Pablo Fornals: "Encajé bien con Isco desde primera hora, es muy fácil jugar con él, yo la intento robar y se la doy a él y pasan cosas buenas"

Uno de los jugadores del Real Betis Balompié más destacados en toda la temporada ha sido Pablo Fornals. El castellonense fue decisivo anotando el gol definitivo que le dio al conjunto verdiblanco el acceso matemático a la Champions League, un tanto que sirvió para vencer 2-1 al Elche después de haber asistido también a Cucho en el primero. En los 50 partidos que ha disputado entre Liga, Copa y Europa League, el mediocentro bético ha convertido en ocho ocasiones y en otras ocho ha regalado los goles a sus compañeros.

Tras una campaña, por concluir ante el Levante, en la que terminó en el mejor once de LaLiga, Fornals reconoce respecto a ello en una entrevista con los medios del club que hubo compañeros mejor que él o a su nivel: "Yo discrepo, porque creo que ha habido jugadores que han estado a mi nivel o mucho mejor, entonces, por mi parte, discrepo en eso".

Un Betis con muy buenos rendimientos individuales: "Totalmente, al final hemos sido nosotros cuatro con muchos otros compañeros y estamos seguros de que si nos hubieran respetado las lesiones de todos los jugadores que tenemos en plantilla, pues eso hubiera sido aún más disperso y hubiéramos sido muchos más los compañeros con mejores números, seguro".

Fornals, en el mejor once de LaLiga: "Uno cuando acaba los partidos siempre piensa lo que ha hecho bien, lo que ha hecho mal, lo que podría haber hecho mejor, pero también que desde fuera te reconozcan o te den un premio al, oye, estás haciendo todo lo que has podido, es muy de agradecer. Así que, de aquí, gracias a mis compañeros, a la gente que ha decidido votar porque creo que ha sido una parte de votación y agradecido por el año tan bueno".

"Me estoy empezando a dar cuenta ahora dentro de la magnitud que tiene en Sevilla ser jugador del Betis, ahora con la gente agradeciéndote por la calle, haber metido ese gol, que me pasara a mí y volver a llevar al Betis a la Champions"

Una temporada larga con 50 partidos disputados: "Bueno, de eso también estoy muy contento de no haber perdido ningún, te diría, casi que ningún entrenamiento por lesión, por dolores, al final del año anterior que me costó un poco con la lesión y las recaídas, pero este año, pues, mi tiempo y el tiempo que le he robado a mi familia me ha costado el poder estar disponible en todos los partidos de la temporada".

Gol ante el Elche: "Ya te digo, y lo he dicho en varias entrevistas, me estoy empezando a dar cuenta ahora porque dentro de la magnitud que tiene en Sevilla ser jugador del Betis, pues ahora incluso un poquito más con la gente agradeciéndote por la calle, el haber metido ese gol y el, pues, bueno, al final entiendo que me pasará a mí, pero a todos mis compañeros dándonos las gracias por volver a llevar al Betis a la Champions".

Jugar la Champions: "Sí, hablando de eso, tú antes decías que el del Barça es el único partido que no he jugado, estoy mosqueado también por ello porque quería jugar también, pero sí, no solo yo, al final todos los compañeros lo teníamos claro que estaba en nuestra mano, que nosotros queríamos y al final cuando deseas algo de verdad, pues se cumple si pones todo el trabajo".

La importancia del gol al Elche para ir a la Champions como el de Assunçao al Mallorca: "Sí, totalmente, estuvo unos días, lo vimos por la noche, vino a saludarnos, todo eso. Estaba mosqueado porque le dije que yo tenía mejores números que él tirando faltas, yo solo he tirado dos y he metido una, él era, es, porque también lo demostró el otro día aquí con los compañeros, es un tirador de faltas espectacular, excepcional y la cantidad de goles y eso que ha metido de falta y le hacía la broma y se mosqueaba también. Luego vino un día después del partido y no me dejaron pegarle, pero me hubiera gustado probar contra él".

Un gol que será recordado siempre por el beticismo: "Bueno, espero que sí, espero que se me recuerde con cariño igual que a él y que pueda venir dentro de mucho o pasear por Sevilla, si es la ciudad en la que vivo, y sentir ese cariño por parte de los béticos, para mí y para mi familia, sería algo precioso".

Idilio con el Betis desde la llegada: "Yo allá donde he estado he intentado darlo todo, es verdad que uno no puede ser querido en todos los sitios, pero creo que la gente es honesta y es consciente de que soy un jugador que intenta darlo todo, que como todo el mundo tengo mis días buenos, mis días malos, mis rachas mejores o peores, pero intento poner todo de mi parte y yo estoy contento de que a pesar de no ser un jugador tan fino o de tanta calidad, que la gente me lo agradezca con mi trabajo".

Cariño del beticismo: "Sí, sí, nos ha costado porque dentro del equipo hay jugadores con mucha calidad, mucho nombre, que al final gusta mucho y más a los niños, pero yo estoy contento porque sé que en los corazoncitos de los béticos hay un trocito de Pablo Fornals también".

