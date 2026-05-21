El Betis de Pellegrini vuelve a la Champions y roza su récord histórico como local en La Cartuja en su primer año lejos del Benito Villamarín

El Real Betis Balompié es equipo de Champions League por méritos propios. El conjunto de Manuel Pellegrini aseguró la quinta posición en LaLiga 25/26 con dos jornadas de antelación sobre el cierre del campeonato, todo ello en una primera campaña lejos del Benito Villamarín en la que suma 33 puntos en 18 partidos de Liga, repartidos en 9 victorias, 6 empates y 3 derrotas, a la espera del Betis-Levante, los mismos que acumulaba a estas fechas el año pasado y sólo uno menos tras cerrar el curso 24/25 en el Villamarín.

El Betis de Manuel Pellegrini puede igualar e incluso mejorar sus números en Liga en su primer año en La Cartuja

A falta de una jornada por disputarse, en la que el Betis no se juega nada a nivel clasificatorio, la lectura es clara: a igualdad de partidos, el Betis ha calcado en La Cartuja el balance del Villamarín: 9 victorias, 6 empates, 3 derrotas y 33 puntos. La mejora está en las áreas: ha marcado un gol más y ha encajado dos menos que a estas mismas alturas como local la pasada temporada.

El Betis mantiene en La Cartuja los números del Villamarín. A falta del Betis-Levante de la jornada 38, el equipo verdiblanco ha igualado prácticamente su rendimiento como local del pasado curso y ha mejorado especialmente en el apartado defensivo. Villamarín 2024/25 Temporada completa como local Puesto 6.º Partidos 19 Balance 9V-7E-3D Puntos 34 Goles 32-21 Diferencia +11 Media 1,79 Referencia final del pasado campeonato liguero en el Benito Villamarín. Villamarín 2024/25 Corte tras 18 partidos Puesto 6.º Partidos 18 Balance 9V-6E-3D Puntos 33 Goles 31-20 Diferencia +11 Media 1,83 Comparación directa con el curso actual, al tener el mismo número de partidos. La Cartuja 2025/26 Antes del Betis-Levante Puesto 5.º Partidos 18 Balance 9V-6E-3D Puntos 33 Goles 32-18 Diferencia +14 Media 1,83 El Betis iguala el balance y mejora su diferencia de goles como local. Conclusión: a igualdad de partidos, el Betis ha calcado en La Cartuja el balance del Villamarín: 9 victorias, 6 empates, 3 derrotas y 33 puntos. La diferencia está en las áreas: ha marcado un gol más y ha encajado dos menos, pasando de un +11 a un +14 antes de cerrar la temporada como local ante el Levante.

Comparado con el curso completo anterior, el Betis está ahora mismo a un sólo punto de lo que sumó en todo el campeonato pasado en casa, pero con un partido menos. Además, ya ha igualado el número de victorias —9— y el de goles a favor —32—, y ha recibido tres tantos menos: 18 frente a 21.

Con el Betis-Levante de este sábado aún pendiente, las cuentas son sencillas: si gana, cerrará LaLiga en La Cartuja con 36 puntos como local, dos más que en el Villamarín 24/25, y con al menos 10 victorias. Si empata, igualará los 34 puntos del curso anterior. Si pierde, se quedará en 33, sólo uno por debajo, aunque con una defensa previsiblemente mejor salvo goleada levantinista.

Cómo han sido los resultados como local del Betis desde que llegó Pellegrini

En años pasados, con Manuel Pellegrini en el cargo, el Betis hizo en el Villamarín 34 puntos en la 23/24 quedando séptimo, con 9 victorias, 7 empates y 3 derrotas, 27 goles a favor y 19 en contra. En la 22/23 fue sexto, 32 puntos, 9 ganados, 5 empates y 5 derrotas, con 26 goles a favor y 18 en contra. En la 2021/22, que fue quino y la temporada que terminó con la conquista de la Copa del Rey, el Betis sumó 32 puntos en casa con 10 vencidos, dos empates y siete derrotas, con un balance de +12 tras anotar 34 goles y recibir 22. En el primer año del Ingeniero fue sexto y cuando el conjunto verdiblanco tuvo los mejores guarismos como local: hizo 35 puntos con 10 victorias, 5 empates y cuatro derrotas, anotando 27 goles y recibiendo 21.

La evolución del Betis de Pellegrini como local en el Benito Villamarín. Este repaso recoge las cinco campañas del técnico chileno en casa, incluyendo la pasada temporada, para comparar el rendimiento liguero del conjunto verdiblanco en Heliópolis. 2020/21 Primer año de Pellegrini Puesto 6.º Puntos 35 Balance 10V-5E-4D Goles 27-21 Diferencia +6 Media 1,84 2021/22 Temporada de la Copa Puesto 5.º Puntos 32 Balance 10V-2E-7D Goles 34-22 Diferencia +12 Media 1,68 2022/23 Sexto en Liga Puesto 6.º Puntos 32 Balance 9V-5E-5D Goles 26-18 Diferencia +8 Media 1,68 2023/24 Séptimo en Liga Puesto 7.º Puntos 34 Balance 9V-7E-3D Goles 27-19 Diferencia +8 Media 1,79 2024/25 Última campaña en el Villamarín Puesto 6.º Puntos 34 Balance 9V-7E-3D Goles 32-21 Diferencia +11 Media 1,79 Lectura rápida: el mejor registro de puntos del Betis de Pellegrini como local en el Villamarín fue el de 2020/21, con 35 y una media de 1,84 puntos por partido. La campaña 2024/25, en la que el equipo acabó 6.º, igualó los 34 puntos de la 2023/24, pero mejoró en producción ofensiva y diferencia de goles, con 32 tantos a favor, un balance de +11 y una media de 1,79.

Queda visto tras los gráficos, que si el Betis, con Manuel Pellegrini a los mandos, consigue ganar al Levante este sábado, lograría el récord de puntos como local desde que dirige la entidad bética, igualaría a su primer año en victorias como el menor número de derrotas con la 21/22 y la 24/25, si gana por dos tantos igualaría a 34 los goles a favor de la 21/22 y si lo hace por 3 haría récord de goles a favor en casa desde que llegó, y si no encaja seguiría junto a la 22/23 con el registro más bajo de goles en contra, con 18. En la diferencia de goles, también va camino de récord con el +14 actual.

La reflexión de Pellegrini sobre la clasificación a Champions en La Cartuja en el primer año fuera del Villamarín

En relación a lo descrito, Manuel Pellegrini, tras clasificar a Champions al vencer al Elche, fue claro sobre lo que supone para un equipo mudarse a un estadio diferente en relación a los resultados, aunque estos finalmente vayan a ser muy parejos e incluso superiores: "Dentro de todo lo que ha sido la temporada, es un factor que no lo tocaba porque suena a disculpa si lo dice el técnico, pero la historia dice que el rendimiento es distinto de los equipos fuera de su estadio y hemos dejado muchos puntos escapar. No podemos entrenar acá el balón detenido porque este campo es abierto y se ve desde todos lados, está haciendo la directiva un estadio nuevo que va a quedar espectacular, acepto que pudo ser una excusa más, pero que nunca usamos".