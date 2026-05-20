Gonzalo Petit no cierra la puerta al Granada y lanza un deseo antes de volver al Betis: "Me motiva hacer la pretemporada con Pellegrini"

El futuro de Gonzalo Petit será uno de los asuntos que deberá resolver la dirección deportiva del Real Betis Balompié en las próximas semanas. El delantero uruguayo, actualmente cedido en el Granada Club de Fútbol, con quien ha logrado la salvación, finalizará su préstamo al término de la temporada y, salvo giro en la planificación, deberá regresar a Heliópolis con contrato en vigor hasta 2031.

El atacante fue una de las apuestas de la entidad verdiblanca durante el pasado mercado estival. Sin embargo, apenas unas semanas después de su llegada, el club verdiblanco optó por cederlo al CD Mirandés para que acumulase minutos y experiencia en el fútbol español. En Anduva dejó algunos destellos y firmó cinco goles en 946 minutos, aunque sin llegar a consolidarse plenamente en el equipo.

Esa situación llevó al Betis a cortar la cesión en enero y buscarle un nuevo destino. El elegido fue el Granada, donde Petit ha tenido más continuidad en la segunda mitad del curso. Con el conjunto nazarí ha participado en 15 encuentros, con tres goles en 789 minutos, números que le permiten cerrar la temporada con sensaciones competitivas antes de tomar una decisión sobre su futuro inmediato.

Petit no esconde su ilusión por volver al Betis

El propio futbolista reconoció tras la última derrota del Granada ante el Burgos que todavía no tiene una decisión tomada ni ha recibido una comunicación definitiva sobre sus próximos pasos. Eso sí, dejó claro que la posibilidad de trabajar a las órdenes de Manuel Pellegrini le resulta especialmente atractiva.

"No, no sé nada, quiero acabar la temporada con el equipo y después veré lo que pasa. Claro que me motiva hacer la pretemporada con Pellegrini en el Real Betis, pero primero quiero acabar la temporada tranquilo y después veremos lo que pasa", manifestaba en zona mixta tras caer contra los burgaleses por la mínima en Los Cármenes.

En el Betis deberán valorar durante la pretemporada si Petit puede tener sitio en la plantilla como tercer delantero -es extracomunitario y uno más ha de venir para competir con Cucho en una temporada con Champions League-, si necesita una nueva cesión o si aparece alguna otra fórmula que encaje con la planificación deportiva.

Gonzalo Petit, en un entrenamiento con el Granada / Instagram Gonzalo Petit

El Granada también aparece como una posibilidad para Petit

Aunque su prioridad pasa por intentar hacerse un hueco en el Betis, Petit tampoco cerró la puerta a continuar en el Granada si finalmente no entra en los planes verdiblancos para el próximo curso y le buscan un nuevo préstamo en Segunda División: "¿Continuar en el Granada? Eso se verá. Estoy contento aquí, desde luego, mi mente está en poder quedarme en el Betis, pero si no claro que Granada es una opción".

El Granada, con la permanencia ya asegurada, todavía debe afrontar dos partidos antes de despedir la temporada, ante el Mirandés, primer club de cesión de Petit con la salvación en juego, y frente a un Real Sporting sin alicientes clasificatorios. "Seguimos jugando por una ciudad y un escudo muy grande. Estamos motivados, queremos seguir peleando y darle alegrías a la gente en los dos partidos que nos restan para acabar la temporada, que queremos que sea con dos victorias", concluía Petit, que llamaba a mantener la exigencia en los dos choques restantes.

En total, Gonzalo Petit ha anotado esta temporada 8 goles entre Mirandés (5) y Granada (3) y ha repartido una asistencia en 36 partidos entre Segunda División y Copa del Rey. El ariete charrúa encara el cierre del campeonato con el Granada mientras mira de reojo a Heliópolis. Su deseo es convencer al Betis, empezar la pretemporada con Pellegrini y ganarse una oportunidad en una plantilla Champions cuya exigencia ha de ser alta en una campaña futura con tres competiciones.