Alineación probable del Betis ante el Levante: Adrián San Miguel "se despedirá del beticismo" en La Cartuja

El Real Betis Balompié echará el cierre liguero este sábado en el estadio de La Cartuja. Lo hará, con la Champions asegurada, ante un Levante que llega a Sevilla con la permanencia en juego, al que le podría valer incluso una derrota, pero al que un empate lo deja en Primera División.

Enfrente tendrá al conjunto de Manuel Pellegrini en una noche de despedidas de los jugadores que terminan contrato, como Ricardo Rodríguez, Cédric Bakambu o el bético Adrián San Miguel, que como adelantó Diario de Sevilla y ha confirmado El Correo de Andalucía no terminará renovando y podría incluso colgar los guantes, algo que aún se discute, y seguir vinculado a la entidad de las trece barras en otra sección dado los amplios conocimientos que posee tras una larga formación académica durante su trayectoria profesional en diferentes ámbitos del fútbol y de la economía. El meta verdiblanco tendrá su merecido homenaje en La Cartuja.

Alineación del Real Betis Balompié

La revolución de Pellegrini en el once: Adrián bajo palos y ¿Fornals, Abde, Antony, Isco y Lo Celso juntos?

Las lesiones han imposibilitado a Manuel Pellegrini a utilizar a todas sus estrellas juntas en un once en el que tampoco coincidieron en demasía el año pasado. Por ello, sin alicientes deportivos, todos podrían confluir en un once que, sin ser el más competitivo o equilibrado, sí puede ser el más divertido por ver a todos los jugones juntos por un rato.

En portería, Adrián San Miguel, en su despedida del Betis sobre el verde, parte con clara ventaja respecto a Valles y Pau López. Sin Aitor ni Ángel, ambos en la enfermería, Bellerín será el titular con la vuelta de Llorente al once junto a Natan y con Ricardo, que también dice adiós a la disciplina verdiblanca, en la izquierda.

En la sala de máquinas comenzaría la posible revolución de Pellegrini, con Álvaro Fidalgo o Marc Roca junto a Pablo Fornals, que bajaría a la base de la jugada para permitir que Antony en la derecha, Isco o Gio Lo Celso en la mediapunta y el otro en la delantera, y Ez Abde, confluyan en un ataque con mucha técnica y que busque la velocidad del brasileño y del marroquí al espacio con el de Arroyo de la Miel y el de Rosario como filtradores y llegadores desde segunda línea, jugando como en el Camp Nou con falso nueve pero en un contexto diferente.

Antony, Lo Celso e Isco celebran el gol del brasileño a la Fiorentina en el Villamarín en la ida de las semifinales de Conference League / Joaquín Corchero / AFP7 vía Europa Press

Se quedarían fuera del once de esta forma tanto Cucho, que alberga opciones de ir con Colombia al estar en la prelista, como dos que también harán las maletas por diferentes motivos, Cédric Bakambu y Chimy Ávila. El congoleño, que irá al Mundial 2026, acaba contrato, y el argentino tiene una cláusula en su contrato que permite al Betis liberarlo en este mercado estival.

De esta forma, en un once difícil de predecir, aquella foto de la ida del Betis-Fiorentina de Conference la campaña pasada, con Antony, Isco y Lo Celso, podría repetirse por vez primera en una temporada a la que los de Manuel Pellegrini pueden ponerle el broche logrando, si ganan, la mejor puntuación como locales con el Ingeniero a los mandos.