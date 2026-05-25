El mapa de los 28 rivales del Betis en la Champions League: qué equipos de cada bombo están ya clasificados

El Real Betis Balompié ya conoce a la gran mayoría de rivales a los que podrá enfrentarse en la Champions League 2026/27. 29 son ya los equipos que han confirmado su participación en la máxima competición continental de clubes y siete son las plazas restantes que saldrán de las rondas clasificatorias. Con los dos primeros bombos definidos, el Betis queda encuadrado en el 2.

No es un detalle menor, porque evita que el Betis parta desde los escalones más bajos del sorteo, pero tampoco le garantiza una fase liga amable. El nuevo formato obliga a medirse a ocho rivales distintos, dos de cada bombo, incluido el propio bombo en el que aparece el equipo de Manuel Pellegrini. La UEFA establece que los 36 clubes de la fase liga se reparten en cuatro bombos de nueve equipos según el coeficiente de clubes, con la excepción del campeón de la Champions, que queda como cabeza de serie del bombo 1. Cada equipo se enfrenta a dos rivales de cada bombo, uno en casa y otro fuera, para completar cuatro partidos como local y cuatro como visitante.

El Betis no podrá jugar contra españoles, pero sí contra dos equipos del mismo país

La primera gran aclaración del sorteo es importante en clave verdiblanca: al Betis no le pueden tocar Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid ni Villarreal en esta fase liga, porque la UEFA impide, en principio, enfrentamientos entre clubes de una misma federación. A partir de ahí, sí puede encontrarse con un máximo de dos rivales de una misma federación extranjera. Es decir, podrían caerle dos ingleses, dos italianos, dos alemanes o dos franceses. Incluso podrían proceder del mismo bombo si el sorteo lo permite, porque la restricción opera por país, no por bombo.

Con el cuadro actual, el Betis podría encontrar en el bombo 1 a Bayern Múnich, PSG, Liverpool, Inter, Manchester City o Arsenal, quedando fuera de su ruta Real Madrid, Barcelona y Atlético por ser españoles. En su propio bombo aparecen rivales de enorme entidad como Borussia Dortmund, Roma, Sporting CP, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brugge y PSV.

Del bombo 3, quitando al Villarreal, figuran por el momento Feyenoord, Lille, Napoli, Leipzig, Shakhtar Donetsk y Galatasaray. Y en el bombo 4 sólo Slavia Praga, Stuttgart, Como y Lens tienen confirmada su presencia en la Champions League.

Siete plazas, aún pendientes de las rondas previas

La fase liga de la Champions contará con 36 equipos, pero no todos están todavía definidos. A los 29 clubes ya clasificados de forma directa se unirán otros siete procedentes de las rondas clasificatorias: cinco por la ruta de campeones y dos por la ruta liga, según la distribución oficial de la UEFA.

Por eso, en las proyecciones de los bombos aparecen de momento Bodø/Glimt y Union SG como posibles clasificados por la ruta liga, y Dinamo Zagreb, Celtic, AEK Atenas, Omonia y Viking por la ruta de campeones. No obstante, ninguno de ellos tiene aún asegurada su presencia en la fase liga: figuran en el cuadro porque son los equipos que, por coeficiente y situación de acceso, aparecen ahora mismo como candidatos a ocupar esas plazas si superan sus eliminatorias. Si alguno cae en las previas, su lugar lo ocupará otro de los equipos que avance por ese camino clasificatorio.

En clave Betis, la idea importante es esa: hay 29 rivales ya confirmados y siete plazas todavía en el aire. Hasta que se complete el play-off de agosto no se conocerá la composición definitiva de los cuatro bombos ni, por tanto, todos los posibles rivales verdiblancos en el sorteo de la fase liga.

Cuál es el calendario de la Champions League 2026/27

Rondas clasificatorias

Primera ronda: 7/8 y 14/15 de julio de 2026

7/8 y 14/15 de julio de 2026 Segunda ronda: 21/22 y 28/29 de julio de 2026

21/22 y 28/29 de julio de 2026 Tercera ronda: 4/5 y 11 de agosto de 2026

4/5 y 11 de agosto de 2026 Play-off: 18/19 y 25/26 de agosto de 2026

Sorteo clave para el Betis

Sorteo de la fase liga: jueves 27 de agosto de 2026

Fase liga

Jornada 1: 8, 9 y 10 de septiembre de 2026

8, 9 y 10 de septiembre de 2026 Jornada 2: 13 y 14 de octubre de 2026

13 y 14 de octubre de 2026 Jornada 3: 20 y 21 de octubre de 2026

20 y 21 de octubre de 2026 Jornada 4: 3 y 4 de noviembre de 2026

3 y 4 de noviembre de 2026 Jornada 5: 24 y 25 de noviembre de 2026

24 y 25 de noviembre de 2026 Jornada 6: 8 y 9 de diciembre de 2026

8 y 9 de diciembre de 2026 Jornada 7: 19 y 20 de enero de 2027

19 y 20 de enero de 2027 Jornada 8: 27 de enero de 2027

Eliminatorias

Play-off previo a octavos: 16/17 y 23/24 de febrero de 2027

16/17 y 23/24 de febrero de 2027 Octavos de final: 9/10 y 16/17 de marzo de 2027

9/10 y 16/17 de marzo de 2027 Cuartos de final: 6/7 y 13/14 de abril de 2027

6/7 y 13/14 de abril de 2027 Semifinales: 27/28 de abril y 4/5 de mayo de 2027

27/28 de abril y 4/5 de mayo de 2027 Final: sábado 5 de junio de 2027, en el Estadio Metropolitano de Madrid

Para el Betis de Pellegrini, el camino empezará directamente en la fase liga, con ocho partidos ante ocho rivales distintos: dos de cada bombo, incluido el suyo. Los ocho primeros de la clasificación accederán directamente a octavos, del noveno al vigesimocuarto jugarán el play-off previo a octavos y los equipos clasificados del puesto 25 al 36 quedarán eliminados de Europa.