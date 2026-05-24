Adrián San Miguel se rinde al Betis el día de su retirada: "Ellos me lo dieron todo desde el principio y yo les debía mucho"

El 23 de mayo de 2025 lo guardará con cariño cuando pase el tiempo Adrián San Miguel. El portero del Real Betis Balompié puso fin a su trayectoria en el balompié al término del encuentro contra el Levante, que se saldó con una victoria bética por 2-1 en la que el meta sevillano dejó una gran doble parada en la primera mitad.

Con la ilusión de un niño y agradecido de por vida a la entidad de las trece barras, "ellos me lo dieron todo", Adrián, visiblemente emocionado, repasó brevemente en los micrófonos de Movistar su andadura en el Betis antes de dar una última vuelta al estadio de La Cartuja saludando a todos los aficionados.

Álex Mérida

Agradecimiento eterno al Betis: "Desde ese niño que empezó a jugar en el Betis hace mucho tiempo, con diez añitos. La vida te hace vivir momentos y decisiones, y volver a casa hace dos temporadas, vivir cosas bonitas que para eso es a lo que vine. Era el momento, lo sentí de corazón y qué mejor que hoy jugar aquí delante de mi afición, de mi gente, de mi familia. Es un orgullo, tengo sólo palabras de agradecimiento al Real Betis porque ellos me lo dieron todo desde el principio, desde que Adrián comenzó su carrera, y yo les debía mucho. Como ya he dicho, me retiro en el lugar al que pertenezco".

Dar el paso de la retirada: "Como he contado, son decisiones complicadas porque al final uno se siente todavía físicamente bien, pero las decisiones que parten del corazón son las adecuadas y a mí me nació tomar esta decisión durante esta semana. Qué mejor manera que disfrutar esta noche aquí con mi equipo con una victoria. Agradecer a todo el mundo, a toda la gente que ha estado este año apoyándonos; hemos vivido una temporada magnífica y nada, a disfrutar ahora como un bético más, por supuesto".

Adrián, convencido de seguir unido al Betis

También habló Adrián en zona mixta, haciendo balance de las dos temporadas finales en el Betis, con una final y una clasificación a Champions: "Después de haber disfrutado aquí dos grandísimas temporadas, el año pasado llegando a una primera final europea, a pesar de la derrota, pero eso es parte del crecimiento para seguir con este éxito que estamos teniendo. Y este año, poder ayudar y estar ahí en esta plantilla de esa clasificación a Champions League después de 21 años, que es algo muy grande y muy bonito, yo creo que eran momentos y este ha sido mi momento".

Futuro de Adrián San Miguel tras la retirada: "Nunca he dejado de estar unido a este club. Y ahora pues tendremos que sentarnos. Me encantaría seguir, por supuesto, en este proyecto y ayudar a seguir haciendo crecer a este equipo. Yo creo que no tenemos techo ahora mismo. Por supuesto que estamos muy contentos con la temporada, pero siempre hay cosas que mejorar y cosas que ir estructurando mucho mejor para hacer un Betis más estable todavía, más sólido, más internacional y ojalá pueda estar en ese camino. Si Dios quiere, todo saldrá bien y estaremos unidos".