El Betis Deportivo, pendiente de un posible descenso administrativo del Cartagena

El Betis Deportivo podría mantener la categoría y ser equipo de Primera Federación la temporada que viene a pesar de haber consumado su descenso en la última jornada. El Cartagena, que quedó a tan solo tres puntos de clasificar a Play Off de ascenso, está al borde de ser descendido a causa de impagos.

El buen último tramo de la temporada podría darles efecto a los béticos, ya que en caso de que el Cartagena pierda la categoría, sería el filial verdiblanco el que ocuparía esa plaza al haber quedado en el decimosexta posición, que marca la zona roja de la tabla.

Son 24 jugadores del primer equipo y 18 del filial los que han denunciado al club a través de la AFE por deudas que suman en torno a los 500.000 euros, según informan La Verdad y la SER Cartagena.

No son solo jugadores del actual plantel los que han denunciado el impago de tres nóminas, sino que también se han sumado aquellos que abandonaron el club durante el pasado mercado invernal, como lo son Fran Vélez y Nacho Sánchez.

También dos de los tres entrenadores de la pasada campaña, en la que el Cartagena descendió desde Segunda División, Jando Castro y Guillermo Fernández, han denunciado a la entidad ya que no se les ha abonado la totalidad correspondiente de su contrato.

El club, que atravesó un cambio de propiedad siendo Alejandro Arribas, exjugador del Sevilla FC, quien lideraba el proyecto, tendrá que hacer frente a la deuda de medio millón de euros antes del 30 de junio. En caso de no ser así, el equipo descendería administrativamente a Segunda Federación.

El Betis no ha recibido ninguna información desde la Federación Española de Fútbol

El Betis Deportivo mantendría una categoría en la que hizo una segunda vuelta digna de promoción a la Segunda División. La promoción de Dani Fragoso al primer filial llevó al cuadro bético de ser colista, a tener opciones de mantener la categoría en la última jornada.

Todo gracias, en gran medida, a la firme apuesta del técnico por su bloque juvenil que tanto éxitos había cosechado durante dos temporadas, con la consecución de la Copa del Rey y la Copa de Campeones. Ahora, puede que esa generación 2007 y 2008, que tanto está dando que hablar, continúe su desarrollo en una Primera Federación a la que se habían adaptado a las mil maravillas.

Desde el club, por el contrario, son cautelosos y no buscan generar falsas expectativas acerca de esta posible permanencia. No han sido informados por la Real Federación Española de Fútbol ni nadie de la competición se ha puesto en contacto con ellos. No esperan que lo hagan hasta última instancia.

El Cartagena, por su parte, ha preparado una rueda de prensa la semana que viene para dar explicación a la situación y en la que su presidente explicará las opciones y fórmulas que realizarán para evitar el descenso administrativo.