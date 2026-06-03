Real Betis Balompié
Los béticos Abde y Amrabat, titulares en la goleada de Marruecos a Madagascar previa al Mundial 2026
Abde disputó la primera parte en el 4-0 de Marruecos a Madagascar y Amrabat tuvo 81 minutos
El Real Betis Balompié tuvo protagonismo en el penúltimo ensayo de Marruecos antes de viajar a Estados Unidos para afrontar la recta final de su preparación mundialista. Ez Abde y Sofyan Amrabat fueron titulares este martes en la victoria de los Leones del Atlas ante Madagascar por 4-0, un amistoso disputado en el Stade Prince Moulay Abdellah de Rabat que sirvió para despedir al combinado marroquí de su afición antes de poner rumbo al continente americano.
El test de preparación no tuvo mucha historia para los de Mohamed Ouahbi, que se adelantaron en el minuto 4 por medio de Ismael Saibari, centrocampista ofensivo del PSV que repitió en el 25 para dejar el partido prácticamente resuelto antes del descanso. La superioridad de Marruecos fue apabullante en un choque que en la segunda parte sentenció Soufiane Rahimi desde el punto de penalti en el minuto 78 y Ayoub El Kaabi cerró en el 87'. Madagascar acabó con diez el duelo tras la roja directa que vio Raheriniaina a once minutos del final.
Minutos para Abde y Amrabat
En clave Betis, Abde partió desde el once inicial y completó los primeros 45 minutos, antes de ser sustituido al descanso dentro de la amplia rotación propia de estos compromisos. Amrabat, por su parte, tuvo más recorrido en el encuentro. El centrocampista cedido esta campaña en el equipo verdiblanco fue una de las piezas utilizadas para dar equilibrio y continuidad al juego marroquí, actuando en la sala de máquinas hasta el minuto 81, cuando dejó su sitio a Brahim Díaz.
Marruecos se medirá a Noruega en el último amistoso antes del Mundial
Antes del debut mundialista de todavía queda una última prueba. Marruecos se enfrentará a Noruega el domingo 7 de junio en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey, a las 21:00 horas en horario de España.
Marruecos ha quedado encuadrada en el Grupo C del Mundial 2026 junto a Brasil, Escocia y Haití. Su estreno será de máxima exigencia, ante Brasil, el domingo 14 de junio a las 00:00 horas en España. Después se medirá a Escocia el sábado 20 de junio, también a las 00:00, y cerrará la primera fase frente a Haití el jueves 25 de junio, de nuevo a medianoche en horario peninsular español.
El Betis seguirá de cerca la progresión de Abde y Amrabat, dos de los siete jugadores que aporta el conjunto verdiblanco al Mundial, pero sus ojos estarán centrados en el de Beni Melal, el mayor activo actual de cara al mercado de fichajes.
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