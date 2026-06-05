Antony, sobre la clasificación del Betis a Champions: "Vi a Isco, que ha ganado cinco, llorando como un niño"

Antony Matheus dos Santos concedió hace unas horas en Brasil una extensa entrevista en el canal de YouTube Podpah. El atacante del Real Betis Balompié se quedó sin Mundial y ya piensa en estar en el siguiente, pero el tema central en la parte verdiblanca fue esa clasificación a Champions, cómo lo vivieron los integrantes del club y sobre todo, esas lágrimas de felicidad de Isco Alarcón.

Reconocía el de Osasco que "el fútbol fluye de forma natural. A veces las cosas pasan sin esforzarte demasiado, pero ves que es algo natural, ¿sabes? El futbolista brasileño necesita estar feliz para jugar, ¿no? No hay manera, hermano. Puedes ser la estrella que seas, pero cuando no estás feliz y te falta confianza, no funciona. Creo que... Hablo de esto porque pienso que cuando llegas a un nivel como este, el profesional en Europa, ya nadie necesita enseñarte a jugar al fútbol. Lo importante es cuidar la cabeza, estar bien mentalmente para rendir en el campo, ¿verdad?".

Un Antony muy reflexivo que dejó claro la felicidad que tiene en el Betis y lo importante que es para él todo lo que está experimentando como verdiblanco: "Estoy muy feliz allí. De verdad, estoy muy feliz. La ciudad es increíble. Mi hijo y mi hija están encantados de vivir allí. Llevo poco más de un año. Jugamos una final de la Conference League, algo que el club nunca había conseguido. Llegamos a unos cuartos de final de la Europa League; tampoco lo habían logrado antes. Y además nos clasificamos para la Champions League, hermano. Después de 21 años"

Cómo fue la clasificación a Champions desde dentro del Betis

"Había empleados del club llorando, diciendo: "Hoy es el día más feliz de mi vida". Y yo hasta tenía ganas de llorar también. Los tipos me agarraban de la cara y me decían: "No lo entiendes, no lo entiendes", relata Antony, que cuenta cómo se fraguó esa clasificación y qué supuso anímicamente para toda la entidad bética.

Fue ahí, según el brasileño, donde empezó todo a cobrar relevancia: "Me puse muy feliz, ya había jugado la Champions antes y todo eso, pero con el Betis es especial, la gente es muy fanática y los jugadores estamos unidos, viviendo un momento muy bonito".

Pero sin duda, lo que más le sorprendió a Antony sobre la vuelta del Betis a la Liga de Campeones fue la reacción de Isco: "¿Sabes qué fue lo más impresionante? Ver a Isco, que ha ganado cinco Champions League, llorando cuando nos clasificamos para la Champions. Un tipo que ha ganado cinco veces la Champions y estaba llorando por esto. Es un gran compañero. Muchísimo. Muy buena gente. Me escribe mensajes constantemente. Y además juega un fútbol increíble".

También tiene claro el zurdo de Osasco, feliz en Sevilla, que no tiene intención de partir: "Estoy muy feliz allí. Tengo contrato con el club. Ahora además tenemos una Champions League por disputar. Nadie sabe qué pasará mañana, pero estoy disfrutando muchísimo. He aprendido a amar de verdad ese lugar. Allí se vive de maravilla".

Cómo se vive el derbi Betis-Sevilla

"Allí la rivalidad es fuerte. Hermano, es un nivel... Ves a la afición del otro lado de la calle gritándote cosas... Es algo surreal, hermano. Como Palmeiras y Corinthians... ¿Sabes cómo es cuando solo hay dos clubes? La cosa se vuelve mucho más intensa. La ciudad se paraliza. Allí, para que te hagas una idea, cuando hay un derbi, la ciudad es totalmente diferente. La ciudad vive el derbi, se respira un ambiente un poco hostil. Y entonces, un día antes del partido, hay entrenamiento abierto en el estadio. Hermano, en el último entrenamiento había como 30.000 aficionados, ¿sabes? En un entrenamiento".

Por último, sobre el derbi, Antony cuenta cómo fue su gol en el partido de vuelta en La Cartuja: "Empatamos 2-2. Marqué de chilena, no fue una chilena como el gol de Cris (Ronaldo). Me quedó el balón ahí y marqué. No cuenta como una chilena de verdad, pero bueno, yo lo cuento así. Fue sólo un 75%, sólo la enganché un poco".