Andalucía, el club verdiblanco y Acciona han pactado un plan de obra que supondrá la inversión de 170 millones de euros en lo que se refiere a costes de construcción del proyecto en total, que serán financiados con los ingresos adicionales que se obtengan con el nuevo estadio. Los directivos béticos se han inclinado por ejecutar el proyecto con un modelo project finance, muy utilizado en la financiación de grandes infraestructuras porque se pagan con los recursos generados. Aunque realmente será un modelo híbrido en el que el Betis también recurrirá a fondos de inversión americanos.

"Básicamente, se trata de invertir y pagar la construcción con una parte de los recursos adicionales que vamos a conseguir con la explotación del estadio", explicaba este martes el director general de la entidad, Federico Martínez Feria, en una visita a las obras del estadio con los medios de comunicación. "Estamos en un modelo híbrido, pero inicialmente los fondos americanos son muy amigos de los bonos. No tenemos cerrada la financiación hasta ese punto, dependerá del financiador final", añadía este directivo del Betis, sobre la intención del club de imputar una parte de los ingresos adicionales que generará el estadio.

Trabajos de construcción del nuevo estadio Benito Villamarín, del Real Betis / Marina Casanova

Esta condición es un requisito que se ha puesto para la revisión del proyecto y ver cómo financiarlo. "Estamos en la fase de selección de financiadores. El mercado está muy voraz y hay bastante liquidez. En poco tiempo la vamos a tener cerrada una vez cerremos también el proyecto final de construcción con el importe y el plazo correspondiente", continuaba explicando Martínez Feria.

Las obras del Benito Villamarín no afectarán a los fichajes

Lo que sí tienen claro desde el Betis es que no afectará a lo deportivo ni repercutirá negativamente a la hora de hacer fichajes o tener que ejecutar ventas indeseadas, todo lo contrario. De hecho, el objetivo es reducir deuda y generar ingresos que permitan pagar tanto la obra como necesidades posteriores.

El director general del Betis no ha querido dar cifras de previsión de ingresos, aunque sí se ha remitido al proyecto financiero que estaba en el plan estratégico presentado a la Junta del Betis cuando se validó la construcción del estadio. "La entidad debe volver a la senda de los resultados positivos a partir de esta temporada, recuperando las pérdidas del Covid-19 lo antes posible", aprobó el Betis hace tres años. "El objetivo es elevar los ingresos recurrentes y crecer a través de los extraordinarios. Lograr 150 millones de euros de ingresos recurrentes para destinar 100 millones a la plantilla deportiva. Un club ambicioso en lo deportivo, a la par que responsable en su gestión".

El nuevo Benito Villamarín se pagará en 25 o 30 años reduciendo costes

El Betis trabaja en un horizonte de entre 25 y 30 años, más la carencia de construcción, para el pago de todo el estadio. De momento, ya se han invertido 10 millones en la primera fase de demolición, en la que se derribó la grada de Preferencia.

Dentro de la financiación, Martínez Feria explicó hace un mes en las V Jornadas de Clubes de LALIGA la importancia que han tenido los fondos de CVC al inicio: "Dentro de nuestro Plan Estratégico nos propusimos la construcción del Estadio Benito Villamarín como project finance, de manera que el incremento de ingresos por la explotación del propio estadio financiara esta gran inversión. Era un momento relevante donde teníamos fondos de CVC que nos ayudaba a iniciar esta inversión y creíamos que era el momento de dar el salto". "Queríamos maximizar los ingresos de explotación, con el hospitality como principal ancla, pero también con la explotación del día de partido. Trabajamos con la Oficina de Clubes de LALIGA, hicimos estudios de factibilidad financiera para conocer los incrementos de ingresos que podríamos obtener en cada una de las áreas que validaban esta inversión. Todo ello ha sido clave para avanzar", apuntó.

Otras formas de hacer frente al precio de construir el Villamarín será reduciendo costes. Con Acciona se sigue trabajando en un proceso colaborativo, en el que se está rediseñando el proyecto inicial. Uno de esos elementos a optimizar es la cubierta. Se están simplificando los sistemas de apoyo, reduciendo el acero, para así rediseñarla ajustándose a las posibilidades que puede afrontar el Betis. Se está trabajando en los soportes, es lo que podrá cambiar.

También está el alquiler del nuevo edificio anexo para su uso hotelero. Martínez Feria ha confirmado que el 80% de esta superficie estará destinada a un hotel con una categoría de 4 estrellas superior (4*) en adelante, si bien aún no está cerrada la cadena hotelera que se encargará de la gestión. La intención es tener cerrado el proceso cuanto antes, antes de verano. El proceso de selección ha tenido más de seis cadenas interesadas pero finalmente han sido tres las finalistas, que son las que tienen más posibilidades. La gestión del edificio en general correrá a cargo del Betis, aunque el hotel lo ocupará en alquiler de largo plazo, no en venta.