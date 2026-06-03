Isco Alarcón sigue con su ritmo de recuperación y entrena a diario en el Betis tras finalizar la temporada

El capitán del Real Betis Balompié no para. Aunque todos sus compañeros están ya de vacaciones tras el fin liguero en la victoria ante el Levante en La Cartuja, Isco Alarcón sigue estos días en la Ciudad Deportiva Luis del Sol con los fisios del club para mantenerse a tono, por lo que comenzará más tarde sus vacaciones en este mes que falta para la pretemporada.

Desveló ABC que el de Arroyo de la Miel hacía trabajo en las instalaciones béticas, algo que ya hace desde esta semana en solitario sin la presencia de otros compañeros que lo acompañaron días atrás.

Isco quiere seguir con su recuperación y no parar en seco tras terminar LaLiga

A la espera de que llegue la pretemporada, para la que falta algo más de un mes como contamos en El Correo de Andalucía, Isco Alarcón busca en el Betis llegar al nuevo año en las condiciones más óptimas. No es que esté haciendo una previa de la preparación veraniega, simplemente, y según afirman fuentes a este periódico, el capitán bético quiere seguir con su ritmo de recuperación por no parar en seco después del tramo final de LaLiga en el que ha ido reencontrándose poco a poco. Está claro que al malagueño le hubiera venido mucho mejor la regularidad de partidos en este mes por esa tendencia favorable que ha mostrado en los partidos disputados, yendo a más cada vez.

Ahora, sigue dando pasos para volver a ser el Isco resolutivo de antes de la lesión y ser el líder del Betis en la vuelta a la Champions League. Durante unos días, el de Arroyo de la Miel seguirá apareciendo en solitario, como hace a diario, por la Ciudad Deportiva Luis del Sol hasta que tenga unos días de desconexión y se reincorpore con sus compañeros al inicio de la pretemporada veraniega cuyo primer stage será en Alemania.

Isco, incluso, puede ser de los que adelante también ese regreso a Sevilla para ejercitarse y estar antes de lo previsto entrenando en solitario en las instalaciones béticas.

Ángel Ortiz también se ejercitó con Isco aunque puede no llegar al comienzo de la pretemporada

Ángel Ortiz, que terminó la temporada encadenando dos lesiones -sin relación alguna-, se recupera actualmente de la segunda, una lesión miofascial en el bíceps femoral de su pierna izquierda. Todo ello con la idea de estar lo antes posible en la pretemporada, a la que podría, según informan fuentes verdiblancas a este periódico, llegar con una o dos semanas de retraso, algo para lo que trabaja, incluso con Isco de compañero días atrás, debido a que sabe que en su posición habrá novedades en el mercado y que tiene que convencer para lograr la continuidad en año de Champions.

Junto a Ángel Ortiz y a los internacionales, el que no estará seguro en ese comienzo de pretemporada es Aitor Ruibal, en fase de recuperación tras operarse de la rodilla por unas molestias que le volvieron a dar la cara en febrero: "Desde febrero pues ya he estado bastante mal, con mucho dolor y tenía que tomar una decisión y bueno, fue lo que hice. Sí que es verdad que intenté aguantar hasta el final, hasta tener el objetivo cumplido y luego pues aprovechar mis vacaciones para poder volver a tope. Ahora estoy en la primera fase, las primeras cuatro o seis semanas son bastante lentas porque no puedo cargar con el pie derecho, con el pie malo, no puedo apoyar, entonces pues se hace bastante lento. Ya hace una semana que he empezado la rehabilitación. Seguramente pues me pierda el inicio en la pretemporada, pero bueno, no es problema, intentaré llegar lo mejor posible cuando pueda".