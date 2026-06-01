El reconocimiento de Héctor Bellerín a Mikel Arteta: "Me di cuenta de que su talento de verdad no era sólo dirigir desde el medio, sino en la banda"

Héctor Bellerín es uno de los pocos jugadores del Real Betis Balompié que ha disputado la Champions League, con 17 participaciones en su etapa en el Arsenal y el Fútbol Club Barcelona. Criado en la cantera gunner, el lateral diestro barcelonés compareció en Carrusel Deportivo en la previa de la final entre Arsenal y PSG que terminó con victoria de los de Luis Enrique desde los once metros.

El jugador bético, que declaró ver la final con su familia y tenerle un gran cariño al Arsenal, dejó claro que antes que Londres prefiere Sevilla: "Me quedo con Sevilla, al cien por cien. Estuve muy contento y fue una época muy bonita de Londres y me gusta volver a pasar un fin de semana, pero después de diez años allí cuando pisé suelo andaluz, imagínate".

Su debut en el Arsenal fue en un descuento por Mikel Arteta, a quien años después empezaría a ver como futuro entrenador por su forma de entender el fútbol: "En ese momento no lo tenía tan claro, había entrenado sólo un par de veces con el primer equipo, pero luego cuando empecé a formar parte de la plantilla y a tener amistad, ya lo tenía claro. En su última temporada como jugador me di cuenta que su talento de verdad no era sólo el de dirigir desde el centro del campo, sino dirigir desde la banda. Cómo desarrollaba él las semanas de entrenamiento y las cosas que cambiaría de los entrenamientos de Wenger y su visión táctica que creo que se desarrolló muchísimo estando con Guardiola, pero siempre lo ha llevado dentro".

El cambio de Bellerín en su juego

El juego de Bellerín ha cambiado con el paso de los años, también por la forma de jugar de Arsenal y Betis, reconociendo a la misma vez que se ha visto mejor en esta temporada con Pellegrini: "Sí, sí, cien por cien. Yo creo que por mi estilo de juego en el Arsenal, por la forma de jugar del equipo, era todo más vistoso y físico y ahora mi fútbol también, porque uno va teniendo una edad y kilómetros en las piernas, se ha reconvertido en más táctico, incluso entrando más por dentro".

Por último, el lateral del Betis repasó aquella lesión de rodilla que tuvo y que le frenó en su mejor momento en el Arsenal: "Igual uno de los mejores momentos, ya estaba en prelistas, estaba Luis Enrique y fue un año con Emery que llegamos a la final de la Europa League, que me la perdí y perdimos con el Chelsea, y eran unos años muy clave y esas lesiones pasan factura en el cuerpo. Pero para mí, lo más importante, es esta reconversión que yo siento en mí mismo y en mi fútbol la estoy disfrutando muchísimo y es fundamental".