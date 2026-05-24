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Real Betis Balompié

Luís Castro elogia al Betis tras conseguir la permanencia con el Levante: "Que haya jugado con sus titulares debería ser lo normal en todos los partidos"

"Iker Losada es un jugador que tiene mucha calidad y puede jugar en varias posiciones, ha sido muy importante"

Luís Castro, técnico del Levante, en el partido de la jornada 38 de LaLiga contra el Betis en La Cartuja

Luís Castro, técnico del Levante, en el partido de la jornada 38 de LaLiga contra el Betis en La Cartuja / José Manuel Vidal / EFE

Álex Mérida

Álex Mérida

Sevilla

Luís Castro, técnico del Levante Unión Deportiva, elogió al Real Betis Balompié al término del encuentro en La Cartuja que se saldó con victoria bética por alinear Manuel Pellegrini a los titulares en todos los partidos, criticó lo temprano que se juega la final de Copa del Rey y ensalzó a Iker Losada, mediapunta verdiblanco cedido en el conjunto granota esta temporada.

Rendimiento de Iker Losada: "Es un jugador que tiene mucha calidad. Puede jugar en varias posiciones, como ha hecho con nosotros. Ha sido muy importante: los dos primeros partidos ganamos contra Sevilla con gol suyo y empatamos en casa contra el Espanyol con su gol. Tiene características para el juego del Betis, porque es un jugador muy ofensivo, de asociación… Es un jugador que trabaja muy bien, incluso cuando no está jugando. Tengo la mejor opinión posible de Iker. Puede mejorar cosas, como todos los jugadores del mundo pero me gusta como jugador".

Críticas a LaLiga y reconocimiento al Betis por no adulterar la competición: "Teníamos muchas cosas en contra. Que el Betis haya jugado con sus titulares debería ser lo normal en todos los partidos. LaLiga es muy fuerte, pero hay que cambiar cosas. La final de Copa no se puede jugar antes del final de liga. Es una crítica constructiva. Luego es normal que el Barcelona pierda tras tres días después de festejar el título. Hay cosas que no pueden pasar".

Los jugadores del Betis posan ante el Levante en el último partido de Liga

Los jugadores del Betis posan ante el Levante en el último partido de Liga / El Correo

Permanencia conseguida: "Estaba concentrado en nuestro partido, el objetivo era lograr el resultado aquí obviamente. Creo que no hemos hecho mal partido, tuvimos ocasiones para lograr más. La maratón está hecha. El sentimiento más grande que tengo ahora es mucho orgullo por todos los granotas. Tu trabajas todos los días de la mañana hasta la noche y hay muchas emociones, y por eso, penso que todas las personas estuvieron conmigo en ese viaje se van a quedar para siempre".

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Por qué eligió ir al Levante en una situación tan delicada: "Yo antes de venir es público que tenía otras opciones, pero he escogido la historia del Levante y la identificación que sentí con el club. Sabía que era muy difícil el objetivo, pero tenía claro que era posible, porque he visto que todos en el club tenían la ilusión de poder lograrlo".

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