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Real Betis Balompié

¿Gordon al Barça, Abde al Newcastle y Virgili al Betis? La carambola que podría ocurrir en este mercado de fichajes

El Newcastle podría ir ahora a por el extremo del Betis, del que el club blaugrana mantiene un 20% de los derechos

Ez Abde, durante el Betis-Levante de Liga

Ez Abde, durante el Betis-Levante de Liga / Real Betis Balompié

Álex Mérida

L. Miguelsanz

El fichaje relámpago y sorpresivo de Anthony Gordon le podría costar al Barça más de 70 millones de euros si, finalmente, se cumplen los variables. Es una incorporación estratégica por el precio y una inversión alta para el límite salarial blaugrana aunque en las próximas semanas el impacto podría verse reducido si se cumple una carambola de mercado que ya estaría encima de la mesa. El Newcastle se ha interesado ahora por el extremo del Betis Abde, según afirman varios medios ingleses, y estarían dispuestos a pagar más de 50 millones de euros por él, por lo que el Barça se llevaría un mínimo de 10 'kilos' en la operación y haría más atractivo, desde el punto de vista económico, la llegada de Gordon.

Abde es un futbolista que está llamando mucho la atención en la Premier League y equipos como el Tottenham y el Aston Villa también han preguntado por él para este mercado de verano. La rapidez de la operación Gordon puede ayudar a que su salida sea más eficaz ahora tal y como esperaba el Betis, que necesita vender sí o sí a un futbolista antes del 30 de junio, como para el Barça, que podrá explotar unos derechos clave en el momento decisivo de recomponer el límite salarial.

Una jugada maestra a tres partes: Gordon al Barça, Abde al Newcastle y Virgili al Betis

La jugada sería maestra, pero aquí también interviene Abde, futbolista que podría revalorizarse aún más en el Mundial y que, por ahora, siempre ha mostrado reticencias a salir de la Liga española. Ahora llega la hora de la verdad y difícilmente podrá decir que 'no' si el Newcastle va con todo para cubrir la baja de Gordon.

La jugada podría completarse para el Barça si el Betis acabara fichando a Jan Virgili, extremo en los planes de la dirección deportiva bética de Manu Fajardo adelantado por Diario de Sevilla y futbolista por quien están interesados y en el que el club blaugrana también mantiene un porcentaje de venta en el caso de que salga del Mallorca como parece que será así. Las relaciones entre el club verdiblanco y el Barça siempre han sido muy fluidas, con numerosas operaciones encima de la mesa, por lo que es fácil que pueda darse un entente. 12 millones es la cláusula de rescisión que tiene Jan Virgili como adelantó 101TV.

En el caso de Abde, el Newcastle ha vuelto a preguntar en las últimas horas sabedor de que dilatar este tema podría propiciar una puja que encarezca el precio. Y más, sabiendo lo que ingresará el club inglés por la venta de Gordon.

Manuel Pellegrini pide la continuidad de Abde, que se marcha al Mundial con Marruecos

 Uno de los mejores jugadores de la temporada en el equipo de Manuel Pellegrini ha sido Abde Ezzalzouli, con 15 goles y 10 asistencias, que llega ahora al Mundial desatado tras un año sensacional en el que ha crecido y su valor se ha disparado con muchos equipos en el radar tras él como el Newcastle United.

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Para Manuel pellegrini, Abde es fundamental y así lo hizo saber al ser cuestionado sobre poder perder al jugador de cara al regreso a Champions League: "Tanto de Abde como otro jugador, si viene una oferta importante y altísima... Es un jugador importante y sobre esa base tendremos que traer más jugadores importantes para disputar la Champions y LaLiga de forma regular. No es momento de hablar de ventas y compras, pero la exigencia de la Champions nos exige mejorar una plantilla para la que sólo tengo palabras de agradecimiento. Cada lunes empezamos de cero, entre todos conseguimos los logros y hay momentos mejores y peores, pero sólo tengo agradecimientos".

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