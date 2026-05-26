Las notas de los jugadores del Betis en la temporada: Fornals se erige como el líder verdiblanco en la vuelta a la Champions League

La temporada en Liga del Real Betis Balompié no puede tener otra valoración que el sobresaliente. El equipo de Manuel Pellegrini ha conseguido 60 puntos y se ha asegurado el quinto lugar que le dará derecho a jugar en la próxima edición de la UEFA Champions League. No obstante, la valoración en la Europa League, en la que llegó a cuartos de final por primera vez en la historia, tuvo un final bastante desagradable y reprochable cayendo en La Cartuja contra el Sporting de Braga. En Copa del Rey alcanzó los cuartos de final y también el Atlético de Madrid afeó la caída con un contundente 0-5.

Varios jugadores han sido los destacados en la sexta campaña del Ingeniero a los mandos. Desde Pablo Fornals, el alma del equipo y nominado a MVP de LaLiga, a los goleadores Antony, Abde y Cucho, pasando por la influencia de Natan o Diego Llorente en defensa y la solidez por tramos de Álvaro Valles bajo palos.

Las notas del entrenador del Betis esta temporada

(9) Manuel Pellegrini 21 años después el Betis volverá a disputar la Champions League, ahora con el nuevo formato y pudiendo enfrentarse a dos ingleses como en el grupo de 2005. Por sexto año consecutivo el conjunto verdiblanco recorrerá el viejo continente tras una campaña en la que terminó en quinto lugar con 60 puntos, consiguió récord de puntos como local desde que llegó el Ingeniero, y en la que tuvo despedidas desagradables, ambas en cuartos de final, en Europa League y en Copa del Rey. Por el camino dejó en Liga varios puntos que lo podrían haber acercado a la lucha con la cuarta posición. Un ciclo que sigue vivo gracias a la ambición y exigencia que instaura en el Betis cada día.

Las notas de los jugadores del Betis

Porteros

(8) Álvaro Valles Ocho porterías a cero en Liga y tres en Europa League. Varias paradas suyas dieron puntos, las más recientes en San Sebastián. Esperó un año entero en la grada por volver al Betis y se ha consagrado como titular por delante de Pau López.

(6) Pau López: las lesiones lastraron su temporada, perdiendo la titularidad, sobre todo la que tuvo a final de 2025. Fundamental en Cornellà con un penalti parado en el descuento para dar tres puntos y marcado, para mal, en la eliminación ante el Braga en La Cartuja, tras dejar buenas paradas en la ida y también ante el Panathinaikos el día de la remontada. Normalmente aparece cuando es necesario.

(5) Adrián San Miguel: fue él quien salvó al Betis en Murcia con paradas clave para avanzar de ronda en Copa y quien luego no estuvo acertado ante el Atlético de Madrid. Puso fin a su carrera tras el duelo ante el Levante en el que dejó una doble parada de gran nivel.

Defensas

(8) Natan El más regular en la defensa, no se lesiona y completó 44 partidos. Se quedó sin el premio de debutar con Brasil y estrenarse en un Mundial, pero su buena temporada lo pone en el escaparate para ser una o la gran venta del Betis en este mercado.

(6) Ángel Ortiz: cumplió casi siempre que tuvo la oportunidad en Liga y en Europa y destacó en la Copa del Rey, en la que se estrenó como goleador con el primer equipo. Dos lesiones, en el hombro e isquiotibiales, en el final de la temporada, influyeron en que su participación se quedara en 23 apariciones entre todas las competiciones.

(7) Héctor Bellerín: repuesto tras dos lesiones musculares a final de 2025 y a comienzos de 2026, el final de temporada que dejó demuestra el buen nivel que es capaz de ofrecer cuando logra regularidad. Quien mejor entiende el juego de posición en su demarcación, buscando pasillos interiores y generando superioridad a su par (Antony) en la banda, e incluso destapándose como goleador. En el debe, actuaciones como la del día del Braga.

