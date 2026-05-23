Adrián cuelga los guantes en una noche dulce del Betis de Pellegrini con goles de Abde y Fornals (2-1)

Manuel Luis Pellegrini Ripamonti y Adrián San Miguel. Los dos fueron los nombres propios del Real Betis Balompié-Levante Unión Deportiva. La entidad de las trece barras, en el partido de fin de temporada, le hizo entrega al Ingeniero de una camiseta conmemorativa tras alcanzar los 300 partidos oficiales dirigiendo a los verdiblancos en una campaña presente en la que el Betis volverá a la Champions.

Adrián San Miguel fue el nombre propio por su despedida del fútbol. Ya lo anunció el chileno y el propio guardameta sevillano, que colgó los guantes dejando dos muy buenas paradas ante los granotas en una Cartuja que lo ovacionó de la que se marchó entre lágrimas tras ser la última vez en la que vio "el fútbol desde otra perspectiva, vistió distinto y celebró en soledad". El niño de Su Eminencia cumplió su sueño, defendió la portería verdiblanca y la afición coreó su nombre en un adiós dulce.

Manuel Pellegrini recibe una camiseta conmemorativa tras cumplir 300 partidos como técnico del conjunto verdiblanco antes del partido de la última jornada de Real Betis y Levante disputan este sábado en el Estadio de La Cartuja / José Manuel Vidal / EFE

La realidad es que el Betis, lejos del antiguo y añorado Benito Villamarín, superó los números de la pasada campaña, con 36 puntos como local que contribuyen activamente a ese regreso a Champions 21 años después: "Vuelves a brillar entre las estrellas", fue el lema que rezó en la grada baja de Gol Sur.

En el plano deportivo, el conjunto de Pellegrini salió con tensión competitiva, queriendo ganar el encuentro y adelantándose en los primeros minutos gracias a un muy buen gol de Abde, primero en anotar con la nueva zamarra bética del próximo curso. En el regreso a la titularidad de Isco, las estrellas béticas confluyeron en tres cuartos, con Cucho habilitando espacios gracias a su buena lectura táctica, para que Antony y Abde, cómo no, volvieran a encontrarse y a festejar como dos amigos. El de Osasco filtró un buen balón adelantado y el de Beni Melal le ganó la partida a la zaga levantinista para definir con clase ante Ryan.

El paso de los minutos no evidenció la urgencia clasificatoria del Levante, que siguió sometido ante un Betis gustándose y con ganas de ampliar el marcador, y topándose con un gran Adrián San Miguel, que dejó una gran doble parada en su retiro futbolístico.

Los de Luís Castro sí hallaron el gol. Lo hicieron en una acción al borde del descanso en la que Carlos Espí, el gran artífice de la resurrección granota, enganchó un balón desde la frontal. Ahí nada pudo hacer el sevillano.

El paso por vestuarios lo aprovecharon los béticos para recargar fuerzas, reponerse al 1-1 y mandar nuevamente en el electrónico. El gol tardó en llegar tras unos primeros minutos de dominio pero sin finalización.

Ocurrió todo tras marcharse Isco ovacionado por Giovani Lo Celso. El tanto nació otra vez en las botas de Antony, que en un golpeo al segundo palo se encontró la mano de Ryan y, en su desvío, el más listo de la clase fue el alma de este Betis, Pablo Fornals. El castellonense, que si nada extraño ocurre irá al Mundial y lo conocerá el lunes, recogió el esférico en el segundo palo y lo mandó a dormir.

Gobernó el conjunto de Manuel Pellegrini, aclamado en una festiva y calurosa noche en La Cartuja, en el juego y en el marcador, queriendo más y demostrando las ganas de cambiar de decena en puntos y de batir un nuevo récord, 36 puntos en casa.

Sin mucha historia en el tramo final, con despedidas y con la relajación de los deberes hechos, los más de 45.000 que poblaron La Cartuja despidieron a un Betis que jugará Champions la próxima temporada y que cerró la campaña con su tercera victoria consecutiva como local ante un Levante que firmó la permanencia sin necesidad de sacar puntos en Sevilla.

Hasta la segunda semana de mayo, el equipo de Manuel Pellegrini estará de vacaciones. Ahí echará a rodar, previsiblemente en Alemania, el Betis 26/27 que competirá en la Champions League. Con algún borrón importante como la eliminatoria ante el Braga, el conjunto verdiblanco cierra un año que será recordado por volver a la Champions de la mano del Ingeniero, que sigue agrandando su figura defendiendo a un club en crecimiento y que deberá acertar, y mucho, en un verano que debería ser ilusionante para el bético.