Óscar Carazo deja de ser secretario técnico de fútbol formativo: el Betis reestructura su área deportiva de cantera

El Real Betis Balompié ha decidido prescindir de los servicios de Óscar Carazo, secretario técnico de fútbol formativo del conjunto verdiblanco y mano derecha de Miguel Calzado en la cantera bética, tal y como ha podido conocer El Correo de Andalucía, una decisión enmarcada dentro de los cambios que el club verdiblanco acometerá en la estructura de cantera de cara al próximo curso.

La salida de Carazo de ese puesto no afecta a la continuidad de Miguel Calzado, que seguirá al frente de la dirección de la cantera bética como Dani Fragoso entrenando al Betis Deportivo. El Betis mantiene la confianza en Calzado como máximo responsable del área, pero entiende que es necesario introducir modificaciones en el organigrama deportivo tras un año especialmente exigente y con resultados por debajo de las expectativas marcadas internamente.

El descenso del Betis Deportivo, uno de los principales motivos para el cese

Los motivos principales que explican fuentes a este periódico sobre esta decisión están relacionados con el rendimiento de los dos equipos más relevantes de la estructura formativa. Por un lado, el Betis Deportivo no logró el objetivo de la permanencia y acabó descendiendo a Segunda RFEF, un golpe importante para una cantera que considera clave la presencia del filial en una categoría competitiva para favorecer el desarrollo de sus jóvenes talentos. El segundo equipo del Betis es una pieza esencial en el tránsito entre el fútbol juvenil y el primer equipo, por lo que su pérdida de categoría ha tenido peso en el análisis interno realizado por la entidad.

A ello se suma la temporada del Juvenil División de Honor, que tampoco consiguió proclamarse campeón de su grupo. El conjunto bético finalizó segundo, por detrás del Granada, en una campaña en la que el club aspiraba a dominar la categoría y reforzar su posición como una de las canteras de referencia del fútbol andaluz. Ese no liderato del Juvenil DH también ha sido tenido en cuenta dentro de la valoración global del área de Fútbol Formativo aunque vaya a disputar la Youth League gracias a que los de Manuel Pellegrini han terminado en puestos de Champions League.

Qué papel tenía Óscar Carazo en el Betis hasta la fecha

Hasta ahora y desde abril de 2024, el Betis había reestructurado su cantera y el objetivo de Carazo como secretario técnico de fútbol formativo era "dirigir la política de captación en los escalafones inferiores del Real Betis. La entidad persigue incorporar talento de calidad para toda la cantera. El principal cambio en esta área será la diversificación entre la captación nacional, que contará con 18 scouts, y la internacional, con cinco scouts", afirmó la entidad verdiblanca en un comunicado.

Óscar Carazo Manzano es diplomado en Economía, entrenador nacional, máster en Desarrollo de talento en el fútbol por la UEM y director deportivo por la Federación Española de Fútbol. Perteneció a la cantera del Real Madrid entre los años 2007 y 2018, en la que ejerció de coordinador de zona, responsable de los clubes convenidos, responsable de captación y director adjunto, con numerosos títulos nacionales conseguidos. Posteriormente, ha sido director deportivo del Recreativo de Huelva y el Rayo Majadahonda. En 2022 se incorporó al Real Betis como responsable de captación y adjunto a la dirección de la cantera.