Segundo amistoso del Betis confirmado en pretemporada: el conjunto de Manuel Pellegrini disputará en julio la LVII edición del Trofeo Colombino midiéndose al Recreativo de Huelva

El Real Betis Balompié ya tiene confirmado un nuevo amistoso dentro de su pretemporada de Champions 2026/27. El conjunto verdiblanco disputará la LVII edición del Trofeo Colombino ante el RC Recreativo de Huelva el próximo 22 de julio, en un encuentro que se celebrará a partido único en el Estadio Nuevo Colombino.

La cita supone uno de los compromisos más icónicos del verano para el Betis de Manuel Pellegrini, que prepara una temporada marcada por su regreso a la Champions League. El equipo verdiblanco buscará en Huelva su sexta Carabela, un trofeo que no conquista desde 2015 con un doblete de Jorge Molina. Enfrente estará el anfitrión, el Recreativo de Huelva, que cuenta con 14 títulos en el palmarés del torneo.

Dos amistosos confirmados en el calendario de pretemporada del Betis

El Colombino queda así incorporado al calendario de una pretemporada que ya empieza a tomar forma. El partido ante el Decano será, por ahora, el segundo amistoso confirmado del Betis para este verano -disputándose antes del primero en darse a conocer-, después del duelo anunciado frente al Arsenal, previsto para el 5 de agosto en Dublín.

Antes de dicha cita en tierras irlandesas, el Betis tiene previsto iniciar su preparación con los reconocimientos médicos en la segunda semana de julio y un primer stage en Alemania, donde el equipo comenzará a rodar tras las vacaciones. A su regreso, la plantilla permanecerá unos días en Sevilla, momento en el que se desplazará a Huelva para enfrentarse al Recre, antes de afrontar los siguientes desplazamientos de una planificación pensada para llegar en condiciones al inicio de una campaña especialmente exigente.

El Trofeo Colombino gana ahora peso dentro de esa hoja de ruta. Más allá del componente veraniego y tradicional del torneo onubense, el encuentro ante el Recreativo permitirá al Betis seguir acumulando minutos en una fase todavía temprana de la preparación, pero ya con la vista puesta en una temporada en la que tendrá que competir en el campeonato liguero, la Copa del Rey y la máxima competición continental.

La pretemporada verdiblanca se completará en Dublín y Marbella, enclave habitual para el cierre de los veranos del Betis, salvo giro en la planificación prevista. Para estas fechas, Manuel Pellegrini debería tener nuevas caras, una plantilla ya más perfilada y a los internacionales progresivamente incorporados tras los compromisos de sus selecciones en el Mundial 2026, al que acudirán seis o siete.

Comunicado del Betis sobre la disputa del Trofeo Colombino

"El Real Betis Balompié ya conoce su segundo amistoso confirmado para su pretemporada veraniega. En este caso el conjunto verdiblanco disputará el próximo 22 de julio el Trofeo Colombino frente al RC Recreativo de Huelva. La LVII edición se disputará a partido único en el Estadio Nuevo Colombino. El equipo verdiblanco buscará su sexta carabela, algo que no obtiene desde 2015. En frente estará el anfitrión, que atesora 14 entorchados en su palmarés. Este encuentro se suma al ya confirmado frente al Arsenal, que tendrá lugar el 5 de agosto en Dublín".