Una peña con el nombre de Fornals: "Eso es trampa porque es pueblo de mi mujer, pero sí. Mucho, mucho, el poder volver cada cierto tiempo cuando vamos a ver a la familia y poder desayunar en la peña Pablo Fornals es muy bonito".

"Espero que en el Betis se me recuerde con cariño igual que a Assunçao y que pueda venir dentro de mucho o pasear por Sevilla, si es donde vivo, y sentir ese cariño por parte de los béticos, que para mí y mi familia sería algo precioso"

Relación Fornals-Isco: "Bueno, al final, dentro de que Isco todo lo que ha ganado, todo lo que ha conseguido, todo lo que es la carrera, que yo no tengo que contarle a nadie nada porque todos lo hemos visto llevando al Madrid y a España a las cotas más altas, pues creo que desde el primer día que me habló sin yo haber fichado por el Betis para ver si íbamos a ser compañeros, yo le hablé muy de tú a tú, obviamente con respeto porque le tengo un respeto y una admiración inmensa, pero sin idolatrarle, como si fuéramos amigos desde siempre. Yo creo que eso lo agradecido y también al final tenemos muchas cosas en común. Él jugó en Valencia, él es de Málaga, yo he vivido en Málaga, al final creo que nos unen muchas cosas y que desde primera hora encajamos muy bien. Además que es muy fácil jugar con él porque al final yo la intento robar y se la doy a él y pasan cosas buenas. Así que desde el primer día que jugamos juntos esta temporada, la verdad que lo hablamos mucho porque Manuel estos últimos partidos cuando entraba él me quitaba a mí y le decíamos que a ver si nos podía dejar algún rato jugar juntos, pero bueno, seguro que el año que viene tendremos más tiempo".

Fornals, recogepelotas en el Málaga de Champions: "Recogepelotas, bueno, recogepelotas y como toda la ciudad quería ver ese Málaga de Champions, pues las entradas que tenían para la gente de la cantera estaban ya vendidas, ya nosotros nos dejaban entrar y nos teníamos que sentar en las escaleras, cuando venía el de seguridad nos teníamos que ir a otras, teníamos que ir rodando por el campo para poder verlos".

Sorteo esperado en Champions: "Bueno, el que toque, toque, al final nos hemos ganado estar ahí con los más grandes, hay muchos países europeos que compiten con grandísimos clubes, entonces el que nos toque que podamos ir representando al Betis y haciendo buenos papeles por Europa y en nuestro estadio".

Pablo Fornals celebra su gol en el Betis-Elche de LaLiga en La Cartuja de la jornada 36. / Julio Muñoz / EFE

Temporada ilusionante con la Champions: "Eso es, al final será una temporada en la que, como esta, necesitaremos de todos los compañeros, que tampoco podemos dejar de lado la Liga, porque sabemos la importancia que tienen los clubes en la Champions y los grandes presupuestos que tienen los equipos que compiten ahí, pero intentar hacer un buen papel y seguir vivo en todas las competiciones, que al final es lo que nos hace hacer años tan bonitos para la afición, que vivamos cosas chulas y que el Betis siga creciendo".

Betis-Levante, cierre de temporada: "Bueno, todos cuando llegan estas fechas se juegan algo, quien no es a título grupal es a título personal, todos tenemos intereses y esperemos que como mínimo sea un buen partido de fútbol y que la gente disfrute, que la gente despida a sus jugadores de la manera en la que se lo han ganado y que sea una noche bonita para todos en La Cartuja".

Conexiones con jugadores del Betis en equipos pasados: "Ya son 10 temporadas como profesional en primera división, eso te lleva a muchos sitios, a muchos compañeros, a varios clubes y al final es lo que tiene el fútbol y la vida cuando te vas moviendo de sitio a sitio, que cada año van cambiando compañeros y cada compañero tiene sus peculiaridades, su forma de ver la vida, de vivir y lo bonito del fútbol también es eso, es aprender de gente tan diferente, con idiomas, religiones, países, con eso y al final ir creándose la propia personalidad de uno a través de eso".

Nordin y Sofyan Amrabat: "Nordin sigue jugando al fútbol, a veces hace de comentarista, estuvo en la final de Conference que yo jugué con West Ham contra Fiorentina, que estaba Sofyan ahí también, jugamos el uno contra el otro, su hermano hacía de comentarista, le pude ver al principio del partido. Te diría que creo que soy el único jugador que ha jugado con los dos hermanos a nivel de clubes, eso también es un hito en mi carrera".

Mensaje al beticismo: "Nada, al final nosotros no les podemos pedir nada a ellos, ellos lo dan todo, igual que intentamos hacerlo nosotros cada partido, que es verdad que hay veces que sale mejor o peor, pero yo no tengo nada que pedir ni que exigir. Que disfruten mucho, total, del verano y al final de lo que nos hemos ganado jugar el año que viene y que vayan a estadios de primer nivel si pueden, a grandes ciudades, y que se lo pasen genial animando a su Betis".

Posible convocatoria con España al Mundial 2026: "Ilusión como mínimo, estamos preparando cómo lo vamos a ver, me gustaría volver a casa, estar con mi familia, con mis padres, poner la tele a las 12 y media y ver si voy a tener aún más suerte esta temporada o si ya con toda la suerte que he tenido ya es bastante".