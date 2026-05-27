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Real Betis Balompié

Cucho Hernández, convocado con Colombia para el Mundial 2026 y defendido por Néstor Lorenzo: "Prioricé el momento actual, que está siendo muy bueno en su caso"

"Jugar para tu selección te queda para toda la vida y hacerlo en un mundial hace que ese sentimiento crezca mucho más"

Cucho Hernández, del Real Betis, celebra un gol durante el partido de fútbol de la UEFA Europa League disputado entre el Real Betis y el FC Utrecht en el estadio La Cartuja.

Cucho Hernández, del Real Betis, celebra un gol durante el partido de fútbol de la UEFA Europa League disputado entre el Real Betis y el FC Utrecht en el estadio La Cartuja. / Joaquín Corchero / AFP7 / Europa Press

Álex Mérida

Álex Mérida

Sevilla

Cucho Hernández debutará en la lista del Mundial 2026. El delantero del Real Betis Balompié ha sido citado por Néstor Lorenzo entre los 26 para acudir con la selección Colombia a la cita de selecciones de este verano en Estados Unidos, México y Canadá, siendo su primera llamada desde el 15 de octubre y oficial desde aquel duelo de clasificación contra Perú que jugó el 6 de junio de 2025.

No escondió su sorpresa e ilusión el ariete de Pereira, que publicó en sus redes un mensaje agradeciendo a todos los que lo acompañaron: "Echo un vistazo atrás y se me pasan muchas cosas por la cabeza. Solo quien estuvo y vivió mi proceso para llegar hasta este momento sabe el esfuerzo y la dedicación diaria que he desempleado para poder lograr este sueño. Jugar para tu selección te queda para toda la vida y hacerlo en un mundial hace que ese sentimiento crezca mucho más. Mucha ilusión y ganas de hacer historia con mi país, ahora tenemos una nueva oportunidad de hacerlo. A cada persona que hizo parte de este proceso, gracias. Decirte que queda mucho por escribir y por hacer".

La defensa de Néstor Lorenzo a Cucho Hernández

Cucho Hernández, que se estrenará en el Mundial, ha entrado en la lista final de Néstor Lorenzo por delante de Rafael Santos Borré, su gran competidor por un puesto en América. Fue claro Néstor Lorenzo defendiendo la presencia del delantero bético por encima del punta de Sport Club Internacional: "La delantera es una posición donde a mí me interesa mucho la actualidad. La del Cucho es mejor que la de Rafa (Santos Borré), que nos dio siempre un montón durante el proceso. Fue duro llamarle para decírselo, pero prioricé el momento actual, que está siendo muy bueno en el caso de Juan Camilo con el Betis".

El caso de Cucho con Colombia es llamativo porque su impacto inicial fue enorme, pero su continuidad nunca terminó de consolidarse. Su debut con la absoluta llegó el 17 de octubre de 2018, en un amistoso ante Costa Rica disputado en el Red Bull Arena de Nueva Jersey, y no pudo ser más prometedor: entró en la segunda parte y firmó un doblete en la victoria colombiana por 3-1 en tan sólo 18 minutos.

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Tuvo que esperar el de Pereira hasta 2022 para regresar con los cafeteros, midiéndose a Arabia Saudí en junio y a Estados Unidos a comienzos de 2023. Otro amistoso contra México en el mismo año, dos clasificatorios con participación dispar ante Bolivia y Perú, y un último test esta campaña ante Canadá. En total 7 partidos, sólo dos oficiales, y dos goles en 347 minutos totales.

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