(7) Diego Llorente: fundamental en los 18 partidos de Liga que jugó y en los 11 repartidos entre Europa y Copa. Tras un inicio complicado por la lesión que arrastraba de la pasada temporada, firmó un buen año aportando solidez y siendo el muro de la zaga cada vez que jugó.

(7) Marc Bartra: líder como Diego Llorente cada vez que pisó el campo. El talón le impidió estar en el tramo final, pero su ascendencia en el grupo como capitán siempre sumó en positivo. Tras Natan, quien más minutos sumó en la defensa.

(5) Valentín Gómez: por necesidades y flaquezas en la planificación tuvo que jugar en demasía fuera de posición, cumpliendo como un lateral zurdo de poco recorrido en ataque. En su primera temporada en la élite participó en 41 partidos, muy buena cifra para un recién llegado de la liga argentina.

(5) Ricardo Rodríguez: cumplió con el expediente en la temporada de su adiós. Titular por demérito de Junior y por no reforzar acorde a lo esperado la posición en el verano. Muy mal en la eliminatoria ante el Braga, en el derbi y en varias apariciones en Europa.

(3) Junior Firpo: las lesiones impidieron verlo con regularidad. Alejado de aquel nivel que mostró en su primera etapa.

Centrocampistas

(10) Pablo Fornals El alma del Real Betis Balompié, quien debe coger el brazalete tras la retirada de Adrián San Miguel. 9 goles y 9 asistencias en 51 encuentros entre Liga, Europa y Copa del Rey, nominado a MVP de LaLiga y la extensión de Manuel Pellegrini en el verde. Además de cifras, últimos y penúltimos pases y distribución acertada, casi siempre, aporta trabajo y siempre está disponible. Qué grandísimo acierto tuvieron en su día todos los que trabajaron en su fichaje desde el West Ham.

(6) Sergi Altimira: 40 partidos disputados en la temporada, volviendo a ser importante en Europa para Pellegrini, más que en Liga. Varias actuaciones a muy buen nivel, una muy destacada en el derbi de ida y un inicio de campaña más que prometedor. Finalizó con pocos minutos, sobre todo después de ser captado en una reunión con el director deportivo del Leipzig en la previa del Betis-Elche. Saldrá en verano, y previsiblemente es la "gran venta" de antes del 30 de junio para intentar cuadrar la alta desviación en las cuentas. Su contratación desde el Sabadell en 2023, un gran acierto de Planes.

(6) Sofyan Amrabat: por momentos, un pulpo, el líder del mediocentro del Betis, dejando entrever que su contratación sobre la bocina fue crucial para Pellegrini. La lesión tras el infortunio con Isco lo tuvo de baja más de lo esperado por la demora de la operación tras forzar para estar en la Copa África. Difícil valorar si es adecuado intentar su contratación tras este año cedido. De más a menos con alguna actuación de nivel muy bajo como el penalti ante el Braga.

(5) Marc Roca: en los tramos que encontró la regularidad, sobre todo en los tres primeros meses de 2026, demostró fiabilidad en la medular hasta que acabó notando el cansancio por la repetición un día sí y otro también de titularidades consecutivas. Flojeó en el tramo final a pesar del importante gol que anotó en Montilivi. 40 encuentros repartidos entre todas las competiciones.

(1) Nelson Deossa: problemas extradeportivos, irregularidad y muy poco de lo demostrado en Monterrey, con casi ni rastro de ese gran disparo desde fuera del área que posee. Su primera temporada, una gran decepción que lo hace estar en el mercado. El gran lunar de la dirección deportiva. En caso de quedarse, veremos si se repone a un año para olvidar.

(5) Álvaro Fidalgo: llegó en invierno desde América aportando dinamismo a una medular con muchas lesiones, pero las vueltas de Amrabat, Isco y Lo Celso le quitaron protagonismo. Muy buenos minutos en el derbi, golazo incluido, y en el Metropolitano. 13 apariciones en media temporada y una pretemporada por delante para dar un paso al frente el año que viene.

