Aitor Ruibal no llegará al comienzo de la pretemporada con el Betis tras operarse el menisco: "Se me hacía imposible arrodillarme, tengo que curarme bien y espero estar lo antes posible"

El 21 de mayo Aitor Ruibal fue intervenido en Barcelona tras arrastrar problemas en el menisco externo de la rodilla derecha desde hace meses. El capitán verdiblanco ya se encuentra en fase de recuperación y ha ofrecido una entrevista en los medios del club en la que admite que no estará a comienzos de la pretemporada y en la que irá con España, a la que ve "favorita" en el Mundial 2026, cita que podrá ver por la lesión y que lo mantendrá entretenido este verano: "Ya no sé qué hacer, así que por el Mundial me salvará un poquito también de eso".

Decisión de operarse tras un largo tiempo con molestias: "En realidad han sido tres años que estuve con ese problema, como bien dije en la carta que puse en el comunicado de Instagram, seguí un tratamiento conservador, fue bien, me ha permitido estos años poder competir al máximo nivel, pero sí que es verdad que desde febrero ya he estado bastante mal, con mucho dolor y tenía que tomar una decisión y bueno, fue lo que hice. Sí que es verdad que intenté aguantar hasta el final, hasta tener el objetivo cumplido y luego aprovechar mis vacaciones para poder volver a tope".

Ya ha comenzado la rehabilitación: "Ahora estoy en la primera fase, las primeras cuatro o seis semanas son bastante lentas porque no puedo cargar con el pie derecho, con el pie malo, no puedo apoyar, entonces se hace bastante lento. Ya hace una semana que he empezado la rehabilitación, hace dos que me operé, no hace mucho, entonces se está haciendo un poco lento, la primera semana mucho dolor, he dormido muy poco, pero sí que es verdad que día a día voy viendo un poquito ahí ya la luz, la movilidad es mejor, sí que cada día hago un poquito más y bueno, ya puedo flexionar un poco la pierna, así que estoy en esa fase, sí que es verdad que, cuando ya pase esa primera fase de esas cuatro semanas, que ya pueda empezar a apoyar un poquito y a ser un poquito más independiente, será menos pesado".

10 años de la llegada de Aitor al Betis Deportivo desde L'Hospitalet "Ya ves, la verdad que me han pasado más rápido estos diez años que estas dos semanas que llevo con la pata chula, sentado aquí en el rincón este, pero sí, la verdad que sí, que es un orgullo, que es algo impensable hace diez años para mí y que ahora miro atrás y qué bestia, es algo increíble, así que estoy muy contento que a pesar de las cosas que nos pasan, que son gajes del oficio, hay que mirar siempre lo bueno, ahora estoy disfrutando casi las 24 horas de mi hijo y sí que es verdad que no puedo hacer nada, entonces la que se tiene que comer el marrón es Anabel, así que nada, que ya mismo estoy a tope y veremos qué tal".

Cómo ha sido el traslado del Villamarín a La Cartuja: "Desde dentro es un poco diferente, porque al final es un campo mucho más grande, más abierto, entonces el sonido desde dentro no retumba tanto, pero bueno, hemos hecho los récords de asistencia, cada semana había entre 55.000 y 62.000 personas, así que, qué se va a pedir, ¿no? Increíble, y bueno, La Cartuja es un pedazo de estadio y hay que aprovecharlo".

Aitor Ruibal: "Es un orgullo y con muchísimas ganas de jugar la Champions"

Sin preferencias en el sorteo de la Champions: "No, no. Me da igual a qué campo ir, la verdad, sinceramente, cualquier campo de los grandes que podamos ir, visitar al PSG allí, ir a Anfield, da igual, es que hay tantos que lo disfrutaremos seguro y lo vamos a competir también como jabatos".

Baja en el comienzo de la pretemporada y mente en la Champions: "Para mí es un orgullo tremendo, es algo que jamás hubiese imaginado y menos con el Real Betis, así que es algo grandioso, bueno, como te digo, un orgullo, con muchísimas ganas, evidentemente tengo que curar bien esto que tengo, porque al final no solo somos futbolistas, somos personas y a la larga quiero poder jugar con mi hijo a la pelota y se me estaba haciendo imposible ya el arrodillarme, el hacer cosas en el día a día. Lo primero curarme bien lo que tengo y espero estar lo antes posible. Evidentemente, seguramente me pierda el inicio en la pretemporada, pero bueno, no es problema, intentaré llegar lo mejor posible cuando pueda".

Jugador del Betis con más partidos en Europa: "Con muchas ganas de escuchar ese himno en el Estadio La Cartuja y disfrutar esa competición tan bonita y al final la mejor, así que estamos entre los mejores y soy uno de los mejores".