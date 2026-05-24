Manuel Pellegrini pone nota a la temporada del Betis: "Sobresaliente es poco"

Manuel Pellegrini, técnico del Real Betis Balompié, compareció en sala de prensa en el estadio de La Cartuja al término de la victoria ante el Levante.

Logro de la Champions, 300 partidos y expectativas futuras: "En principio, es una gran emoción estar en esta institución 6 años seguidos y volver a clasificar para Europa, unido al cariño de la gente. Tratamos de rendir lo máximo posible, llegar a la Champions es un logro importante, hay que saber levantarse rápido de un traspié. Ganando y perdiendo hay que partir de cero, hemos logrado una ambición en la institución y ojalá podamos seguir igual".

Récord de puntos como local: "Cuando salimos del Villamarín salimos que iba a ser complicado. En la Cartuja se ha juntado más gente, también por ser más grande, no es lo mismo que estar en nuestro estadio, no hemos podido entrenar aquí porque es un estadio abierto, pero con el respaldo de la gente llegamos a ese récord de puntos, era también importante hacer 60 en total y refleja lo equilibrado que ha sido el equipo, estable deportiva y económicamente. Sólo me da satisfacción".

Torneo de la regularidad dominado: "Creo que está lleno de ejemplos equipos que juegan Champions y pueden caer eliminados y miran a Liga y están en situaciones complicadas. El equilibrio que hemos logrado con Europa, cuando nos tocó jugar recibimos algunas críticas, pero siempre hemos mantenido el equilibrio para no dejar la Liga de lado que te da la posibilidad de volver a Europa. Nos hemos repuesto en tres días".

Aguantar Champions y Liga: "Lo digo ahora, lo he logrado con Málaga, llegamos a cuartos de Champions y clasificamos a Europa League, en Villarreal también y aquí lo hemos hecho sin Champions y tenemos ahora que hacerlo con Champions con LaLiga como primera opción".

Evaluación de la temporada: "Sobresaliente, quizá, creo que sería poco. Primera vez que llegamos a cuartos y el equipo tuvo la capacidad de recuperarse. Después, igual en Copa, pero con una derrota abultada, pero a los tres días fuimos y le ganamos allá en su casa. Haber clasificado a la Champions es un mérito importante. Creo que la idea es fácil tenerla. Uno sabe el nivel de los equipos que se va a encontrar. El nivel está ligado con la parte económica para poder tener una buena pasada por la Champions sin hacer el ridículo y hacer un buen papel en liga para llegar a Europa. No tenemos que dejarnos llevar por un determinado momento".

Fornals y España: "No creo que Pablo Fornals no vaya a estar en la lista. Ya está en la lista porque lo llamaron, y al margen ha hecho méritos para poder estar".

Exigencia: "La exigencia es mayor porque vamos a jugar la Champions League. Las críticas hay que saber aceptarlas. Pero son los elementos de desequilibrio que uno como técnico no puede tener. Creo que el equilibrio es importante y ese es uno de los motivos por los que el equipo consiguió los objetivos. Yo sí que espero estar entrenando aquí la primera semana de julio".

Nelson Deossa: "No lo he visto, tendría que preguntarle a Nelson, pero es parte del plantel y veremos el próximo año qué sucede".

Futuro de Abde e importancia en el Betis: "Tanto de Abde como otro jugador, si viene una oferta importante y altísima... Es un jugador importante y sobre esa base tendremos que traer más jugadores importantes para disputar la Champions y LaLiga de forma regular. No es momento de hablar de ventas y compras, pero la exigencia de la Champions nos exige mejorar una plantilla para la que sólo tengo palabras de agradecimiento. Cada lunes empezamos de cero, entre todos conseguimos los logros y hay momentos mejores y peores, pero sólo tengo agradecimientos".