Altimira y Amrabat, entre las cinco bajas en la sesión final de la temporada del Betis en La Cartuja

El Real Betis Balompié de Pellegrini entrenó por última vez en la temporada en el estadio de La Cartuja. Lo hizo en el recinto en el que ha jugado todo el año como local y no en la Ciudad Deportiva Luis del Sol por el hecho de hacerse la foto oficial de la temporada en el día final de la campaña.

Sin nada en juego en el apartado clasificatorio, el conjunto de Manuel Pellegrini despedirá el curso frente al Levante este sábado en La Cartuja en horario unificado, a las 21:00.

Será un día emotivo en el estadio verdiblanco, con el adiós de Adrián San Miguel, que pondrá fin a su andadura en el Betis y podría incluso colgar los guantes para enrolarse en otras facetas dentro del club de las trece barras. El canterano bético podría ser titular en su despedida ante los de Luís Castro.

Álex Mérida

Cinco bajas y el posible once de Pellegrini ante el Levante

Con cinco bajas en la sesión, entre ellas notorias las de Sergi Altimira y Sofyan Amrabat, ambos en el gimnasio, Manuel Pellegrini dividió en dos al equipo en el entrenamiento del Betis entregando petos a la mitad del equipo: Busto, Llorente, Valentín, Junior, Fidalgo, Deossa, Antony, Isco, Riquelme y Cucho. En portería se prevé que esté Adrián.

Los canteranos Pablo Busto y Moha Hamdoune completaron la sesión previa de los verdiblancos en La Cartuja.

El récord que persigue el Betis de Pellegrini frente al Levante

El Betis de Manuel Pellegrini cerrará la temporada con la Champions asegurada y con la posibilidad de firmar su mejor registro como local desde la llegada del técnico chileno. En su primer curso lejos del Benito Villamarín, jugando en La Cartuja, el conjunto verdiblanco ha mantenido prácticamente intacta su fortaleza en casa: suma 33 puntos en 18 partidos, con 9 victorias, 6 empates y 3 derrotas, el mismo balance que tenía el pasado año a estas alturas en Heliópolis, pero con mejores números en las áreas: 32 goles a favor y sólo 18 en contra.

A falta del partido ante el Levante, el Betis está a un punto de igualar los 34 puntos logrados como local en la 2024/25 y, si gana, alcanzaría los 36, superando incluso los 35 del primer año de Pellegrini, que hasta ahora era su mejor marca en casa. Además, podría igualar o mejorar registros históricos de victorias, goles a favor, goles encajados y diferencia goleadora desde que el Ingeniero dirige al equipo.