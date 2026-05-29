Las cuatro fases de la pretemporada del Betis: Alemania, Sevilla, Dublín y Marbella

Una vez terminada la temporada, en el Real Betis Balompié ya se mira a los jugadores internacionales que disputarán el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá con sus selecciones. Ello en el plano deportivo, en el logístico ya se prepara el comienzo de la pretemporada, que como ya adelantó El Correo de Andalucía comenzará la segunda semana de julio con los pertinentes reconocimientos médicos, todo ello antes de emprender rumbo a Alemania para el primer stage veraniego.

Será allí donde el Betis 2026/27 de Manuel Pellegrini dé sus primeros pasos y juegue sus primeros amistosos, en escenarios aún por confirmar. Podría incluso haber nuevas caras en la concentración en tierras germanas y algún que otro integrante de la plantilla de este curso recién terminado que ya no figure a disposición del Ingeniero.

Las fases de la pretemporada del Betis

Como contamos, el primer viaje lo emprenderá el Betis a Alemania, una fase de la pretemporada de la que regresará para permanecer unos días en Sevilla, en los que seguramente se incorporen nuevos jugadores, haya presentaciones, y tras ello se emprenda un nuevo stage.

Concluidas las dos primeras fases, al conjunto verdiblanco le restarán otros dos stages de pretemporada. La idea es que el primero sea desplazándose a Dublín, como ha podido saber este medio, lugar en el que ya tiene fijado el único amistoso hasta la fecha y en el que estará, si nada cambia, como mínimo hasta el día 5 de agosto.

Dicho miércoles a las 19:30 disputará un compromiso contra un equipo de gran nivel como el Arsenal, reciente campeón de la Premier League y que puede llegar a la cita también como campeón de la Champions League si vence este sábado al PSG. De conseguirlo, el cuadro gunner que dirige Arteta se medirá a los de Pellegrini siete días antes de la disputa de la Supercopa de Europa ante el Aston Villa, que ganó por 0-3 la final al Friburgo.

Se espera que en la capital o en el país irlandés no sólo tenga un test de pretemporada, ya que irán detallándose con el paso de los días cuando se cierren los diferentes rivales contra los que se probará un Betis de Champions que hará una preparación veraniega en Europa, consciente de que recorrer muchos kilómetros no favorece llegar luego bien a las competiciones oficiales.

Por último, el cuarto stage, a priori en pleno agosto, pero con fechas por definir respecto a la salida a tierras irlandesas, será en Marbella, donde la entidad de las trece barras suele acudir para finalizar sus pretemporadas y en la que ya se verá a un Betis con muchos cambios en plantilla y cada vez más cercano a lo que Manuel Pellegrini espere de ellos.

Con el Betis ya en España puede poner el broche a la pretemporada la LVII edición del Trofeo Colombino, adelantado por La Voz del Colombino, como así parece que será a falta de oficialidad por parte de Recreativo y Betis, y fecha por definir, que lo disputaría por vigésima ocasión buscando su sexta Carabela.

La queja de Pellegrini por el posible comienzo liguero en fechas diferentes

También está todavía por definir el comienzo liguero, sobre el que se quejó Manuel Pellegrini ante la posibilidad de que se hiciera en fechas diferentes debido a la finalización del Mundial y a los internacionales de ciertos equipos: "Me parece que por algo los países van a empezar el día 22. El fútbol, dentro de todo lo pasional que es, es un espectáculo. Me pareció que todas las ligas iban a correr una semana el inicio del campeonato; me extraña que en España no se haya hecho. La Liga tendrá sus motivos. Pero el día que partan deben ser juntos y no unos primeros y otros después".