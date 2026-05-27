Los jugadores del Betis, Abde y Amrabat, en la convocatoria de Marruecos para el Mundial 2026

Abdessamad Ezzalzouli y Sofyan Amrabat estarán en el Mundial 2026. El Real Betis Balompié gana otros dos representantes en la máxima cita de selecciones del verano que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Ambos han sido incluidos por Mohamed Ouahbi en la lista definitiva de los Leones del Atlas, una citación que confirma el peso internacional de dos futbolistas que han formado parte del proyecto verdiblanco esta temporada.

La llamada tiene una lectura de especial relevancia para el Betis. Abde, uno de los mejores jugadores de la temporada en el equipo de Manuel Pellegrini, con 15 goles y 10 asistencias, llega al Mundial desatado tras un año sensacional en el que ha crecido y su valor se ha disparado. El extremo marroquí llega a la cita como uno de los nombres llamados a aportar desequilibrio, profundidad y velocidad en una selección que vuelve a presentarse con ambición tras su histórica actuación en Catar 2022, donde alcanzó las semifinales.

Marruecos mantiene un bloque competitivo, con referentes como Achraf Hakimi, Bono, Brahim Díaz, Mazraoui, Aguerd, Ounahi o El Kaabi, y Abde se integra en una nómina ofensiva de mucho talento.

Para Manuel pellegrini, Abde es fundamental y así lo hizo saber al ser cuestionado sobre poder perder al jugador de cara al regreso a Champions League: "Tanto de Abde como otro jugador, si viene una oferta importante y altísima... Es un jugador importante y sobre esa base tendremos que traer más jugadores importantes para disputar la Champions y LaLiga de forma regular. No es momento de hablar de ventas y compras, pero la exigencia de la Champions nos exige mejorar una plantilla para la que sólo tengo palabras de agradecimiento. Cada lunes empezamos de cero, entre todos conseguimos los logros y hay momentos mejores y peores, pero sólo tengo agradecimientos".

Sofyan Amrabat, con Marruecos tras una temporada algo irregular

El caso de Sofyan Amrabat tiene otros matices. El centrocampista, llegado al Betis cedido por el Fenerbahçe, también estará en el Mundial y su convocatoria ratifica su jerarquía dentro del combinado marroquí. Su perfil físico, táctico y competitivo sigue siendo fundamental para equilibrar a una selección con mucho talento por delante. En clave verdiblanca, su presencia mundialista puede influir directamente en su futuro: si el Betis desea abordar su continuidad, el torneo puede encarecer o acelerar cualquier escenario negociador.

Marruecos disputará la fase de grupos del Mundial 2026 encuadrada en el Grupo C, junto a Brasil, Escocia y Haití. El combinado marroquí, con los béticos Abde Ezzalzouli y Sofyan Amrabat en la convocatoria, debutará ante Brasil en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, en la madrugada del 13 al 14 de junio a las 00.00 horas en España. Su segundo partido será frente a Escocia, el 20 de junio a las 00.00 horas, en el Gillette Stadium de Boston, y cerrará la primera fase contra Haití, el 25 de junio a las 00.00 horas, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Tres citas de máxima importancia para una Marruecos que aspira a volver a superar la fase de grupos tras su histórico Mundial de Catar.