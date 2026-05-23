El aviso de Luís Castro sobre la salvación del Levante: "Si creemos una cosa que no está hecha, pueden pasar cosas"

Luís Castro, técnico del Levante Unión Deportiva, compareció en sala de prensa en la previa del duelo contra el Real Betis Balompié en La Cartuja. Los granotas, que dependen de sí mismos, serían equipo de Primera División con un empate y podrían incluso sellar la permanencia en la élite con una derrota. "La convocatoria será con toda la plantilla. Todos viajarán a Sevilla", manifestó el entrenador luso del conjunto levantinista en un día clave para la salvación.

Cómo ve al Betis: "El Real Betis ha cambiado muchas veces de jugadores, porque han jugado en Europa. Si cambian jugadores no será primera vez este año y, cambiando jugadores, han logrado clasificarse para la Champions. Para jugar en Europa y hacer el año que han hecho, no juegas con once. Si lo haces, estás muerto. Es una plantilla muy buena y, aunque cambien algunas piezas, no pierden oportunidad".

Bajas: "Víctor no estará. Toljan es posible que entre".

Cómo se afronta la salvación: "Ellos saben que tienes que hacer tu trabajo, porque si esperas de los otros partidos, puedes quedarte mal. Ellos han trabajado mucho para estar en esta situación y están concentrados en el partido ante el Real Betis, como cualquier otro. Vamos a luchar por el objetivo de la salvación. No estamos mirando combinaciones. Las cosas que no controlo no pierdo el tiempo".

El Levante no tiene que mirar combinaciones para salvarse: "Es el escenario que queríamos. Depender de nosotros y alcanzar el objetivo. Una vez más, yo no estaré mirando los otros partidos, y dependemos de nosotros. Llegar aquí, a un paso de la salvación, es muy positivo. Pocos acreditaban esta situación. Tenemos que dar el máximo para ganar el partido".

Recurso por Brugué: "Yo pienso que Brugué no jugará. En estos momentos está sancionado y con esto es lo que me quedo. Si hay alguna novedad, mejor".

Una salvación a pulso: "El mensaje es muy simple. Yo he dicho siempre que, cuando faltaban puntos, era posible. Ahora que tenemos más puntos, tenemos que seguir alerta. Nos daban muertos antes y no lo estamos ahora, no podemos cometer el error contrario de dar todo por hecho. Si creemos una cosa que no está hecha, pueden pasar cosas. Ahora es lo contrario, si hay puntos para descender, hay que seguir dando lo máximo".

Qué significa entrenar al Levante para Luís Castro: "Soy un afortunado porque me pagan por hacer lo que más me gusta. Yo soy profesor y cuando trabajaba en la escuela, a la noche entrenaba a equipos. En ese momento, yo entrenaba y el club no me pagaba porque tenía problemas económicos, pero yo seguía entrenando. Además, es un club con personas con mucha calidad y nos tratan muy bien. De la afición no necesito hablar y los jugadores dan la vida por ti y por el club. Estoy muy contento de estar aquí".