Abde se dispara hasta los 40 millones de euros y Álvaro Valles también sube su valor en el Betis

La última actualización de valores de mercado de Transfermarkt ha dejado una lectura dividida para el Real Betis Balompié. La revisión, que llega con la temporada finalizada después de que el conjunto de Manuel Pellegrini consiguiera la clasificación a la Champions League, tiene varios nombres propios en aumentos y descensos, destacando en la subida exponencial Abde Ezzalzouli.

En la actualidad, la plantilla verdiblanca cuesta 246,40 millones de euros, con una media de 9,13 millones por jugador, por lo que baja de los 248,8 millones del pasado mes de marzo. Ahora mismo se sitúa en la sexta más valiosa del campeonato español.

Abde, con el Mundial por delante y en clara ascendencia en registros goleadores, se sitúa en un valor de 40 millones de euros, subiendo diez millones en apenas tres meses desde la revisión de mediados de marzo. Cuando llegó al Betis tenía un valor de 15 millones y ahora es el más valioso de la plantilla junto a Antony, que se mantiene en esos 40 millones.

El otro jugador que ha elevado su nivel y que ha subido a 7 millones de euros es Álvaro Valles. Llegó libre tras desvincularse de Las Palmas con una valoración de 2,5 millones, aumentando en 4,5 su valor en este año en el que se ha hecho con la titularidad en la portería desbancando a Pau López.

Jugadores que están en el mercado como Natan o Sergi Altimira mantienen su valoración en Transfermakt en los 25 y 20 millones respectivamente, al igual que Cucho en 18 o el recién llegado Valentín Gómez en 12. También Nelson Deossa, tras un año sumamente irregular, mantiene los 9 millones de euros de final de 2025, bajando uno sólo desde que llegó de Rayados de Monterrey.

Rodrigo Riquelme celebra su gol con el Betis ante el Dinamo Zagreb en la Liga Europa en el Maksimir. / ANTONIO BAT / EFE

Lo Celso, Fidalgo, Riquelme y Junior, entre los que más valor han perdido

El año de Giovani Lo Celso en el Betis no ha sido bueno. El rosarino fue la pieza angular en el pasado cuando no estuvo Isco disponible, pero en la primera parte del curso recién acabado no estuvo al nivel esperado. La lesión también lo condiciona todo, pero tras ella, y con billete mundialista incluido, no ha rado todo lo que podía. De 10 millones en marzo a 8 en la actualidad desde los 20 que tenía de valor cuando llegó en verano de 2024.

Tampoco ha encontrado regularidad Álvaro Fidalgo. El 'maguito' irá con México al Mundial, pero en el Betis sólo ha dejado destellos y no ha tenido continuidad. Ha pasado de 10 millones que costaba en invierno, récord en su carrera, a seis que lo valoran este mes de junio.

Rodrigo Riquelme también decae, y lo hace de manera alarmante hasta los cuatro millones de euros desde los ocho que costaba en verano cuando llegó desde el Atlético de Madrid. En total ha jugado 38 partidos, con cinco goles en Copa en los cinco encuentros disputados, un gol en ocho de Europa League y otro tanto y una asistencia en los 25 de Liga. Abde le ha ganado por completo la partida.

Junior Firpo es otro que no ha encontrado regularidad. Las lesiones le han imposibilitado rendir y encontrar sucesión de partidos juntos y baja de 5 millones en marzo a 3,5 ahora. Cuando llegó costaba seis.

El resto de jugadores cuyo valor decrece es el siguiente: Diego Llorente baja 0,5, Marc Bartra 0,1, Bellerín 0,1, Isco 0,5 y Chimy 0,3 millones de euros. El valor de Ricardo y Bakambu también baja en 0,1 y 0,2 millones, pero tienen la carta de libertad al expirar sus contratos. Adrián San Miguel pone fin a su trayectoria.

Nobel Mendy destaca entre los cedidos

Gonzalo Petit mantiene su valor tras su primer año en España cedido en Mirandés y Granada, y Nobel Mendy, que ha cuajado buena temporada en el Rayo Vallecano sube de 6 a 7,5 millones. También experimenta una variación al alza Iker Losada en el Levante, pasando de 1,4 a 1,8 millones. Guilherme ya tuvo una subida hasta los 800 mil euros en marzo y mantiene su valor en su regreso.

Sofyan Amrabat, único cedido en el Betis que vuelve al Fenerbahce y tiene muy complicada su continuidad, también decrece de 12 a 10 millones esta temporada.