Las notas de los jugadores del Betis ante el Levante: Adrián firma su adiós en una noche dulce para cerrar la temporada

El Real Betis Balompié venció al Levante en el cierre de temporada gracias a los goles de Abde y Fornals. Los de Pellegrini terminan con 60 puntos en Liga, en quinto lugar y con la Champions como objetivo para el curso siguiente.

Las notas de los jugadores del Betis

(10) Manuel Pellegrini: otro récord más conseguido. 36 puntos y su mejor marca como local desde que está en el Betis. Un ciclo que continúa y que debe seguir dando tardes alegres. Una Champions merecida

Titulares

(10) Adrián San Miguel: solventó con creces todo el trabajo que le llegó, sobre todo en un inicio con varias intervenciones y dejando una gran doble parada en su despedida. Un gran profesional y un pilar importante del vestuario. Se despide dejando al Betis en Champions.

(7) Héctor Bellerín: entendió bien el juego interior, habilitó espacios a Antony y cumplió en tareas defensivas. Termina la campaña a buen nivel.

(8) Diego Llorente: salvó un gol ante Iván Romero en el 42'. El central más fiable del Betis.

(5) Natan de Souza: muy endeble en el gol del Levante. Un final de temporada quizás algo flojo para ir con Brasil.

(6) Ricardo Rodríguez: cumplió en su despedida del Betis. Sin concesiones a la espalda y dándosela siempre al de verde, algo que no todos hacen. Veremos si la dirección deportiva es capaz de mejorarlo.

(5) Marc Roca: acaba la temporada perdido. Fue clave por tramos, sostuvo al equipo sin Amrabat, pero jugó sin tensión como demostró en la acción del 1-1.

(10) Pablo Fornals: anotó el gol de la Champions y también el último de la temporada del Betis. Su año no debe estar terminado, merece la llamada de Luis de la Fuente, la esperará con su familia y debe ocurrir el lunes, todo lo contrario sería un sacrilegio. El alma del Betis, un capitán sin brazalete.

(8) Antony: en él nacieron los dos goles del Betis, con un balón a Abde en el primero y disparando en el segundo para que Fornals recogiera el testigo en el segundo palo. La no citación con Brasil debe provocarle rabia para demostrar que es mejor jugador aún de lo que demuestra.

(7) Isco Alarcón: calidad a raudales en cada balón que tocó. Verlo de titular casi seis meses después es la mejor noticia. Activo, yendo al duelo y cada vez más comprometido sin posesión. Una pretemporada por delante para ser el líder del Betis de Champions.

(9) Ez Abde: la temporada no estaba terminada para el gran extremo marroquí, que ha dado un paso al frente muy contundente en la temporada. Otro gol más a su cuenta antes de ir con Marruecos al Mundial 2026. El Betis debe blindarlo y exigir la cláusula como única moneda de cambio si sale este verano. Jugador top para disputar la Champions League, nadie que venga será de su nivel o superior. Qué bien se anticipa y qué bien define. 15 goles y 10 asistencias en todo el año.

(6) Cucho Hernández: no estuvo acertado de cara a portería en la última oportunidad para convencer a Néstor Lorenzo de ir al Mundial con Colombia. Inexplicable sería que los cafeteros no disfrutaran en la cita veraniega del gran ariete bético nacido en Pereira. Lee el fútbol como pocos.

Suplentes

(6) Giovani Lo Celso: a la espera de Scaloni, su final de temporada tras volver de lesión fue algo frío. Dejó calidad, buenos ratos e incluso asistencias, pero tiene que hacer buena pretemporada para empezar a tope el año que viene. Jugador clave para Pellegrini.

(5) Valentín Gómez: su primer año en el Betis termina con una Champions. Entró en los minutos finales en un partido decidido.

(6) Álvaro Fidalgo: diez minutos para terminar una media temporada en el Betis con luces y sombras. Debe ir a más y tiene fútbol para ello.

(6) Chimy Ávila: pone fin, seguramente, a su andadura en el Betis. Lo hizo sobre el campo y en un sitio en el que encontró su hogar. El fútbol le fue esquivo y las lesiones no le dejaron demostrar el alto nivel que dio en Osasuna.