El Betis descarta que Antony tenga una operación programada tras quedarse fuera del Mundial con Brasil: "Estoy muy orgulloso porque he hecho muchas cosas con el Betis aún teniendo molestias"

El Real Betis Balompié ha querido ser claro: "Antony ha terminado la temporada bastante bien, por lo que no tiene programada ahora mismo ninguna operación". Esta es la información que ofrece el conjunto verdiblanco tras especularse con un posible paso por quirófano del extremo de Osasco al haberse quedado fuera de la lista del Mundial de la selección brasileña que dirige Carlo Ancelotti.

Antony no estará en el Mundial 2026 con Brasil. Carlo Ancelotti incluyó al extremo del Real Betis Balompié en la prelista de 55, pero finalmente lo dejó fuera de la convocatoria definitiva, una decisión llamativa por el rendimiento del brasileño en Heliópolis.

Antony se queda sin Mundial pese a su mejor temporada en el Betis

El atacante bético ha firmado una temporada de claro crecimiento, con peso directo en la clasificación verdiblanca para la Champions y con 24 participaciones de gol, repartidas en 14 tantos y 10 asistencias. Pese a esos números y a haber competido durante parte del curso con molestias de pubalgia, Ancelotti ha optado por otros perfiles ofensivos como Raphinha, Luiz Henrique o Rayan, además de Vinícius, Neymar, Endrick, Martinelli, Matheus Cunha e Igor Thiago.

En la comparación específica con los perfiles de banda derecha citados, Antony queda muy bien parado. En datos ligueros, Antony suma 8 goles y 6 asistencias en LaLiga, por encima de Luiz Henrique, que registra 6 goles y unas 3 asistencias en la liga rusa, y de Rayan, con 5 goles y 2 asistencias en la Premier League. Raphinha, aunque aparece más asentado esta temporada como extremo izquierdo, también puede jugar por la derecha y presenta 13 goles y 3 asistencias en LaLiga, superando al bético de Osasco.

La reacción de Antony, tras quedarse fuera del Mundial: "Sigo tranquilo y orgulloso de lo que he hecho hasta ahora"

Antony, tras conocer la decisión de Ancelotti, se pronunció en sus redes sociales: "Por supuesto que hay tristeza por no estar en otro Mundial con la selección, pero sigo tranquilo y orgulloso de todo lo que he hecho hasta ahora. Ahora es el momento de animar a nuestros amigos que representarán a Brasil en la lucha por el hexacampeonato. Estaré aquí animando a todos. Seguiré trabajando como siempre lo he hecho, porque este sueño sigue vivo". El extremo del Betis, se centra ahora en recuperarse al 100% tras acabar en buen estado físico la temporada, sin ninguna operación a la vista como informó el conjunto bético, que sí que matiza que "en el caso de que finalmente se optase por esa vía sería una intervención menor y de una recuperación rápida".

También, a la salida de la Ciudad Deportiva Luis del Sol, el de Osasco, ante las cámaras de ElDesmarque, manifestaba que no le ha sorprendido que Neymar estuviera en la lista de Brasil: "Yo quería estar, pero es parte de la vida. Estoy muy orgulloso de lo que he hecho y seguiré a la situación. No digo que sea injusto porque hay muchos jugadores que tienen mucha calidad, pero estoy muy orgulloso. He hecho muchas cosas aún teniendo molestias. No he hablado con Ancelotti y no me ha sorprendido lo de Neymar, es un crack y un gran jugador".

Dicho escenario, no es el esperado en un primer momento, puesto que "a día de hoy está bastante bien", concluye el Betis.