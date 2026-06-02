Cucho Hernández cumple su sueño de jugar el Mundial con Colombia: "Hay competencia sana, están los mejores y siempre voy a poner las cosas difíciles porque soy un trabajador"

Uno de los siete jugadores del Real Betis Balompié que estarán en el Mundial 2026 es Cucho Hernández. El delantero de Colombia entró en la lista definitiva de 26 de Néstor Lorenzo por delante de Rafael Santos Borré y se estrenará en una cita mundialista tras una gran temporada en el conjunto verdiblanco. El cafetero incluso ya disfrutó la pasada noche de 45 minutos como titular en un amistoso en el que vencieron por 3-1 a Costa Rica con goles de Davinson, Luis Díaz y Luis Suárez.

El ariete bético repasó en una entrevista con la entidad de las trece barras qué suponía para él estar en el certamen americano de selecciones y cómo había ido una temporada en el Betis que terminó con la clasificación a Champions League 21 años después.

Cómo fue la llamada de Néstor Lorenzo para jugar el Mundial con Colombia: "Sí, por supuesto que tenía un poco de dudas, porque el último partido amistoso no pude ir, no estuve en la lista de convocados y, bueno, cuando ya te ves un poquito afuera de esa lista, se nubla un poco la ilusión. Pero, la verdad es que ese mensaje informándote de que vas a estar dentro del equipo del Mundial es un sueño hecho realidad. Fue un momento muy bonito que viví con mi familia y estoy muy contento de poder representar a mi país en el Mundial".

Un sueño disputar el Mundial: "Tú te vienes aquí a Sudamérica, sobre todo, y lo que representa la selección para cada persona es algo magnífico. Aquí hay personas 24/7 en el hotel, en los entrenamientos, están por todas partes. Y ahí alcanzas a dimensionar lo que significa esto. Así que muy contento de tener esta oportunidad, la cual he soñado toda la vida, la cual me he trabajado toda la vida y es momento de aprovecharla y hacerlo muy bien".

Cucho Hernández, en el calentamiento del amistoso entre Colombia-Costa Rica previo al Mundial 2026en El Campín / Selección Colombia

Lucha en la delantera de la selección Colombia: "Es que es una competencia sana. Al final, aquí están los mejores y yo hago parte de ellos. Y nada, yo voy a dar todo de mí. Yo toda mi vida he compartido con jugadores muy buenos, pero bueno, que siempre les he puesto las cosas difíciles porque yo soy un trabajador. Siempre me gusta poner en duda a los entrenadores, entrenarme bien, hacerles difíciles las decisiones y eso es lo que tiene que hacer cada jugador. Así que sé que la competencia va a estar difícil, pero lo primordial va a ser que sea el que sea que juegue, haga un buen papel porque somos una selección, somos un equipo, una familia que todos quieren lo mejor y el que juegue quiera hacerlo de la mejor manera".

Expectativas en el Mundial: "Al final, un Mundial es un mes, un mes y medio, el cual si te agarra en muy buen momento y si tienes a la mayoría de jugadores en buen momento, puedes hacer un gran papel y puedes hacer historia, puedes llegar lo más lejos posible. Eso es lo que es un Mundial. A veces hay muchos favoritos, pero si no agarras ciertas selecciones en el mejor momento, se les complica, así que yo creo que hay que vivirlo partido a partido. Cada partido es una final y nosotros tenemos la ilusión de ir pasando y llegar lo más lejos posible. ¿Y por qué no conseguirlo? Hay que pensar en grande y yo creo que no hay que conformarse con menos".

Qué espera de la Champions con el Betis

Balance de la temporada y ganas de jugar la Champions: "Ha sido un año, una temporada magnífica. Creo que hemos vivido momentos muy, muy bonitos, momentos difíciles que hemos sabido superar también. Hemos tenido una jerarquía tremenda para salir de momentos que veíamos muy nublosos. Y bueno, ahora tengo la oportunidad de vivir esta experiencia de jugar Champions. Creo que tenemos un equipo para disfrutarlo, pero también para competirlo. Y confío en cada uno de mis compañeros para hacerlo. Así que muy emocionado por eso".