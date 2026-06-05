Jesús Galván ve futuro en Gonzalo Petit: "El Betis puede tener delantero en un par de años o tres"

Un jugador que regresará al Real Betis Balompié después de su doble cesión en Mirandés y Granada este año es Gonzalo Petit. El ariete charrúa, que ha anotado esta temporada 8 goles entre Mirandés (5) y Granada (3) y ha repartido una asistencia en 36 partidos entre Segunda División y Copa del Rey, quiere convencer a Manuel Pellegrini esta pretemporada y ganarse un sitio en la primera plantilla verdiblanca, aunque la condición de extracomunitario puede abrirle las puertas a un nuevo préstamo.

Uno de los entrenadores que ha tenido este año ha sido Jesús Galván. El que fuera entrenador del Sevilla Atlético tuvo al uruguayo en el Mirandés y ahora, en una extensa charla en Zona Mixta ha repasado las cualidades del ariete de Carmelo y también las de Ismael Barea, al que tuvo cedido desde el Betis Deportivo.

Galván, que tuvo a Petit en su primera experiencia en España, recuerda que "Gonzalo es un chico formidable, es un trozo de pan. Ha sido de los muchos con los que sigo manteniendo contacto por WhatsApp, porque lo he seguido en el Granada. Me parece un delantero con muchísimas cosas. Es un delantero que en el juego aéreo ofensivo es brutal, es listísimo, entiende el juego muy bien, cualquier tarea que tú le pongas la coge rápido… Es el típico uruguayo que sabe que esto es su comer y que no se lo van a quitar. Me parece que es un futbolista con mucha proyección, pero que tiene que pasar, como se suele decir ahora, la mili, porque tiene 19 años. En el Granada en esta segunda vuelta creo que no ha tenido una participación tan regular como ya estaba teniendo conmigo en el último mes, que era titular indiscutible con Carlos Fernández, que estaba haciendo goles, que todo lo que tú le exigieras, te lo daba. Es un niño que, para mí, dentro de un par de años o tres, yo creo que el Betis puede tener un delantero ahí".

Ismael Barea: "Es un futbolista más cerca de áreas rivales, un interior, como se suele decir, box to box" "Ismael el problema es que allí tenía mucha competencia y muy buena, porque al final han sido los que más han jugado, que han sido Rafa Bauzá y Tiago Helguera, y bueno, a él le costaba encontrar su posición. Yo creo que Ismael es un chico que por su tipología física puede ser un pivote defensivo, pero al final él es un futbolista más cerca de áreas rivales, un interior, como se suele decir, box to box, y yo creo que eso le pesó. También era su primera experiencia fuera de casa, es un chico muy introvertido, para mí con unas condiciones técnicas de los mejores de la plantilla del Mirandés en Segunda División. Lo que pasa es que es un futbolista demasiado individualista para la posición donde jugaba".

Gonzalo Petit, en el partido entre el Atlético Astorga y el CD Mirandés de Copa del Rey / CD Mirandés

Por último, Jesús Galván dejó una anécdota sobre Petit el día que lo expulsaron y perdió el equipo por ello: "Cuando llego a Miranda, Gonzalo mete el gol de la victoria en ese famoso partido que está entre Fran Justo y yo, que está Antxon dirigiendo, y la gente piensa que el siguiente partido, que era el derbi contra el Real Burgos, yo iba a poner a Gonzalo, pero el equipo había trabajado bien, con Alberto y con Carlos Fernández arriba. Yo repito 11 y mis hijos, ya tengo tres hijos, que los dos mayores son de muchas redes sociales, me decían ‘Papá, te están criticando mucho la gente del Betis porque dice que tú no pones a Petit porque tú eres sevillista y él es bético’. Además si lo veis físicamente yo le decía que era un ‘viejo joven’, porque tenía la cara de un viejo que tenía 19 años. Además después es un niño muy, muy bueno. El día del Eibar, que fue el primer partido del año, íbamos ganando uno cero, nos empatan y él hace una acción defensiva, lo expulsan y acabamos perdiendo con un penalti creo que injusto, pero bueno, él vino a disculparse. ‘Bueno, Gonzalo, es una acción del juego, no pasa nada’, pero venía muy jodido, muy apesadumbrado, porque pensaba que había sido el culpable de la derrota por su expulsión. Es un niño al que le tengo mucho aprecio".