Fornals, Abde, Antony, Cucho o Natan: ¿Quién ha sido para ti el mejor jugador del Betis esta temporada?

La temporada del Real Betis Balompié ha llegado a su fin con la consecución de la clasificación a Champions League. Con 60 puntos en Liga, el conjunto de Manuel Pellegrini ha terminado en quinto lugar, ganando acceso a la máxima competición de clubes tras conseguir España el cupo extra para dicho torneo.

Pablo Fornals, Ez Abde, Antony, Cucho Hernández y Natan han sido los principales referentes del conjunto verdiblanco, con varios artífices más de mucho nivel de dichos logros grupales a los que se suma conseguir también la mejor puntuación como local, con 36 puntos, desde que Pellegrini dirige a los béticos.

¿Quién ha sido para ti el mejor jugador del Betis esta temporada?

Con 9 goles y 6 asistencias en los 37 partidos disputados en LaLiga, Pablo Fornals se ha colado también en la nominación a mejor jugador de LaLiga, galardón por el que competirá junto a Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Vedat Muriqi y Nicolas Pépé. En total, el castellonense en 51 encuentros, contando Copa del Rey y Europa League, suma otras tres asistencias para un total de 9 goles y 9 asistencias.

El jugador con mayor participación directa en goles entre los cinco es Ez Abde, que suma 15 tantos y 11 asistencias entre LaLiga, Copa del Rey y Europa League. El extremo marroquí ha dado un salto notable en cifras, especialmente en el campeonato liguero, donde alcanza los 10 goles y 8 asistencias. Su producción total, con 26 intervenciones directas en gol, lo sitúa como uno de los atacantes más decisivos del equipo.

Muy cerca aparece Antony, uno de los grandes agitadores ofensivos de los de Manuel Pellegrini. El brasileño firma 14 goles y 10 asistencias en 46 partidos, con un peso especialmente relevante en Europa. Sus 6 goles y 3 asistencias en la Europa League explican buena parte de su candidatura, al haber sido diferencial en una competición en la que el Betis necesitaba talento, desborde y pegada en los metros finales.

También presenta argumentos sólidos Cucho Hernández, máximo goleador de este grupo junto a Abde, con 15 tantos y seleccionado para disputar el Mundial con la selección Colombia. El cafetero reparte menos asistencias, sólo 4, pero su impacto como finalizador es evidente: 11 goles en Liga, uno en Copa y tres en Europa. Su candidatura se apoya principalmente en su capacidad para transformar ocasiones y dar al equipo una referencia ofensiva de enorme productividad.

Por último, Natan no puede medirse con los mismos parámetros ofensivos. Sus cifras, 45 partidos y una asistencia, hablan de otro tipo de importancia: fiabilidad, minutos y peso defensivo. En una encuesta de mejor jugador, su candidatura se sostiene menos en el gol y más en crecimiento exponencial durante la temporada y en el alto grado de regularidad demostrado desde que llegara al Real Betis Balompié.