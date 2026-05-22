Manuel Pellegrini confirma la retirada de Adrián San Miguel: "En el Betis ha cumplido con lo que esperábamos, ha sido un aporte muy importante"

Manuel Pellegrini, técnico del Real Betis Balompié, compareció este viernes en la sala de prensa del estadio de La Cartuja al término del último entrenamiento de la temporada de los verdiblancos. Sergi Altimira y Sofyan Amrabat, entre las cinco bajas para medirse al Levante de Luís Castro.

Cómo afronta el equipo el partido: "Sí, con mucha alegría de ir con los deberes hechos tras acabar ante el Elche en nuestro campo y con nuestra gente. Queda ahora un último de local para disfrutarlo con los hinchas del Betis y terminar con un triunfo con los deberes hechos en una competición en la que no era fácil lograrlo".

Ingresos por Champions: "Lo dije hace un par de semanas, es una competencia especial, la competitividad es muy grande y siempre hay que ir con la ilusión de llegar lo más arriba posible. Se hará un plan para jugar la Champions con un plantel competitivo".

Antony, fuera del Mundial con Brasil: "Lamento mucho por Antony, tenía mucha ilusión e hizo muy buena campaña. Por otro lado respeto mucho a Carlo Ancelotti y sabe cuáles jugadores cree que pueden disputar el Mundial. Brasil es un país con muy buenos jugadores en todos los puestos, un país especial. Siempre puede haber cambios a última hora y mañana es buen día para demostrar su nivel y también es el primer día para demostrar que puede ir al siguiente Mundial".

Adiós de Adrián: "Ha sido un aporte muy importante para nosotros, ha hecho muy bien su rol de portero cuando le tocó. Hicimos muy buena Copa del Rey con él en portería, el último no fue un buen partido del equipo, no sólo de él. Ha conversado con el club y ha decidido poner fin a su carrera. Sobre la retirada eso habría que preguntárselo a él, su segunda etapa en el Betis, recién decía que ha cumplido con lo que nosotros esperábamos".

Conseguir récord de puntos como local: "Sería muy importante, un aliciente más, jugando en casa y de local las victorias se valorizan y se disfrutan más, tenemos la temporada casi terminada pero nos queda un último paso para darlo adelante".

Amrabat y Altimira, bajas: "Ni Sofyan ni Sergi están citados para mañana".

Isco, titular: "Lo mismo de Adrián, vamos a ver el once si están tanto Isco como Adrián, lo definimos mañana".

Nivel de Liga por debajo de lo esperado: "Las opiniones las respeto, cada uno tiene derecho a darlo, algunas basadas en hechos concretos o estadísticas. Fue una liga muy pareja y por eso hay 6 o 7 equipos comprometidos hasta el final y con cantidad de puntos bastante alta, ahora con 42 o 43 tienen riesgo de descender, eso es que subió nivel. Por otro lado Barcelona hizo un gran puntaje y está dentro de los parámetros que ellos manejan".

Qué cree que hay que reforzar en el Betis para jugar Champions: "Primero vamos a estudiar cuál es el plantel que se va a quedar, a lo mejor no es lo que uno espera, hay salidas y entradas, intentaremos hacer un plantel competitivo. He estado en Champions anteriores y sabemos lo que se necesita para hacer un buen papel aunque haya clubes muy grandes. La ilusión y la exigencia nuestra va a ser la misma y tenemos que saber responder a esa exigencia".

Cierre de temporada vs Levante: "No va a ser nada fácil, cualquier rival que se juegue la permanencia será un rival difícil, habrá cuatro o cinco iguales en Liga. Debemos entrar con la intención de sumar los tres puntos".