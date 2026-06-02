El canterano bético Iván Corralejo se deshace en elogios a su familia: "Todo lo que logre es gracias a ellos, verlos feliz es mi felicidad"

Iván Corralejo ha sido uno de los mejores jugadores del Betis Deportivo de Dani Fragoso este año en Primera RFEF. El medio onubense, que ya tuvo minutos ante el Atlético Palma del Río en la primera ronda copera disputada por los de Manuel Pellegrini, en la segunda contra el Torrent y quince minutos en Liga en Mendizorroza, ha comparecido en el octavo capítulo de la serie Made in Betis en la que explica cómo fue su llegada a la entidad verdiblanca y cómo fueron sus primeros pasos en el fútbol.

Sus inicios fueron en el pueblo, en Valverde del Camino: "Todo fue en mi pueblo, en Valverde del Camino. Empecé a jugar al fútbol con tres años. Desde chico mis padres ya me dieron una pelota. A los cinco años me metí en La Amistad, en mi pueblo, donde me he criado. Mi padre se encargó de coger al equipo, ya que no tenía un entrenador. Como yo iba a jugar, se metió a entrenar y ganábamos dos títulos. Que tu padre sea el entrenador y te corrija y te ayude para mí eso fue una experiencia única".

Su llegada al Betis, una historia peculiar: "Enfrentándonos a La Palma, un pueblo de al lado, fui a poner un córner y un señor me dijo, si lo metes, te haré futbolista. A mí eso me marcó y me quedé mirándolo y no sabía quién era. Era Manuel Alba, un ojeador del Betis. En ese momento metí el gol de córner y al día siguiente, cuando llegué a mi casa del colegio, mi madre estaba llorando, mi padre llorando, que habían llegado unas pruebas del Betis".

Debut con el primer equipo: "Me llamaron un día para entrenar en La Cartuja y pues ilusionaron los siguientes. Fui allí con mi mejor sonrisa y con todo el ánimo del mundo. En ese momento que me lo dijo y vi la convocatoria que iba convocado nada más solo con ir convocado yo pensé en toda mi familia en todo lo que he sufrido para llegar a estar ahí que para mí es lo máximo. Cuando salto al campo me veo allí que me da un balón Diego Llorente, me giro y pues yo estaba como en una nube. La verdad que me sentí una emoción tan fuerte que cuando entré en el vestuario empecé a llorar porque me acordé de mi abuelo que falleció hace tres años. Tuve que romper a llorar porque es lo más bonito que me ha pasado en la vida. Cuando llamé a mi padre estaba en videollamada con ellos, lo llamé justo cuando me monté en el autobús mi padre, mi madre y mi hermano estaban llorando los tres porque al final consigues una cosa que te lo llevas proponiendo todo toda tu vida y que nunca se te va a olvidar".

El lado personal de Iván Corralejo

La importancia de la familia en la vida de Corralejo: "Mis abuelos para mí son como mis segundos padres, ambos. Por desgracia, mi abuelo Pepe, el que llevo en las espinilleras siempre, falleció. Para mí era muy importante. Bético hasta, vamos, de cuna. Y solo quería verme triunfar y, bueno, pues solo pudo verme hasta la época de cadete en el Betis. Pero bueno, yo creo que él siempre estará arriba apoyándome. Mi abuelo Corralejo, que gracias a Dios, pues está muy feliz porque me ve todos los días jugar y eso, y para él es una ilusión tremenda. Mi hermano es como lo máximo que una persona puede tener, porque es un apoyo incondicional que tengo siempre sobre él. Es una persona que no deja de quererme, no deja de apoyarme, no deja de sentir por mí. Cada vez que he estado mal, me ha llamado y hasta me emociono hablando de él, porque es una persona que es superimportante para mí. Mis padres han sido el día a día, mi padre se levantaba a las siete de la mañana y me llevaban a entrenar a las tres de la tarde y llegamos a mi casa a las nueve de la noche. Y, pues me emociono, como te he dicho, porque la verdad que el sacrificio ese no lo hace, solo lo hace un padre por un hijo, y yo creo que es lo más bonito que hay. Mi madre, pues me ha ayudado siempre a, en los estudios. Ella siempre ha sido una persona muy intensa, como yo le digo, pero que me ha querido como, como a la que más. Y, pues, supercontento de, de todo lo que han hecho siempre por mí. Todo lo que yo logre es parte de ellos, porque si estoy donde estoy ahora mismo, es gracias a ellos. Y, pues todo lo que le pueda dar, pues mejor para mí y para ellos, porque al final verlos feliz es mi felicidad".

Cómo es Iván Corralejo en el día a día y como futbolista: "A simple vista también se me ve que soy un chico pequeño. Eso siempre ha sido un hándicap, porque al ser más pequeño la gente no te miraba igual y muchos entrenadores me lo decían, que a lo mejor no iba a llegar nada por la estatura que tenía. Como me dijo mi padre, siempre tenía que luchar por mis sueños, nadie me iba a quitar intentar ser futbolista. Tenía que seguir luchando y trabajando como el que más. Yo soy un chico que tiene mucha personalidad, creo que al fútbol se juega con los pies, eso es mi punto fuerte. Me caracterizo por tener verticalidad, ser un jugador de último pase, visión de juego y un jugador que no le tiene miedo a nada ni a nadie. Siempre he sido un niño muy fuerte de mente. La verdad que gracias a mi padre esto viene de casa. Soy un niño que está buscando su sueño fuera de su casa y siempre ha tenido la mente puesta en el fútbol, que para mí es mi día a día y lo más importante que tengo. Es lo más importante tener la mente en su sitio, porque al final un futbolista tiene que pensar 24 horas en el fútbol, porque si no te desvías y cuando te desvías en el camino es muy difícil".

Etapa de juvenil: "Mi etapa de juvenil completa me ha cambiado prácticamente casi la vida. Mi primer año con Arzu empecé jugando todo y terminé jugando todo. Mi segundo año venía también con la española y seguía con un ritmo espectacular y encima con Dani que habíamos terminado ese año con Arzu y se comprobaba Dani y tenía máxima confianza en mí. Por circunstancias me dejé venir, dejé de pensar en el fútbol 24 horas y cuando no estás bien físicamente y mentalmente el cuerpo lo nota y tú lo sientes y el fútbol te hace justicia. Hubo una época en mi carrera juvenil que no jugaba nada, fue en mi juvenil de segundo año. Llegó esa copa de campeón tan esperada. Me mentalicé que tenía que ser un tramo final de temporada espectacular para mí porque seguro que me iba a cambiar la vida si seguía así. Así fue, metí tres goles contra el Deportivo en las semifinales e hice una pedazo de final contra Valencia y ganamos esa copa de campeones. A partir de ahí ha sido como toda una rueda. Todo fue como en avance hasta la Copa de Rey juvenil que para mí ha sido el boom mío y de todos mis compañeros del club".