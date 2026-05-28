El jugador del Betis que más sorprendió a Álvaro Fidalgo a su llegada: "Me sorprendió muchísimo en todos los aspectos, tiene registros de todo tipo y unas cifras muy altas"

Álvaro Fidalgo está a las puertas de disputar su primer Mundial. Lo hará con el combinado que dirige Javier Aguirre, con México, tras cumplir cinco años viviendo en el país azteca, requisito ineludible para obtener la residencia de la FIFA para naturalizarse. Todo ello lo hizo antes de llegar al Real Betis Balompié, donde tras media temporada ya ha debutado con el Tricolor en un amistoso ante Portugal y ahora se prepara para jugar su primer gran evento de selecciones.

Ha sido ahora en una entrevista con Marca a las puertas del Mundial en la que el asturiano ha desgranado todo ese proceso de nacionalización con México: "Estoy nacionalizado mexicano desde hace dos años. Sabía que se podían cumplir los cinco años de requisito de la FIFA y justamente se cumplieron el día que firmé por el Betis. No fue una decisión fácil porque a mucha gente le pueden extrañar ciertas decisiones, pero estoy muy agradecido y siento a México como mi casa, igual que España. Estoy muy orgulloso de ser asturiano y español, pero México me dio un cariño muy especial que me hizo tener un afecto increíble al país y ojalá se lo pueda devolver con alguna alegría".

Debut contra Portugal con México: "Fue especial. Hace 15 años, 10 o incluso cinco cuando llegué a México no te imaginabas que era algo que pudiera pasar. Lo afronto con muchísima responsabilidad. Si un jugador que defiende la camiseta de su país de nacimiento tiene una responsabilidad, alguien naturalizado como yo tiene el doble en todos los aspectos, tanto dentro del campo como fuera. Intento ir con ese ejemplo día a día y representar a todo lo que represento hoy de la mejor manera posible. En el Azteca, que era mi casa con el América donde levantamos títulos y fui muy feliz, fue muy especial. Fue un gran partido contra Portugal, me sentí muy bien y fue muy positivo".

Cómo afronta el Mundial y qué papel puede hacer México: "Aventurarse a decir hasta dónde podemos llegar es difícil, pero las cosas se están haciendo muy bien. Me sorprendió mucho cuando fui a la fecha FIFA en todos los aspectos: cómo estaban trabajando, la filosofía con la que se va a intentar jugar, a nivel físico y táctico. Me sorprendió para bien la disciplina que están buscando Aguirre, Rafa y todo el staff. Tenemos un reto muy bueno y una responsabilidad muy grande de hacer las cosas muy bien allí. Para México el Mundial ya empezó porque ya hay muchos jugadores concentrados. La gente está muy ilusionada con vivir el Mundial en casa. Ojalá sea un Mundial increíble y nosotros podamos llegar a una fase muy positiva y soñar en grande".

Álvaro Fidalgo, en su debut con la selección de México ante Portugal / Instagram Álvaro Fidalgo

La figura de Andrés Guardado según Álvaro Fidalgo "Hablé con él de todo, del Betis, me dijo muchísimas cosas de este pedazo de club, y de México también, obviamente. Le pregunté qué opinaba, cómo se recibía a un naturalizado en un vestuario y qué le parecía a la gente. Guardado es una leyenda con cinco mundiales, un nivel altísimo siempre, y una carrera en Europa de muchísimos años, 15 ó 17 años. Aquí jugó a un nivel altísimo. Quise tener su 'feedback' y fue muy positivo, me ayudó mucho".

Amistad con Sergio Canales: "Hice muy buena amistad con Sergio Canales en México; jugamos muchos partidos uno contra otro e incluso finales. Hablamos mucho. Él ya me había dicho muchas cosas antes de venir y se lo agradezco porque sé que fue una persona importante para que el Betis me fichara y tener esta oportunidad de estar aquí".

Primeros meses de Fidalgo en el Betis

Pérdida de minutos en el Betis: "Siempre he sido un jugador de equipo, intento estar disponible para todo y nunca pongo un pero. Juegue o no juegue, siempre intento estar equilibrado y con una sonrisa. Todo el mundo quiere jugar, pero también es muy importante lo que se hace cuando no se juega, tanto para ti como para el grupo. Lo único que depende de ti es ser un profesional. Empecé jugando mucho y luego no tuve tanta participación, pero sabía que podía pasar por el nivel de competencia en el medio campo. Siento que estos cuatro meses fueron de adaptación. Todavía no fui capaz de demostrar todo mi nivel por eso. Estoy haciendo un cambio físico para ganar más músculo porque es una liga diferente. Después de hacer la pretemporada todo va a ser mucho mejor".

Dónde se ve en el 4-2-3-1 de Pellegrini: "En un 4-2-3-1 siempre jugué en el doble pivote al lado de un cinco. Siempre fui más mediocentro o un ocho. En un 4-3-3 también me siento muy bien porque tengo mucho recorrido, hago muchos kilómetros y me gusta estar en contacto con la pelota. Espero con la adaptación poder liberarme más y regatear más".

Reencuentro con Isco Alarcón en el Betis: "Me hizo mucha ilusión que Isco me escribiera antes de venir. Nunca fui jugador del primer equipo del Madrid, fui canterano. Subía con ellos, hice una pretemporada... Pero siempre dije que Isco, Modrić y Marcelo son los jugadores que más me impresionaron en mi vida. La gente disfruta con Isco, pero realmente es todavía mucho más".

Sorprendido por el nivel de Abde: "Uno que sabía que era de un nivel muy alto era el Cucho Hernández porque jugué contra él. Pero uno que me sorprendió muchísimo en todos los aspectos es Abde. Tiene registros de todo tipo, unas cifras muy altas... A Antony lo conocía del Manchester United, de verlo por la tele. Los tres hicieron una temporada bestial. Pero Abde sí me sorprendió, es un futbolista de un nivel muy alto".