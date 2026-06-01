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Real Betis Balompié

Álvaro Fidalgo entra en la lista de Javier Aguirre con México y será el séptimo representante del Betis en el Mundial 2026

Álvaro Fidalgo, que ya disputó 60 minutos en el amistoso contra Australia, se convierte en el séptimo representante del Betis en el Mundial 2026

Álvaro Fidalgo pelea un balón en el amistoso entre México y Australia previo al Mundial 2026 en el Rose Bowl

Álvaro Fidalgo pelea un balón en el amistoso entre México y Australia previo al Mundial 2026 en el Rose Bowl / Omar Alonso / EFE

Álex Mérida

Álex Mérida

Sevilla

Álvaro Fidalgo ya figura en la lista de Javier Aguirre para la disputa del Mundial 2026 con México. Con la inclusión del ovetense, nacionalizado mexicano tras pasar cinco años en el país azteca, siete serán los representantes del Real Betis Balompié en la cita de selecciones.

El centrocampista bético ya gozó de 60 minutos en el amistoso del pasado domingo ante Australia en el que venció el Tricolor por 1-0 con gol de Johan Vásquez de cabeza tras un córner sacado por Alexis Vega.

Fidalgo, séptimo jugador del Betis en el Mundial 2026

Ya declaró Álvaro Fidalgo en una entrevista reciente con Marca el papel que esperaba de México en el Mundial, un reto que afrontan con ilusión y responsabilidad: "Aventurarse a decir hasta dónde podemos llegar es difícil, pero las cosas se están haciendo muy bien. Me sorprendió mucho cuando fui a la fecha FIFA en todos los aspectos: cómo estaban trabajando, la filosofía con la que se va a intentar jugar, a nivel físico y táctico. Me sorprendió para bien la disciplina que están buscando Aguirre, Rafa y todo el staff. Tenemos un reto muy bueno y una responsabilidad muy grande de hacer las cosas muy bien allí. Para México el Mundial ya empezó porque ya hay muchos jugadores concentrados. La gente está muy ilusionada con vivir el Mundial en casa. Ojalá sea un Mundial increíble y nosotros podamos llegar a una fase muy positiva y soñar en grande".

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Con la convocatoria de Fidalgo con México, el Betis tendrá a siete representantes en el Mundial 2026. Abde y Amrabat van convocados con la selección de Marruecos que dirige Mohamed Ouahbi en la lista definitiva de los Leones del Atlas, Cucho Hernández se estrena con Colombia en un Mundial en la de Néstor Lorenzo después de que este lo defendiera por delante de Santos Borré primando el momento de forma del ariete de Pereira, Ricardo va con Suiza, Bakambu con República Democrática del Congo, y Giovani Lo Celso lo hará Argentina.

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