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Real Betis Balompié

El plan del Betis de Manuel Pellegrini para una pretemporada de Champions League: el primer stage apunta a ser en Alemania

El conjunto verdiblanco tiene previsto iniciar los reconocimientos médicos el día 7 de julio y que el primer stage de la pretemporada sea en Alemania

Isco Alarcón se incorpora a la pretemporada del Betis en Portugal

Isco Alarcón se incorpora a la pretemporada del Betis en Portugal / Real Betis

Álex Mérida

Álex Mérida

Sevilla

El Real Betis Balompié ya planifica la próxima temporada. El equipo de Manuel Pellegrini, con la clasificación a Champions League atada, tendrá que cerrar este sábado en el estadio de La Cartuja el campeonato nacional ante el Levante Unión Deportiva que se juega la permanencia, pero en la entidad verdiblanca ya se avanza en la pretemporada, con los jugadores citados para pernoctar en Sevilla el lunes 6 de abril y comenzar los reconocimientos médicos el martes 7, tal y como ha podido saber El Correo de Andalucía.

Para ese momento, el club debe ya tener resuelta toda la desviación en las cuentas que lo obliga, como dijo Ángel Haro, "a vender jugadores para no dar pérdidas" antes del 30 de junio. Por tanto, para el comienzo de la pretemporada 2026/27, el Betis de Pellegrini se presentará posiblemente con nuevas caras y con jugadores que ya no pertenezcan a la disciplina bética.

Isco Alarcón se ejercita en la pretemporada del Betis junto a Roro Riquelme y Pablo Fornals

Isco Alarcón se ejercita en la pretemporada del Betis junto a Roro Riquelme y Pablo Fornals / Real Betis

El primer stage de una pretemporada Champions apunta a ser en Alemania

Hasta la fecha, lo único que se conocía de la pretemporada del Real Betis Balompié desde finales de marzo era el amistoso cerrado contra el Arsenal, reciente campeón de la Premier League, el próximo 5 de agosto en el Aviva Stadium de Dublín. Siete días más tarde, el 12 de agosto, podría disputar en Austria el conjunto gunner la Supercopa de la UEFA si vence en la final de la Champions League al PSG.

Ahora, tal y como ha conocido El Correo de Andalucía, todo apunta a que el primer stage veraniego del conjunto de Manuel Pellegrini, de cara a una temporada con la Champions League, comenzará en Alemania. Por el momento no está todo cerrado como para elevarlo a definitivo, pero la intención es que sea en tierras bávaras donde el Betis 26/27 eche a rodar.

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Hay que recordar, que en el pasado verano fueron tres enclaves los que sirvieron para preparar un año que ha terminado con una clasificación a la máxima competición a nivel de clubes. Todo comenzó en el Algarve, en el sur de Portugal, volvió a Sevilla el equipo para jugar el Trofeo Puertas de Córdoba y se marchó a Inglaterra antes de terminar la pretemporada en Marbella contra Como y Málaga.

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