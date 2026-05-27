Giovani Lo Celso, ilusionado con jugar el Mundial con Argentina: "Es lo máximo para un jugador"

El mediapunta del Real Betis Balompié, Giovani Lo Celso, ya está en Argentina. En la prelista de 55 jugadores de Lionel Scaloni, el rosarino espera ahora en su país natal la llamada definitiva del seleccionador de la Albiceleste, que ha de hacerla pública este sábado 30 de mayo como muy tarde.

En clave verdiblanca, la temporada de Lo Celso deja una lectura doble. Por un lado, cuando ha estado disponible, ha seguido siendo un futbolista diferencial para Manuel Pellegrini por pausa, último pase y capacidad para jugar entre líneas. En LaLiga 2025-26 ha disputado 24 partidos, 15 como titular, con 1.396 minutos, dos goles y tres asistencias, además de cuatro amarillas. En el total de la temporada, contando LaLiga, Europa League y Copa del Rey, acumula 29 encuentros, tres goles y tres asistencias.

En el apartado físico, la temporada del enganche verdiblanco ha sufrido un duro revés cuando sufrió una lesión miotendinosa proximal de grado moderado en el recto anterior del muslo derecho tras el partido europeo ante el PAOK, una dolencia que en su momento apuntaba a una baja de entre seis y ocho semanas y lo tuvo de baja hasta el 12 de abril.

80 días después llegó su regreso, Manuel Pellegrini ha ido gestionando su vuelta, metiéndolo poco a poco de forma gradual, pero no ha llegado a coger la importancia necesaria en el juego del Betis en el tramo final de Liga.

El Ingeniero incluso ha asegurado que irá con Argentina: "A Lo Celso lo veo como un jugador absolutamente desequilibrante, así que no tengo ninguna duda de que va a estar en el Mundial con Argentina"

Lo Celso, a su llegada a Argentina: "Con este grupo la ilusión es máxima"

Lo Celso, pillado por Tyc Sports en el aeropuerto en su llegada a Argentina, habló sobre el final de temporada suyo en el Betis, la clasificación a Champions conseguida y la ilusión de ir con la Albiceleste al Mundial 2026: "Bien, bien, la verdad que muy bien, terminamos muy bien la temporada en el club, consiguiendo un objetivo muy importante, así que la verdad que personalmente muy bien, me siento muy bien".

Una de las dudas en la convocatoria de Scaloni es la presencia del rosarino, que se ve bien y con ganas de ser parte de los 26 de la cita mundialista de Argentina en el continente americano: "Sí, a ver, jugar un Mundial para un jugador de fútbol es lo máximo, la verdad que se te vienen muchos recuerdos, no solo de ahora, sino de lo largo de la carrera y de la vida, así que ojalá poder estar y aportar lo mío al equipo, al grupo y que sea lo mejor para todos. Obviamente que uno está con mucha ilusión, la verdad que son muchos años ya con este grupo, con este equipo, entonces bueno, la ilusión es siempre máxima".

Los competidores de Lo Celso en Argentina

En el mediocampo, Argentina tiene una base muy asentada: Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes y Exequiel Palacios figuran como nombres de máxima confianza. A ellos se han sumado perfiles con presente fuerte o más polivalencia, como Thiago Almada, Nico Paz, Valentín Barco o Máximo Perrone.

El bético Lo Celso, fuerte en el grupo argentino, ya fue determinante antes de Qatar 2022, Mundial al que no fue por lesión y por el que ahora tiene una cuenta pendiente. El contexto futbolístico ha cambiado con varios jóvenes al alza, y ahí será Scaloni el que decida si quiere jerarquía y magia o perfiles más versátiles para completar la nómina de 26 en un combinado que defenderá el cetro mundial en Estados Unidos, México y Canadá.

Argentina defenderá el título en el Grupo J del Mundial 2026, junto a Argelia, Austria y Jordania. La campeona debutará ante Argelia el 16 de junio en Kansas City, a las 22.00 de Argentina, es decir, la madrugada del 17 de junio a las 03.00 en España. Después jugará contra Austria el 22 de junio en Dallas, a las 14.00 de Argentina y 19.00 en España. Cerrará la fase de grupos frente a Jordania el 27 de junio en Dallas, a las 23.00 de Argentina, ya 04.00 del 28 de junio en horario peninsular español.