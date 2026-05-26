Pablo Fornals se codea con los grandes: nominado a MVP de LaLiga junto a Mbappé y Lamine Yamal

Una de las sorpresas de la convocatoria de Luis de la Fuente para el Mundial 2026 que disputará España este verano en Estados Unidos, México y Canadá, fue la no inclusión de Pablo Fornals entre los 26 que integran la lista definitiva. El mediocampista del Real Betis Balompié ha cuajado una temporada soberbia a las órdenes de Manuel Pellegrini, logrando el objetivo común de regresar a la Champions League 21 años después, y participando activamente con 9 goles y 6 asistencias en 37 partidos disputados en LaLiga que le valen entrar en la nominación a mejor jugador de LaLiga EA Sports.

Igual que en el apartado de los descartes destaca Fornals tras un año de gran regularidad en el Betis, con apenas 12 partidos en la campaña y sólo 700 minutos, Gavi ha entrado en la citación final. Luis de la Fuente argumentaba su decisión tras dar a conocer los 26 explicando sobre el centrocampista del Barcelona que "lo pasé muy mal con la lesión de Gavi. Es el juguete de todo el equipo, es muy querido. Tiene versatilidad y calidad. No lo descubro ahora".

También sobre el de Los Palacios y Villafranca destacó que "es muy polivalente. Es uno de los mejores jugadores del mundo", añadiendo el seleccionador español en Movistar posteriormente que "Nadie le ha regalado nada a Gavi. Se lo ha ganado. Ha entrenado muy duro y se ha recuperado de dos lesiones muy duras. Es un ejemplo para mucha gente por el poder de superación y sacrificio para poder estar al nivel en que ha estado en el Barça, con lo bien que lo han hecho todos. Ha jugado mucho en el Barça. Con nosotros rinde muy bien".

Pablo Fornals, nominado a MVP de LaLiga tras su temporada con el Betis

Pablo Fornals ha recibido un nuevo reconocimiento a su gran temporada con el Real Betis Balompié. El centrocampista verdiblanco ha sido incluido entre los nominados a mejor jugador de LaLiga EA Sports, un premio en el que competirá con jugadores de primerísimo nivel como Nicolas Pépé, Lamine Yamal, Vedat Muriqi y Kylian Mbappé.

La presencia del castellonense entre los candidatos refuerza el peso que ha tenido en el curso bético, en el que ha sido capital para la clasificación a la Champions League. Fornals ha cerrado la temporada liguera con 37 partidos disputados, 9 goles y 6 asistencias, unos números especialmente relevantes para un futbolista que ha alternado diferentes alturas del centro del campo y que ha sido clave en la creación, la llegada y el equilibrio del equipo de Manuel Pellegrini.

Los números de los nominados a mejor jugador de LaLiga Partidos, goles y asistencias en LaLiga EA Sports 2025/26 Pablo Fornals Real Betis Partidos 37 Goles 9 Asistencias 6 Nicolas Pépé Villarreal CF Partidos 36 Goles 8 Asistencias 8 Lamine Yamal FC Barcelona Partidos 28 Goles 16 Asistencias 11 Vedat Muriqi RCD Mallorca Partidos 37 Goles 23 Asistencias 1 Kylian Mbappé Real Madrid Partidos 31 Goles 25 Asistencias 5 Escala visual: partidos sobre un máximo de 37, goles sobre 25 y asistencias sobre 11.

La competencia, eso sí, es de máximo nivel. Mbappé parte con el impacto goleador más alto tras firmar 25 tantos y 5 asistencias en 31 encuentros con el Real Madrid. Muriqi, pese al descenso del Mallorca, ha sido otro de los grandes nombres propios del campeonato con 23 goles y 1 asistencia en 37 partidos. Lamine Yamal, campeón de Liga con el Barcelona, presenta la candidatura más completa en producción ofensiva, con 16 goles y 11 asistencias en sólo 28 partidos. Pépé, por su parte, ha sido uno de los argumentos ofensivos del Villarreal con 8 goles y 8 asistencias en 36 encuentros.

Para el Betis, la nominación de Fornals supone otro aval individual dentro de una campaña histórica en la que el equipo verdiblanco ha logrado clasificarse para la próxima Liga de Campeones.