Real Betis Balompié
Giovani Lo Celso entra en la lista de Argentina y será el sexto jugador oficial del Betis en el Mundial 2026
A la espera de la confirmación de la convocatoria de Álvaro Fidalgo con México, el Betis llevará 6 o 7 jugadores al Mundial 2026, la cifra más alta de representación en su historia
La espera ha llegado a su fin. Giovani Lo Celso está confirmado en la lista de Lionel Scaloni con Argentina y ya sabe que estará entre los 26 que defenderán título con la Albiceleste en Estados Unidos, México y Canadá. A falta de la oficialidad el 1 de junio, más que prevista, de la convocatoria de Álvaro Fidalgo con México, serán seis o siete los jugadores del Real Betis Balompié que defenderán a sus selecciones en el Mundial 2026.
Reconocía el mediapunta rosarino del conjunto verdiblanco a su llegada a Argentina hace dos días que "jugar un Mundial para un jugador de fútbol es lo máximo, la verdad que se te vienen muchos recuerdos, no solo de ahora, sino de lo largo de la carrera y de la vida, así que ojalá poder estar y aportar lo mío al equipo, al grupo y que sea lo mejor para todos. Obviamente que uno está con mucha ilusión, la verdad que son muchos años ya con este grupo, con este equipo, entonces bueno, la ilusión es siempre máxima". Finalmente, su sueño tras quedarse fuera de Qatar 2022 por lesión, se ha hecho realidad.
Lo Celso será el sexto jugador del Betis en ir al Mundial 2026
Queda la convocatoria definitiva de México en la que estará Fidalgo si nada cambia, por anunciarse el próximo lunes 1 de junio. Con la citación de Lo Celso, de confirmarse la del mexicano, siete serían los futbolistas de la primera plantilla verdiblanca en el Mundial 2026.
Abde y Amrabat van convocados con la selección de Marruecos que dirige Mohamed Ouahbi en la lista definitiva de los Leones del Atlas, Cucho Hernández se estrena con Colombia en un Mundial en la de Néstor Lorenzo después de que este lo defendiera por delante de Santos Borré primando el momento de forma del ariete de Pereira, Ricardo va con Suiza, Bakambu con República Democrática del Congo, y los citados Fidalgo y Lo Celso con México y Argentina.
Repasando la historia bética, el Mundial 2026 con las seis representaciones oficiales hasta la fecha, será especial al ser el que más jugadores verdiblancos acudan. Hasta la fecha, el Mundial en el que más jugadores del Betis han ido con sus selecciones, entre los ya disputados, fue Qatar 2022: cinco futbolistas. Fueron Germán Pezzella y Guido Rodríguez con Argentina, William Carvalho con Portugal, Youssouf Sabaly con Senegal y Andrés Guardado con México, récord histórico bético, superando el techo anterior de tres representantes en Francia 1998.
Repasando esa nómina histórica en los mundiales, el primer bético que fue era Lecue en 1934, teniendo que dar el salto hasta los casos de Cardeñosa y Biosca en 1978, Gordillo en 1982, Rincón en 1986, Pumpido en 1990, Tab Ramos en 1994, Alfonso, Jarni y Finidi en Francia 1998, Denilson y Joaquín en 2002, Joaquín y Juanito en 2006, Emaná en 2010 y Guardado y Campbell en 2018.
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