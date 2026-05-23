El Betis presenta ante el Levante la camiseta de la Champions League 2026/27

El Real Betis Balompié presentó este sábado ante el Levante Unión Deportiva su primera equipación para la temporada 2026/27 en la que el conjunto verdiblanco jugará la UEFA Champions League.

Con la Champions ya asegurada y en un ambiente de celebración, aunque también marcado por varias despedidas, el conjunto de Manuel Pellegrini estrenó la nueva camiseta de la campaña próxima en el cierre de temporada. La más emotiva fue la de Adrián San Miguel, que pondrá fin a su carrera tras cumplir el sueño de volver a vestir la camiseta verdiblanca.

La nueva equipación del Betis para la Champions League

El Real Betis Balompié dio a conocer su primera equipación para la temporada 2026/27 en el cierre liguero ante el Levante. Vuelve el conjunto verdiblanco a las calzonas blancas con una camiseta que también recupera el verde en las mangas e incorpora un cuello polo.

"La zamarra presenta franjas anchas, aunque el dibujo rompe la simetría tradicional mediante líneas diagonales y tramas finas que cruzan el frontal. En el centro domina el patrocinador GREE, en azul oscuro, mientras que el escudo del Betis aparece en el pecho izquierdo y el logo de Hummel en el derecho. El cuello es en pico, blanco, con detalles verdes, y las mangas presentan un acabado verde con ribetes blancos. El lema, "Somos balompié", reza por dentro en la parte posterior de la camiseta.eal Betis Balompié y hummel han presentado este sábado, en el partido ante el Levante UD en La Cartuja, la primera equipación para la temporada 2026/27, la de la vuelta a la UEFA Champions League. El diseño presenta las tradicionales franjas verdes y blancas, esta vez de trazo más fino que en la temporada 2025/26, sobre una base ornamental que aporta profundidad y riqueza visual al conjunto. A esto se suman dos bloques de finas líneas verdiblancas que cruzan la camiseta diagonalmente generando un elegante efecto degradado, combinando así la tradición con un acabado más sofisticado. El verde cuenta con gran protagonismo tanto en las mangas como en el frontal, dando paso a una mayor presencia de blanco en el dorso. La camiseta, de tejido jacquard, ligero y elástico, incorpora un cuello tipo polo, con la frase 'Somos Balompié' en el interior, y en los hombros destacan los chevrones característicos de hummel. Por su parte, el escudo aparece bordado en el pecho, reforzando así el cuidado del diseño. Como novedad, el Real Betis y la marca danesa recuperan el calzón blanco tradicional en esta indumentaria, mientras que los números lucirán en color verde. La sesión de fotos de esta primera equipación ha tenido lugar en Isla Mágica, el parque temático sevillano situado a orillas del río Guadalquivir. La nueva camiseta ya estará disponible al término del encuentro en la tienda oficial del Real Betis Balompié en La Cartuja y en la tienda online".