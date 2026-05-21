Betis - Levante: horario y dónde ver el partido de la última jornada de Liga en La Cartuja

El Real Betis Balompié, que ya planifica la pretemporada del curso venidero, pondrá punto y final a LaLiga EA Sports este sábado en el estadio de La Cartuja. Sin nada en juego tras asegurar con dos jornadas de antelación su presencia en la edición de la UEFA Champions League de la próxima campaña, el conjunto de Manuel Pellegrini se despedirá de su primer año lejos del Benito Villamarín ante un Levante Unión Deportiva que llega jugándose la salvación en Primera División.

El Levante aterriza en La Cartuja con la permanencia al alcance de la mano después de dar un paso enorme en la jornada anterior, con su triunfo por 2-0 ante el Mallorca, rival directo en la pelea por evitar el descenso. El conjunto granota llega con 42 puntos y depende de sí mismo: le basta con puntuar ante el Betis para asegurar su continuidad en Primera División, aunque incluso una derrota podría servirle en función de otros marcadores.

El Betis, con papel de juez, presentará múltiples rotaciones en el once, comenzando las mismas por la portería, donde Adrián San Miguel, que termina contrato, puede ser titular para despedirse del conjunto verdiblanco sobre el verde, y un equipo en el que Isco Alarcón podría estrenarse de inicio esta complicada temporada para él.

Habrá varios de los internacionales que, con un Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, decidan no arriesgar su presencia con sus selecciones y puedan incluso no tener minutos.

Horario del partido entre Betis y Levante

El Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini y el Levante Unión Deportiva de Luís Castro se medirán en la jornada 38, última del campeonato de LaLiga EA Sports, este sábado 23 de mayo a partir de las 21:00 en el estadio de La Cartuja.

En los cinco encuentros más recientes en el feudo bético, en el Villamarín, el Betis ganó los tres más inminentes por 3-1, 2-0 y 3-1, perdió en 2018 por 0-3 y venció en 2017 por 4-0. En la ida en Orriols en la jornada 4 hubo empate a dos, adelantándose el conjunto granota por medio de Iván Romero y Etta Eyong e igualando los verdiblancos con goles de Cucho y Fornals.

Dónde ver por televisión el Betis-Levante

El Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini y el Levante Unión Deportiva de Luís Castro se medirán en la jornada 38, última del campeonato de LaLiga EA Sports, será retransmitido por Movistar LaLiga (diales 7 y 54 en Movistar y 110 en Orange), dial del Multifútbol para la jornada unificada, por Movistar LaLiga 4 (dial 168 en Movistar y 417 en Orange) y LaLiga TV Bar (dial 300 en Movistar) en los establecimientos. Además, desde El Correo de Andalucía podrás seguir la narración en directo con el minuto a minuto.