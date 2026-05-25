El bético Pablo Fornals no recibe la llamada de Luis de la Fuente y se queda fuera del Mundial 2026 con España

Pablo Fornals Malla no estará en el Mundial 2026 con España. El centrocampista del Real Betis Balompié se queda fuera de la lista final tras estar en la prelista y no figura entre los 26 jugadores que acudirán a la cita de selecciones de este verano en Estados Unidos, México y Canadá, no premiando Luis de la Fuente la gran temporada realizada en el conjunto verdiblanco a las órdenes de Manuel Pellegrini.

De esta forma, Fornals se queda fuera como Antony y Natan con Brasil y en estos momentos los únicos verdiblancos que aseguran su presencia en el Mundial son Ricardo Rodríguez en la de Suiza y Cédric Bakambu en la de República Democrática del Congo.

Lo Celso está a la espera de conocer la decisión de Lionel Scaloni con la Albiceleste, Fidalgo la de Javier Aguirre en México, Cucho y Deossa la de Néstor Lorenzo, y Abde y Amrabat la de Mohamed Ouhabi.

Reconocía el mediocentro bético en una entrevista con el club hace unos días, que la lista la quería ver en su casa, rodeado de su familia: "Estoy con ilusión como mínimo, estamos preparando cómo lo vamos a ver, me gustaría volver a casa, estar con mi familia, con mis padres, poner la tele a las doce y media y ver si voy a tener aún más suerte esta temporada o si ya con toda la suerte que he tenido ya es bastante".

También alabó Manuel Pellegrini tras vencer al Elche el gran nivel de Pablo Fornals, a la par que dejó claro que iría con Españ al Mundial: "No creo que Pablo Fornals no vaya a estar en la lista. Ya está en la lista porque lo llamaron, y al margen ha hecho méritos para poder estar". Finalmente, y de forma difícilmente explicable con unos números de mucho nivel, el centrocampista del Betis no irá al Mundial 2026.

Los datos de Pablo Fornals con el Betis esta temporada: 9 goles y 9 asistencias

Sin duda, Pablo Fornals ha sido uno de los jugadores destacados del Betis en esta temporada en la vuelta a la Champions League 21 años después. Todo ello le valió volver a la selección española -cuatro años después tras el 0-1 a Grecia en noviembre de 2021- el pasado mes de noviembre para los últimos dos encuentros de clasificación para el Mundial. Fue suplente ante Georgia y tuvo 7 minutos en La Cartuja frente a Turquía, teniendo opciones de marcar.También estuvo en la lista de De la Fuente de marzo para los amistosos ante Serbia y Egipto, jugando el medio verdiblanco 45 minutos en cada choque.

Con el Betis, Fornals ha disputado 37 partidos de Liga, perdiéndose únicamente el duelo contra el Barça en el Camp Nou por descanso con el equipo sin nada en juego. En ellos ha anotado 9 goles, entre ellos el clave al Elche para volver a la Champions y el último del curso para certificar el triunfo ante el Levante en la última jornada, y ha repartido 6 asistencias. En Copa del Rey jugó tres encuentros, con una asistencia, y en Europa League 11 de 12, no teniendo minutos únicamente en Zagreb en diciembre del pasado año, sumando dos pases de gol más para terminar con un total de 51 partidos, 9 goles y 9 asistencias, siendo el centrocampista español con mejores guarismos de cara a portería rival junto a Dani Olmo.

Estos son los 26 convocados de Luis de la Fuente con España para el Mundial 2026

Porteros

Unai Simón

David Raya

Joan García

Defensas

Marcos Llorente

Pedro Porro

Marc Pubill

Pau Cubarsí

Eric García

Aymeric Laporte

Marc Cucurella

Alejandro Grimaldo

Centrocampista

Rodri Hernández

Martin Zubimendi

Gavi

Pedri

Fabián Ruiz

Mikel Merino

Álex Baena

Delanteros

Lamine Yamal

Dani Olmo

Ferrán Torres

Nico Williams

Víctor Muñoz

Yéremi Pino

Mikel Oyarzabal

Borja Iglesias

Jugadores de apoyo: Bernal, Javi Rodríguez, Jesús Rodríguez, Leo Román, Gonzalo García, Sergio Gómez, Jon Martín, Beñat Turrientes y Javi Guerra.