(6) Giovani Lo Celso: llevó las riendas del Betis los primeros dos meses de competición, siendo decisivo ante el Alavés y en Bulgaria o rescatando un punto en el Tartiere en enero, pero su temporada, con una lesión importante que lo hizo parar tres meses, le rompió la regularidad a un jugador que necesita encontrarse bien para rendir. El verano es muy largo para saber cuál será su futuro.

(6) Isco Alarcón: una temporada para el olvido. Comenzó lesionado, reapareció con asistencia incluida el día de su recuperación y en un choque con Amrabat cuatro días después dijo prácticamente adiós a su campaña. Ha reaparecido en el tramo final siendo decisivo en Montilivi con un balón de mucho nivel en profundidad, se reencontró con el gol en el Camp Nou y pudo despedirse del año siendo titular. Una pretemporada por delante para empezar al 100% y ser el líder del Betis en la Champions League.

(Sc) Dani Pérez: debutó en Vigo y tuvo un rato en Salónica.

(Sc) Iván Corralejo: debutó en Mendizorroza en el tramo final y tuvo minutos en Copa.

(Sc) José Antonio Morante: debutó y tuvo un rato en Salónica.

Delanteros

(9) Ez Abde Gran artífice de la vuelta a la Champions del Betis. 45 partidos, 15 goles y 10 asistencias, el atacante más destacado del conjunto verdiblanco. "Pellegrini me dijo que me quedara y yo me quedé". No pudo tomar mejor decisión. Decidió ser mejor, trabajó duro en su definición y sus números defienden esas horas en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. El Betis ha de tener muy claro que si sale debe ser por su cláusula. Jugador absolutamente capital, imposible de igualar en mercado -todo el que venga será peor y habrá una bajada de nivel en la posición-, y que debe permanecer para competir en la Champions como el Ingeniero quiere.

(4) Rodrigo Riquelme: números muy pobres para un atacante, sin aclimatación al juego del equipo en su primera temporada y lejos del nivel mostrado en Girona y en su primer año en el Atlético. Gran papel en la Copa del Rey, gol clave en Montilivi y buen partido en Zagreb. Otro error, de momento, de la dirección deportiva.

(5) Pablo García: la ansiedad le pasó factura por momentos de cara a gol, perdonando varias ocasiones claras. Tiene mucho futuro por delante y sería un error más del club su adiós este verano por mucho que demande minutos. Buen papel en Copa del Rey.

(7) Aitor Ruibal: de lateral, de extremo en ambos lados y como delantero centro. El multiusos de Pellegrini que siempre da la cara y que rinde en cualquier posición. Cinco goles y tres asistencias suma en 42 partidos. Un gran capitán y un jugador capital para un vestuario.

(9) Antony Uno de los grandes aciertos de la dirección deportiva el pasado invierno con una cesión de mucho nivel y una gran contratación en verano haciendo un esfuerzo económico importante y encontrando gran respuesta del jugador sobre el campo. Lo dio todo por jugar de nuevo en el Betis, lo ha hecho con dolores fuertes de pubalgia que parecen haber remitido en buena parte. 8 goles y 6 asistencias en Liga, en el once de la Europa League con otros 6 tantos y tres asistencias en 10 partidos. 14 goles y 10 pases de gol en 46 encuentros. No tiene un 10 porque un jugador de su talla es capaz de llegar al 10 y ser más influyente en el juego.

(2) Cédric Bakambu: cuatro goles y tres asistencias. Tras ser importante en la pasada Conference, su año ha estado muy lejos de aquel nivel mostrado en eliminatorias. Números muy pobres para un delantero veterano con olfato, pero al que le cuesta ponerse de gol y, sobre todo, plantarle batalla a Cucho como competidor. Termina contrato.

(2) Chimy Ávila: a la larga, una operación ruinosa para el Betis, otro de los grandes lunares de la planificación no consiguiendo su salida ni en verano ni en invierno. Hasta en 30 partidos ha saltado al verde, con 3 goles, dos de ellos para remontar al Elche y otro para contribuir en la victoria al Valencia, es su escasa participación de cara a portería contraria en la temporada. El Betis tiene una cláusula para rescindirlo este verano que va a ejecutar.